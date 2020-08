Räjähdeasiantuntija: Räjähdys ei johtunut pelkästä ammoniumnitraatista

Beirut

Yli sata ihmistä on saanut surmansa ja liki 4 000 loukkaantunut kahdessa valtavassa räjähdyksessä Beirutin satamassa Libanonissa. Uhriluku saattaa nousta vielä huomattavasti, sillä pelastus- ja raivaustyöt olivat edelleen käynnissä varhain keskiviikkona.

Keskiviikon arvioiden mukaan räjähdyksen sai aikaan satamassa syttynyt tulipalo, joka sytytti toisessa varastossa olleen valtavan, 2 750 tonnin ammoniumnitraattimäärän. Vahvistamattomien tietojen mukaan ammoniumnitraatti oli aikoinaan takavarikoitu satamaan tulleesta laivasta.

Uutiskanava CNN:n haastattelema eläköitynyt räjähdeasiantuntija Anthony May kuitenkin kyseenalaisti näkemiensä kuvien perusteella teorian. Mayn mukaan räjähdyksen jälkeen nähty punainen sienipilvi ei sovi ammoniumnitraattiin, koska silloin sienipilven pitäisi olla keltainen.

– En kiistä, etteikö ammoniumnitraatti voisi olla osallisena tässä, mutta mukana näyttää olleen muitakin aineita, May sanoi.

Mayn mukaan räjähdyksen voima oli niin valtava, että se vastasi kilotonnin ydinräjähdettä.

– Tietojemme mukaan tässä ei ollut mukana ydinmateriaalia, mutta räjähdyksen paineaalto ja tuhovoima vastaa pientä ydinasetta, May jatkoi.

Seismologien arvion mukaan räjähdys vastasi maanjäristystä, jonka voimakkuus olisi 3,3.

Beirutin näkymät olivat räjähdyksen jälkeen todella karut.

"Kaikki, jotka pystyvät, lähtevät maasta"

Kahta tytärtään sairaalassa hoidattamassa ollut Rami Rifai, 38, oli lohduton.

– Libanonissa on aikaisemminkin koettu synkkiä aikoja, mutta ei tällaista. Olemme keskellä talouskriisiä, hallitus on täynnä varkaita ja sitten on vielä koronavirus. En uskonut, että tilanne voisi muuttua enää pahemmaksi, mutta en tiedä, nouseeko maa enää tästä, Rifai sanoi.

– Kaikki, jotka pystyvät, yrittävät lähteä maasta, ja niin teen minäkin, Rifai jatkoi kyyneliään nieleskellen.

Kiinteistövälittäjä Johnny Assaf sanoi menettäneensä onnettomuudessa kaiken paitsi henkensä.

– Näin ensin sienipilven, ja sen jälkeen räjähdyksen voima lennätti minut toimiston toiselle puolelle, missä löin pääni printteriin. Sairaassa pääni tikattiin ilman puudutusta, ja tikkauskin jäi kesken, koska koko ajan sinne tuotiin vakavammin loukkaantuneita. Näin ihmisten kuolevan edessäni, Assaf kertasi.

Libanonilainen L'Orient-Le Jour -lehti kuvasi otsikossaan tapahtumia lyhyesti maailmanlopuksi.

Yksi suomalainen loukkaantui

Suomen ulkoministeriön mukaan yksi suomalainen loukkaantui lievästi räjähdyksissä. Ministeriö on tavoittanut yhteensä 18 suomalaista. Yksikään tavoitetuista ei ole kertonut tarvitsevansa apua. Tavoitetuista kahdeksan on maassa ja kymmenen ei.

Suomen edustuston kansliatilat vaurioituivat räjähdyksessä täysin. Edustustossa ei ollut ketään sisällä onnettomuuden tapahtuessa.

Yhteensä 40 suomalaista on tehnyt Libanoniin matkustusilmoituksen, näistä 12 on eritellyt olevansa Beirutissa.

Suomen presidentti Sauli Niinistö esitti suruvalittelunsa Libanonin valtiojohdolle, uhrien perheille ja kaikille Beirutin traagisesta räjähdyksestä kärsineille, kertoo tasavallan presidentin kanslia Twitterissä.

Libanonin presidentin Michel Aounin mukaan maan hallitus kokoontuu keskiviikkona hätäistuntoon. Aounin mukaan maahan tulisi julistaa kahden viikon poikkeustila.

Presidentin mukaan hallitus antaa heti sata miljardia Libanonin puntaa (noin 56 miljoonaa euroa) hätäapua onnettomuuden tuhojen korjaamiseen. Presidentti julisti maahan kolmen päivän suruajan.

– Tämä on järkyttävä katastrofi. Uhreja on kaikkialla, kiteytti Libanonin Punaisen Ristin edustaja George Kettani BBC:n mukaan.

YK:n rauhanturvaajia loukkaantui satamassa olleessa laivassa

YK:n rauhanturvaajia on loukkaantunut onnettomuudessa, kertoo YK:n rauhanturvaoperaatio Unifil. Osa heistä on vakavasti loukkaantuneita.

Unifil ei kerro loukkaantuneiden tarkkaa lukumäärää. Unifilin laiva oli kiinnitettynä satamaan, kun räjähdys tapahtui alkuillasta. Laiva vaurioitui räjähdyksessä.

Myös Saksan suurlähetystön työntekijöitä haavoittui onnettomuudessa, kertoo Saksan ulkoministeriö. Sataman lähellä sijainnut lähetystö vaurioitui räjähdyksessä.

Ministeriö lisää, ettei kuolleiden ja loukkaantuneiden joukosta voida vielä sulkea pois Saksan kansalaisia.