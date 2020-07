Koronavirus leviää nyt Brasiliassa Yhdysvaltoja nopeammin – Bolsonaro painostanut lopettamaan rajoituksia

Brasiliasta tuli maailmassa toinen maa, jossa on todettu yli kaksi miljoonaa koronavirustartuntaa. Enemmän tartuntoja on vain Yhdysvalloissa, jossa lähes 3,6 miljoonaa ihmistä on saanut viruksen.

Brasiliassa epidemia on levinnyt Yhdysvaltoja nopeammin. Latinalaisen Amerikan suurimmassa maassa tartunnoilta kesti 27 päivää kivuta miljoonasta kahteen. Yhdysvalloissa aikaväli oli 43 päivää.

Brasiliassa osavaltiot ja kaupungit ovat yrittäneet pärjätä pandemiassa liittovaltion koordinoinnin puutteessa. Presidentti Jair Bolsonaro on sen sijaan painostanut paikallishallintoja lopettamaan koronarajoitukset. Rajoituksia onkin höllennetty monissa paikoissa.

Bolsonaro, joka sai viime viikolla positiivisen tuloksen koronatestissä, on vähätellyt terveysriskejä. Hänen kannatuksensa on laskenut. Datafolhan kyselyssä 44 prosenttia pitää hallitusta huonona tai hyvin huonona. Huhtikuussa tätä mieltä oli 38 prosenttia.

Joissakin suurissa kaupungeissa, kuten Rio de Janeirossa ja Sao Paulossa, uusien tartuntojen määrä on tasaantunut ja alkanut vähentyä. Nopeimmin epidemia leviää nyt Rio Grande do Sulin ja Paranan osavaltioissa Etelä-Brasiliassa.

Uusien tartuntojen määrän koko maassa arvioidaan laskevan heinäkuun loppupuolella tai elokuussa.

Mies kauppasi liinoja kadulla Sao Paulossa torstaina. Sao Paulo kuuluu Brasiliassa kaupunkeihin, joissa tartuntojen määrä alkaa tasaantua tai vähentyä.

Ennätys rikkoutui 11. kerran

Yhdysvalloissa uusia koronavirustartuntoja todettiin päivässä jälleen enemmän kuin koskaan aiemmin. Torstaina maassa kerrottiin olevan yli 77 000 uutta tartuntaa. Kyseessä oli 11. kerta viimeisen kuukauden aikana, kun kyseenalainen ennätys rikkoutuu.

Montanassa, Idahossa ja Coloradossa epidemia kiihtyy nyt nopeimmin. Covid-19-tautiin kuolleiden määrät päivässä ovat suurimpia Arizonassa, Kaliforniassa, Floridassa ja Texasissa.

Ja jos Florida olisi maa, se olisi uusien tartuntojen määrässä mitattuna neljäntenä Yhdysvaltain, Brasilian ja Intian jälkeen.

Yhdysvalloissa varaudutaan jo koulujen syyslukukauden alkamiseen. Dallasissa terveysviranomaiset kertoivat, että kaikissa kouluissa järjestetään opetus etänä ensimmäiset kolme viikkoa 17. elokuuta lähtien.

Valkoisen talon tiedottaja Kayleigh McEnany toisti torstaina presidentti Donald Trumpin näkemyksen, jonka mukaan koulujen täytyy järjestää opetus luokkahuoneissa syksyllä.

Kasvosuojaimia käyttöön Ranskassa ja Britanniassa

Yhdysvalloissa yli 50 osavaltiota on määrännyt käyttämään kasvosuojaimia.

Osa republikaanijohtajista tosin katsoo, että kasvomaskien käytön vaatiminen on henkilökohtaisen vapauden rajoittamista. Georgiassa republikaanikuvernööri Brian Kemp nosti oikeusjutun Atlantan kaupunginjohtoa vastaan kasvosuojainten määräämisestä. Asiasta kertoo muun muassa The New York Times.

Ranskassa kasvosuojainten käyttö tulee pakolliseksi kaikissa julkisissa sisätiloissa ensi viikosta lähtien. Jo aiemmin suojaimia on vaadittu julkisessa liikenteessä. Ranskassa yli 30 000 ihmistä on kuollut covid-19-tautiin. Määrä on kolmanneksi eniten Euroopassa Britannian ja Italian jälkeen.

Britanniassa kasvosuojaimia vaaditaan kaupoissa ja marketeissa ensi viikon perjantaista lähtien.

Kalkutassa desinfioitiin eristysaluetta perjantaina. Intiasta tuli perjantaina kolmas maa, jossa on todettu yli miljoona tartuntaa.

Intiaan odotellaan tartuntahuippua kuukausien päähän

Intia on kolmas maa, jossa on todettu yli miljoona koronavirustartuntaa. Koska Intiassa on noin 1,3 miljardia asukasta, toiseksi eniten maailmassa, tartuntamäärää pidetään vielä suhteellisen matalana.

Luvun uskotaan kuitenkin nousevan tulevien kuukausien aikana, kun testaamista lisätään. Tartuntahuippu tulee todennäköisesti vasta kuukausien päästä.

Pandemia on jo paljastanut Intiassa terveydenhuoltojärjestelmän vakavat puutteet. Jo vuosia maassa ei ole ollut tarpeeksi lääkäreitä eikä sairaalapaikkoja.

Tartuntojen tahti on kiihtynyt Intiassa viime viikkoina. Useissa osavaltioissa on asetettu uusia koronarajoituksia.

Maaliskuussa suurissa kaupungeissa alkoi massatyöttömyys, kun koronarajoitukset astuivat voimaan. Miljoonat ihmiset joutuivat palaamaan kotiin maaseudulle jalkaisin, ja moni kuoli matkalla.