Terveysalan työntekijöille iso palkankorotus Ranskassa – jo koronakaudella kansa osoitti suosiotaan

Ranskan hallitus ylistää terveydenhoidon työntekijöiden roolia koronaviruspandemian vastaisessa taistelussa. Hoitajien ja lääkärien ei tarvitse tyytyä pelkkiin kehuihin, sillä osapuolten maanantaina hyväksymä sopimus varmistaa historiallisen yli kahdeksan miljardin euron palkankorotuspaketin terveysalalle.

Valtaosan eli 7,5 miljardia euroa paketista muodostavat palkankorotukset sairaanhoitajille ja hoiva-alan työntekijöille, jotka saavat keskimäärin 183 euron lisäansion kuussa.

Pakettiin kuuluu myös 450 miljoonaa euroa lääkäreille. Tuen tarkoituksena on kasvattaa niiden lääkärien ansioita, jotka työskentelevät ainoastaan julkisella sektorilla. Toimen tavoitteena on houkutella lääkäreitä tuottoisammilta yksityisklinikoilta julkiselle puolelle.

Poliittinen paine terveysalan työntekijöiden palkitsemiseen on Ranskassa kova. Kansalaiset kokoontuivat koronakriisin aikana joka ilta parvekkeille antamaan aplodit terveystyöntekijöille. Pääministeri sanoi maanantaina, että nyt sovittu palkankorotuspaketti tulee turhan myöhään pandemiaan nähden.

– Kukaan ei voi kiistää, että tämä on historiallinen hetki terveysjärjestelmällemme, pääministeri Jean Castex sanoi allekirjoitettuaan sopimuksen seitsemän viikkoa kestäneiden neuvottelujen päätteeksi.

– Tämä on ennen kaikkea tunnustus niille, jotka ovat olleet etulinjassa taistelussa epidemiaa vastaan. Tämä on myös viivästymisen kuromista kiinni, sillä meillä joka ikisellä, ehkä minut mukaan lukien, on vastuumme asiasta, Ranskan uutistoimisto AFP lainasi pääministerin sanoja.

Presidentti Emmanuel Macron erotti aiemman pääministerin ja nimitti tilalle Castexin, joka aloitti tehtävässään 3. heinäkuuta.

Ranskassa terveysalan työntekijät ovat ajaneet etujaan katuprotestein. Kesäkuun protesti Pariisissa oli alkusoittoa hallituksen ja terveysalan ammattiliittojen neuvotteluille.

Lisää suitsutusta hoitajille kansallispäivänä

Ranska valmistautuu viettämään tiistaista kansallispäiväänsä rajatuin juhlallisuuksin, joiden puheilta odotetaan lisää suitsutusta koronassa kunnostautuneille hoitajille ja lääkäreille.

Ranska tunnetaan voimakkaista ammattiliitoistaan, taajoista ja suuria kansanjoukkoja vetävistä mielenilmauksistaan ja valtion tärkeästä roolista julkisten palvelujen ylläpitäjänä. Terveysalan palkkakiistaa ei ehkä ole vielä käsitelty loppuun, sillä kovan linjan liitto CGT pidättäytyi allekirjoittamasta nyt saavutettua sopua.

Koronapandemia on surmannut Ranskassa tähän mennessä yli 30 000 ihmistä. Vaikka tartuntamäärät on saatu selvään laskuun, viranomaiset ja kansalaiset ovat huolissaan toisen aallon mahdollisuudesta.