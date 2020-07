Donald Trumpin psykologista tilaa käsittelevä paljastuskirja myi päivässä 950 tuhatta kappaletta

Mary Trump oli ylpeä nimestään, kunnes tämän setä Donald Trump alkoi käyttää sitä brändinä liiketoimissaan. Näin alkaa veljentyttären tiistaina julkaistu paljastuskirja Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man Yhdysvaltain presidentistä.

Kirja myi ensimmäisenä julkaisupäivänään 950 tuhatta kappaletta. Mary Trump on julkaisun myötä kertonut useissa haastatteluissa setänsä perhetaustasta ja psyykkisestä tilasta. Hän sanoi perjantaina CNN:n haastattelussa presidentin lapsuuden vaikuttavan tämän kykyihin johtaa kriisitilanteessa. Mary Trump on ammatiltaan psykologi.

– Donald on psyykkisesti hyvin vaurioitunut mies, mikä johtuu tämän kasvatuksesta ja suhteestaan vanhempiinsa, Mary Trump kertoi CNN:n toimittaja Chris Cuomolle Cuomo Prime Time -ohjelmassa.

– Hänen tilansa ei tule paranemaan, hän tulee varmasti menemään huonompaan suuntaan, Mary Trump jatkoi ohjelmassa.

Kysyttäessä, tunnetaanko presidentti perheessä henkilönä, joka ei kerro totuutta, Mary Trump väitti presidentin "tietävän jollain tasolla, mitä tekee", viitaten esimerkiksi presidentin tapaan kieltäytyä käyttämästä kasvomaskia. Trumpin mukaan hänen enonsa ei ole tieteenvastainen, vaan sen sijaan jättää huomiotta faktoja itselleen myönteisen narratiivin ylläpitämiseksi.

– Näyttää siltä, että hän kompuroi hieman tällä hetkellä siksi, että se mitä hän on aina tehnyt menneisyydessä, ei enää toimikaan yhtä tehokkaasti, Mary Trump arvioi ohjelmassa.

Mary Trump on paljastanut presidentistä kiusallisia asioita haastatteluissa. Hän sanoo esimerkiksi kuulleensa Trumpilta rasistista kielenkäyttöä. Hän kertoi torstaina uutiskanava MSNBC:n haastattelussa kuulleensa Trumpin käyttävän n-sanaa ja juutalaisvastaista kielenkäyttöä. Aiemmin hän kertoi esimerkiksi Washington Postille rasistisen kielenkäytön olleen yleistä Trumpin perheessä.

Valkoinen talo on kieltänyt Mary Trumpin väitteet rasistisesta kielenkäytöstä. Presidentti Trump kutsui veljentytärtään perjantaina Twitterissä kaaokseksi ja sanoi, että tämä kertoo kirjassaan asioita, jotka eivät pidä paikkaansa. Lisäksi hän syyttää tätä tarkemmin erittelemättä lain rikkomisesta ja kertoo, etteivät hänen vanhempansa sietäneet lapsenlastaan.

Mary Trump itse kertoi CNN:lle perjantaina olleensa läheinen isoäitinsä kanssa. Isoisästään hän sanoi, ettei usko tämän välittäneen juuri kenestäkään, paitsi ehkä Donald Trumpista.

Trumpin perhe on pyrkinyt estämään kirjan julkaisun. Donald Trumpin veli Robert Trump vei asian oikeuteen vedoten siihen, että julkaiseminen rikkoisi Mary Trumpin allekirjoittamaa vaitiolosopimusta, jossa tämä lupaa olla puhumatta julkisuudessa perheen asioista. Newyorkilainen oikeusistuin kuitenkin lopulta salli kirjan julkaisun.