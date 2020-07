3 000 asukasta määrättiin pysymään kodissaan – koronavirustartunnat ryöpsähtivät Australian Melbournessa

Australian kahden väkirikkaimman osavaltion Victorian ja Uuden Etelä-Walesin välinen raja suljetaan tiistaina, ja raja pysyy kiinni toistaiseksi, kertoi Reuters.

Rajan sulkeminen johtuu Melbournessa, Victorian osavaltiopääkaupungissa ryöpsähtäneistä koronavirustartunnoista. Osavaltioiden rajaa ei ole suljettu sataan vuoteen. Viimeksi liikkumista rajoitettiin vuonna 1919 Espanjantaudin aikaan.

– Se on oikea teko, sillä koronavirustartuntojen tukahduttaminen on haastavaa, sanoi Victorian osavaltiopääministeri Daniel Andrews.

Rajan sulkeminen hidastaa Australian talouden elpymistä. Australia on ajautunut taantumaan ensimmäistä kertaa lähes kolmeen vuosikymmeneen.

Victorian osavaltion toinen, Etelä-Australian puoleinen raja on ollut kinni 22. maaliskuuta lähtien.

127 uutta sairastunutta

Koronaviruksen aiheuttamaa covid-19-sairautta on todettu viime päivinä Australian toiseksi suurimmassa kaupungissa, 4,9 miljoonan asukkaan Melbournessa huolestuttavia määriä.

Osavaltio raportoi 127 uudesta sairastuneesta vuorokaudesa, mikä on enemmän kuin kertaakaan pandemian alkamisen jälkeen. Kaksi ihmistä on kuollut sairauteen. Australiassa kuolleita on nyt yhteensä 106.

Viranomaiset määräsivät 30 asuinalueelle säännöt etäisyyden pitämisestä toisiin ihmisiin ja yhdeksän asuinkerrostalon noin 3 000 asukasta pysymään kodeissaan.

Uuden Etelä Walesin osavaltiopääministeri Gladys Berejiklian kertoi rajan sulkemisesta medialle maanantaina.

Sotilaat vartioivat rajaa

Uuden Etelä-Walesin ja Victorian osavaltioiden rajalla partioivat sotilaat vahtivat laittomia rajanylittäjiä vuorokauden ympäri.

Raja on vilkkaasti liikennöity. Osavaltioiden välillä kulkee 55 tietä, jokia ja luonnonpuistoja.

Jotkut yritykset toimivat rajan molemmin puolin. Rajan yli kulkee päivittäin naapuriosavaltiossa työskenteleviä ihmisiä ja koululaisia.

Uuden Etelä-Walesin osavaltiopääministeri Gladys Berejiklianin mukaan ihmiset voivat hakea rajanylityslupaa, mutta sanoi sen saamisen voivan kestää useita päiviä.

Victorian puolella Wodongassa toimiva huoltoasemayrittäjä Paul Armstrong ihmetteli, tarvitsevatko hänen lapsensa luvan päästäkseen kouluun naapuriosavaltion puolelle. Kouluissa on nyt talviloma.

Australia säästyi pahimmalta

Australiassa tartuntoja on todettu vähän: noin 8 500 ihmistä on sairastunut pandemian aikana.

Viime viikolla uusia tartuntoja oli keskimäärin 109 päivässä, kun kesäkuun ensimmäisellä viikolla niitä todettiin päivässä keskimäärin yhdeksän.

Melbournen asukkaita huolestutti, että paikalliset hygieniasäännöt eivät riitä, vaan niiden pitäisi koskea koko kaupunkia.

Jack Bell asuu Kensingtonissa, joka on yksi 30 asuinalueesta, joihin määrättiin rajoituksia.

– En voi täysin luottaa viruksen hallitsemiseen, elleivät rajoitukset koske koko Melbournea, hän sanoi.