Italian politiikka on vuoristorataa: senaatti poisti Salvinin syytesuojan – ex-ministeriä uhkaa jopa 15 vuoden tuomio

Vielä viime syksynä italialaisen oikeistopopulistipuolue Legan puheenjohtajalla Matteo Salvinilla oli syytä hymyyn.

Lega johti mielipidemittauksia yli 35 prosentin kannatuksella, parhaimmillaan yli kymmenen prosenttiyksikköä pahimpia haastajia edellä. Salvini istui hallituksen sisäministerinä.

Vaikka Lega johti gallupeita, se ei johtanut hallitusta. Painavammat salkut olivat edellisissä vaaleissa paremman äänisaaliin keränneellä populistisella Viiden tähden liikkeellä ja pääministerinä oli sitoutumaton Giuseppe Conte.

Salvini teki peliliikkeensä ja esitti omalle hallitukselleen epäluottamusta. Hän laski voittavansa vaalit ja pääsevänsä pääministeriksi.

Uusia vaaleja ei järjestetty. Viiden tähden liike ja perinteinen valtapuolue Demokraattipuolue löysivät toisensa ja pelasivat Salvinin paitsioon. Nyt hän on oppositiossa ja hänen syytesuojansa on toistamiseen tänä vuonna poistettu senaatissa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Syytesuojan äänestivät alas ne puolueet, jotka Salvinin piti voittaa vaaleissa.

Siirtolaiset jätettiin viikoiksi merelle

Mahdolliset syytteet liittyvät Salvinin 15-kuukautiseen pestiin sisäministerinä.

Kovan maahanmuuttolinjan kannattaja Salvini esti viime elokuussa siirtolaisia kuljettaneen meripelastusaluksen rantautumisen Italiaan. Siirtolaiset pääsivät lopulta maihin oikeuden päätöksellä, kun tuomari katsoi Salvinin toimineen laittomasti.

Laivalla olleet yli sata siirtolaista joutuivat olemaan merellä kolme viikkoa. Avustusjärjestöjen mukaan olot siellä olivat sietämättömiä.

Helmikuussa senaatti poisti Salvinin syytesuojan myös toisessa vastaavassa tapauksessa. Silloin kyseessä oli eri laiva. Tämän oikeudenkäynnin on määrä alkaa lokakuun alussa.

"Kyseessä on poliittinen oikeudenkäynti, ja jos joku luulee horjuttaneensa minua, hän on erehtynyt." Matteo Salvini Ex-sisäministeri

Salvini itse pitää oikeudenkäyntejä poliittisena.

– Minulle on ilo astella oikeuden eteen puolustamaan oikeuttani puolustaa tätä kaunista maata. Tänään menen kotiin pää pystyssä. Kyseessä on poliittinen oikeudenkäynti, ja jos joku luulee horjuttaneensa minua, hän on erehtynyt.

Salvinia uhkaa jopa 15 vuoden vankeusrangaistus vapaudenriistosta. Mikäli oikeus toteaa hänet syylliseksi, hän saa myös kiellon hoitaa julkisia virkoja ja luottamustehtäviä, mikä olisi vakava kolaus hänen pääministerihaaveilleen.

Berlusconin ja Bossin jalanjäljissä

Salvini ei suinkaan ole ensimmäinen italialaisministeri, joka joutuu oikeuden eteen.

Ex-pääministeri Silvio Berlusconi tuomittiin vuonna 2012 neljän vuoden vankeuteen talousrikoksista sekä viiden vuoden kieltoon hoitaa julkisia virkoja ja luottamustehtäviä. Vankeustuomio pysyi kaikissa oikeusasteissa, mutta lyheni automaattisesti vuoteen vankiloiden täyttymisen estämiseksi säädetyn lain vuoksi.

Berlusconia on lisäksi syytetty tai epäilty vuosien varrella virka-aseman väärinkäyttämisestä, senaattorien lahjonnasta, kunnianloukkauksesta ja seksin ostamisesta alaikäiseltä sekä laittoman puoluetuen maksamisesta. Nämä tutkinnat ovat joko kesken tai Berlusconi on vapautettu niiden päätteeksi syytteistä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Legan perustajaa ja ex-ministeri Umbertto Bossia puolestaan syytettiin kavalluksesta käytettyään puolueen rahoja muun muassa kotinsa remonttiin. Häntä ei tuomittu, koska syyteoikeus oli vanhentunut.