Beirutia vavisuttaneen räjähdyksen kokenut suomalainen: "Jospa tämä olisi lopultakin se pohja"

Beirutissa asuva suomalaisperhe istui olohuoneessaan, kun ikkunat räsähtivät sisään. Katastrofaalinen vuosi huipentui eilisiin räjähdyksiin. Taavi Sundell kertoo, miltä tuntui, kun valtava räjähdys vavisutti kaupunkia.

Kilometrien säteellä räjähdyksestä Beirutin kadut ovat täynnä lasinsirpaleita. Kauppojen, autojen ja kotien ikkunat ovat säpäleinä. Mitä lähemmäs sataman räjähdyspaikka menee, sitä totaalisempaa on tuho: romahtaneita taloja ja palaneita julkisivuja. Jokainen rakennus näyttää siltä kuin juuri sen edessä olisi räjähtänyt.

– Siltä se myös tuntui. Vaikka asumme kolmen kilometrin päässä sataman räjähdyspaikasta, räjähdys oli niin voimakas, että kuulosti kuin jotain olisi räjähtänyt ihan naapurissa, kuvailee Taavi Sundell.

"Äkkiä napattiin poika ja juostiin vessaan"

Lähi-idän instituutissa tutkija-koordinaattorina työskentelevä Sundell on asunut Beirutissa reilut 1,5 vuotta. Tiistaina rauhallinen koti-ilta vaimon ja 4-vuotiaan pojan kanssa keskeytyi.

– Ikkunat tulivat sisään, siitä äkkiä napattiin poika ja juostiin vessaan, mikä jostain syystä tuntui turvalliselta paikalta. Sitten ruvettiin paniikissa miettimään, että mitä tehdään, mihin mennään, kun ei tiedetty yhtään, että mitä tapahtuu ja tuleeko uusia räjähdyksiä.

Sundellit päättivät lähteä ulos ja suuntasivat alas pihalle, jonne myös heidän alakerrassaan asuva vuokranantajansa oli tullut ihmettelemään.

Rauhallisena pysynyt vuokranantaja on vanhempi rouva, jonka elämän aikana Libanonissa on sattunut ja tapahtunut kaikenlaista. Hän kutsui Sundellit kotiinsa, ja siellä alkoi tilanteen selvittäminen ja vaihtoehtojen spekulointi.

– Kyllä se rauhoitti poikaa, kun hän sai eteensä mehulasin. Itse kullekin se teki hyvää olla vähän sellaisessa rauhallisemmassa ympäristössä.

Tältä näyttävät Beirutin kadut kilometrien säteellä räjähdyspaikalta.

"Vaikka olen elänyt kaikki sodat ja pommi-iskut, tämä oli ihan toista kokoluokkaa"

Libanonin twitterissä paikalliset keskustelivat vimmatusti. Monien viesti oli sama.

– Vaikka olen elänyt kaikki sodat ja pommi-iskut, tämä oli ihan toista kokoluokkaa. Olitpa missä tahansa monen kilometrin päässä, niin tuntui, että juuri siinä vieressä olisi räjähtänyt. Ei autopommi tunnu samalta, Sundell summaa lukemaansa.

Yhdessä vuokraemäntänsä kanssa pariskunta alkoi miettiä räjähdysten syitä.

– Ihan ensimmäinenä tuli ajatus, että onko Israel ampunut jotain kohdetta täällä. Toinen oli, että kun meidän viereisellä tontilla oleviin paikallisen puolueen tiloihin tehty pommi-isku. Perjantaina on tarkoitus julkistaa vuonna 2005 pommi-iskulla murhatun pääministeri Rafik Haririn murhatutkinnan tulos. Mietin myös, että liittyisikö tämä siihen. Vai onko vain yhteensattumaa.

Spekulointia ei tarvinnut jatkaa kovin kauaa, sillä melko nopeasti useat eri toimijat alkoivat viestittää vahvasti, että kyseessä oli onnettomuus. Siihen myös Sundellit ja heidän vuokraemäntänsä halusivat uskoa.

– Todettiin, että olisikohan tämä nyt vihdoinkin se pohja. Että tästä ei ole nyt sitten enää kuin yksi suunta. Toisaalta tämä sama juttu on kuluneen vuoden aikana aika monta kertaa käynyt mielessä, kun on ollut talouskriisi, hyperinflaatio, keskiluokka on periaatteessa muutamassa kuukaudessa menettänyt kaiken, koronakriisi, sairaalat täynnä, pulaa lääkkeistä, ihan täysi katastrofi. Toivon, että tämä saisi muut maat heräämään siihen, että täällä tarvitaan apua.

Kolmen kilometrin päässä räjähdyksestä rakennusten julkisivut näyttivät tältä.

Räjähdyksen jälkiä Sundellin kotoa.

"Puolesta Beirutista on mennyt lasit hajalle"

Beirutiin on nyt julistettu hätätila kahdeksi viikoksi. Sundellin perheen elämä jatkuu ennallaan. He jatkavat töitään ja pysyvät kotonaan, vaikka ikkunoista puuttuu lasit.

– Puolesta Beirutista on mennyt lasit hajalle, joten että varmaan jonkin aikaa että saadaan uudet lasit. Nyt me fiksataan jotkut muovit ja onneksi täällä kesällä riittää lämpöä, että kylmä ei ainakaan tule.

– Meille kävi kuitenkin nyt ihan hyvin, sillä moni muu koti on pahemmin ja jopa täysin tuhoutunut. Se ajatus siitä, että menisi jonnekin täyteen hotelliin, on aika kauhea, koska täällä on koronan toinen aalto aika pahasti päällä.

Myös Beirutissa elämä jatkuu. Tosin yksi Sundellin perheen kissoista säikähti räjähdystä niin, että on edelleen karkuteillä.

– Vaimo kävi pari tuntia sitten huhuilemassa kissaa ja kertoi, että siellä kaikki siivoaa. Korttelin mummot ja papat olivat tulleet takaisin parvekkeilleen ja penkeilleen.