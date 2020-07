Puolan presidenttikisasta tulossa äärimmäisen tiukka – ratkaisua saatetaan hakea oikeudesta asti

Puolan presidentinvaalit näyttäisivät olevan päättymässä istuvan presidentin Andrzej Dudan voittoon.

Ovensuukyselyiden sekä ääntenlaskennan alkuvaiheen tiedoista lasketun arvion mukaan Duda olisi saamassa tasan 51 prosenttia äänistä, vastaehdokas Rafal Trzaskowksi tasan 49 prosenttia.

Myöhään sunnuntaina Suomen aikaa julkaistut ovensuukyselyt arvioivat Dudan äänisaaliiksi 50,4 prosenttia ja Trzaskowskin 49,6 prosenttia. Virhemarginaali on yksi prosenttiyksikkö. Alustavia tuloksia odotetaan myöhemmin tänään.

Duda on kansallismielisen ja konservatiivisen Oikeus ja järjestys (PiS) -valtapuolueen liittolainen. Toisen kierroksen kilpakumppani Trzaskowski on puolestaan Varsovan liberaali pormestari. Trzaskowski on pääoppositiopuolueen Kansalaisfoorumin ehdokas.

Vaalien äänestysaktiivisuus näytti kohoavan korkeaksi. Se oli iltaviideltä 52,10 prosenttia, kun ensimmäisellä kierroksella samaan aikaan luku oli 47,89 prosenttia. Ensimmäinen kierros pidettiin 28. kesäkuuta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Vuoden 2015 vaaleissa äänestysprosentti jäi 40,51 prosenttiin.

Puolan vaalilautakunta on ilmoittanut, ettei se julkaise tuloksia ennen kuin kaikki äänet on laskettu.

Istuvan presidentin haastaja Rafal Trzaskowski jätti äänensä vaimonsa Malgorzatan kanssa Rybnikissä.

Oppositio kertoo epäselvyyksistä

Kansalaisfoorumin edustaja kertoi maanantaiaamuna, että puolue kerää parhaillaan tietoa vaaleihin liittyvistä epäselvyyksistä.

– Meillä ei ole vielä kokonaiskuvaa tilanteesta, kansanedustaja Tomasz Siemoniak sanoo.

Esimerkkeinä Siemoniak mainitsee rekisteröitymisongelmat, myöhässä tulleet äänestysasiakirjat sekä Kroatian Splitiin äänestysiltana kymmeneltä muodostuneen kuuden tunnin jonon, joka hänen mukaansa kertoo valmistautumattomuudesta.

Uutistoimisto Reutersin haastattelevat asiantuntijat pitävät vaalitulosta niin tiukkana, että vaalien lopputulos saatetaan vielä ratkaista korkeimmassa oikeudessa. Siemoniak ei halunnut vielä ottaa kantaa siihen, viekö oppositio tuloksen oikeuteen.

Vaaleilla iso merkitys

Vaalien tuloksella voi olla vaikutusta jopa Puolan EU-suhteisiin. Siitä riippuu muun muassa, jatkaako Puolan hallitus oikeuslaitoksen uudistuksia. EU:n mukaan Puolan hallinto on lisännyt poliittista valtaansa oikeusjärjestelmään, ja EU on ollut huolissaan laillisuusperiaatteen toteutumisesta maassa. Valtapuolue PiS on myös hyökännyt tiedotusvälineitä, oppositiosta ja kansalaisyhteiskuntaa vastaan.

Presidentin asema Puolassa on pitkälti seremoniaalinen ja arvovaltaan perustuva. Painoarvoa tuo kuitenkin se, että presidentillä on veto-oikeus lainsäädäntöön.

Dudan uudelleenvalinta lujittaisi PiS:n asemaa, sillä puolueella ja sen liittolaisilla on enemmistö alahuoneen paikoista. Näin puolueen ei tarvitsisi juurikaan neuvotella opposition kanssa lakihankkeistaan.

Trzaskowskin valinta merkitsisi sitä, että hän voisi estää PiS:n ajamia lakihankkeita.

Vaalikampanjassaan Duda esitteli itsensä lisäksi katolisten arvojen ja hallituksen anteliaiden sosiaalietuuksien suojelijana.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Päivitetty klo 8.55: Otsikko ja alarivi, kerrottu lisää ääntenlaskennan tuloksista