Pääministeri Marin kohtasi Merkelin ja von der Leyenin kasvomaski päällä – Kaikki EU-maat ovat koolla Brysselissä, ja pöydällä on iso elpymissuunnitelma

Pääministeri Sanna Marin (sd) tapasi EU-huippukokouksen alla Saksan liittokanslerin Angela Merkelin ja EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin. Kaikilla naisilla oli päällään kasvomaskit koronavirustartunnoilta suojautumiseksi.

Kaikkien 27 EU-maan päämiehet tapaavat tänään Brysselissä ensimmäistä kertaa kasvotusten paikan päällä koronaepidemian aiheuttamien rajoitusten jälkeen.

EU-johtajat keskustelevat covid-19-kriisiä koskevasta elpymissuunnitelmasta ja EU:n uudesta pitkän aikavälin budjetista. Kokous jatkuu vielä lauantaina.

Reutersin mukaan kokous alkaa perjantaina Suomen aikaa kello 11.

Uutistoimisto Reutersin mukaan sopimukseen pääsyyn on paineita, mutta maiden välillä on myös suuria näkemyseroja. EU:n jäsenmaiden on hyväksyttävä elpymispaketti yksimielisesti.

Euroopan unionin johtajat pyrkivätkin nyt poistamaan erimielisyytensä koronaviruksen tukahduttamiseksi ehdotetuista kannustimista.

Reuters muistuttaa, että Alankomaiden oppositio ja Unkarin veto-uhka uhkaavat estää sopimukseen pääsyä EU:n 2021–27 talousarviosta, jonka ennakoidaan olevan hiukan yli triljoonaa euroa. Siihen on liitetty vielä uusi 750 miljardin euron suuruinen elvyttämisrahasto, jonka tarkoituksena on auttaa erityisesti Euroopan eteläisiä osia, joihin pandemia on iskenyt voimakkaimmin.

Kroatian pääministeri Andrej Plenkovic sanoi myöhään torstai-iltana Reutersin mukaan, että markkinoiden ja Euroopan unionin yleisen kuvan puolesta olisi fantastista, jos sopimukseen päästäisiin.

– Se olisi myös poliittinen viesti kansalaisille, Plankovic totesi Reutersin mukaan.

– Mutta ei ole koskaan varmaa, tehdäänkö sopimus vai ei.

Suomen pääministeri Sanna Marin (sd) ei myöskään torstaina lähtenyt arvioimaan kokouksen lopputulemaa.

– Tavoitteena on, että saavutamme neuvottelutuloksen, mutta vielä tässä vaiheessa on vaikea arvioida, onnistummeko siinä tänä viikonloppuna, Marin sanoi torstaina.

Panokset ovat korkeat, kun EU:n taloudet ovat "vapaassa pudotuksessa". Reuters muistuttaa, että välittömät hätätoimenpiteet, kuten lyhytaikaiset työsuunnitelmat ovat loppumassa jo tänä kesänä. Tämä tasoittaa tietä peloille, joita syksyllä syvä taloudellinen pahoinvointi ja sosiaalinen tyytymättömyys voivat aiheuttaa.

Kokous pidetään tässä salissa, jossa turvavälit istumapaikoissa on huomioitu.

Marin sai suurelta valiokunnalta luvan jatkaa neuvotteluita

Pääministeri Marin oli EU-asioista vastaavan eduskunnan suuren valiokunnan vieraana torstaina. Pääministeri sai suurelta valiokunnalta luvan jatkaa neuvotteluita.

Pöydällä on Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin esitys, joka on pääpiirteissään samankaltainen kuin aiemmin esitelty esitys. Elpymispaketin kokonaismääräksi on esitetty 750 miljardia euroa, josta 500 miljardia euroa olisi suoria avustuksia ja 250 miljardia lainoja.

Suomen tavoitteita ovat kokonaisuuden pienentäminen ja avustusmuotoisen tuen suhteellisen osuuden pienentäminen.

Sekä suuri valiokunta että pääministeri Sanna Marin totesivat, ettei Suomi voi hyväksyä tehtyjä ehdotuksia sellaisenaan. Marin kuitenkin painotti elpymissuunnitelman merkitystä koko Euroopan taloudelle.

– Itse näen, että kun olemme kriisin keskellä, tarvitsemme elpymisen avaimia koko Euroopalle. Suomi on vientivetoinen maa, ja me tarvitsemme sitä, että Euroopan talous tästä selviää ja elpyy. Se on ehdottomasti Suomen etu, Marin korosti.

Pääministeri Marin toisti ajatuksensa siitä, että neuvottelutuloksen tulee olla tarkkarajainen.

– Suomi on pitänyt tärkeänä sitä, että pitää olla selkeä näkymä siitä, miten tämä kokonaisuus maksetaan. Meillä pitää olla tarkkarajainen käsitys siitä, mikä on Suomen vastuu.

Elpymissuunnitelma on aiheuttanut runsaasti ristivetoa EU:n jäsenvaltioiden välillä. EU:n jättiläiset Ranska ja Saksa ovat puoltaneet suunnitelmaa, kielteisimmin siihen ovat suhtautuneet lausunnoissaan Hollanti, Ruotsi, Tanska ja Itävalta, jotka ovat saaneet asian käsittelyssä lisänimen "nuuka nelikko". Pääministeri Sanna Marin totesi Suomen tehneen asiassa läheistä yhteistyötä nelikon kanssa.

Juttua päivitetty kello 12.38.