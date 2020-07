Koronavirukselle näyttää syntyvän huonosti laumasuoja, vaikka virus leviäisi voimakkaasti väestössä. Lääketieteen alan tiedelehden Lancetin julkaiseman tutkimuksen mukaan vain noin viidelle prosentille espanjalaisista on muodostunut koronaviruksen vasta-aineita.

Tutkimukseen osallistui yli 60 000 espanjalaista. Asiasta uutisoi moni ulkomainen media, kuten Britannian BBC.

Vasta-aineiden esiintyvyys vaihteli tutkimuksen mukaan alueittain. Espanjan rannikkoalueilla vasta-aineita virukselle oli syntynyt alle kolmelle prosentille väestöstä, kun alueilla, joilla epidemia on ollut voimakkaampi, luku oli korkeampi.

Pääkaupunki Madridin ympäristössä vasta-aineita todettiin yli kymmenellä prosentilla ihmisistä.

– Vaikka covid-19-tauti on levinnyt voimakkaasti Espanjassa, sen esiintyvyys vaikuttaa olevan edelleen alhainen ja selvästi riittämätön laumasuojan syntymiseksi, tutkimuksen tekijät sanoivat raportissa BBC:n mukaan.

Tutkimuksessa todetaan, että viruksen leviämisen estämisessä turvavälien pitäminen ja tartunnan saaneiden tunnistaminen, eristäminen sekä kontaktien jäljittäminen ovat keskeisessä asemassa, koska laumasuoja näyttää syntyvän heikosti.

Laumasuojalla tarkoitetaan tilannetta, jossa immuniteetin kattavuus on niin suuri, että virus ei pääse enää etenemään väestössä. Arviot vaihtelevat siitä, kuinka suuren osan väestöstä pitää olla immuniteetti koronavirukselle, jotta laumasuoja syntyy.

Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahden arvion mukaan Suomessa laumasuojan syntymiseksi väestöstä 60 prosentilla pitäisi olla vastuskyky koronavirukselle. On myös esitetty, että laumasuoja saattaa vaatia jopa 70–90 prosentin kattavuuden.

Tutkimukseen osallistuneet testattiin kolme kertaa kolmen kuukauden aikana. Tulosten mukaan viruksen esiintyvyys ei muuttunut merkittävästi toukokuussa julkaistujen ensimmäisten tulosten jälkeen.

Samalla selvisi, että virukselle syntyvä immuniteetti saattaa olla lyhyt. 14 prosentilla, joilla oli vasta-aineita tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa, ei ollut enää tutkimusjakson viimeisissä testeissä.

– Immuniteetti voi olla vaillinainen, väliaikainen ja se voi kestää vain lyhyen ajan ja sitten kadota, sanoi espanjalaisen terveysalan tutkimuslaitoksen Carlos III:n johtaja Raquel Yotti, joka oli myös yksi tutkimuksen johtajista.

Uutistoimisto Reutersin mukaan immuniteetin katoaminen oli yleisintä ihmisillä, joilla tauti oli esiintynyt oireettomana.

Espanjassa tehty tutkimus on suurimpia Euroopassa aiheesta tehdyistä selvityksistä.

Vasta-aineiden syntymistä on tutkittu myös muun muassa Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Myös näiden tutkimusten mukaan vasta-aineita koronavirukselle on syntynyt vain pienelle osalle väestöstä, vaikka virus olisi levinnyt voimakkaasti.

Espanjassa on todettu yli 250 000 koronavirustartuntaa ja viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut lähes 30 000 ihmistä. Viime aikoina virus on saatu maassa paremmin hallintaan, ja viranomaiset ovat purkaneet toukokuusta lähtien varovaisesti tiukkoja rajoituksia. Kesällä Espanja on avannut rajojaan turisteille.

Virus ei ole vielä kuitenkaan kadonnut. Viime viikkoina Espanjassa on esiintynyt paikallisia tartuntaryppäitä, joiden seurauksena viranomaiset ovat määränneet noin 270 000 ihmistä eristykseen Galician ja Katalonian alueilla.