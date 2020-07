Hallitusta johtava HDZ näytti voittavan Kroatiassa

Suositun laulajan oikeistolainen puolue yritti kuitenkin sekoittaa marssijärjestystä sunnuntain parlamenttivaaleissa.

Kroatian hallitusta johtava keskustaoikeistolainen Kroatian demokraattinen unioni (HDZ) on ovensuukyselyn perusteella saamassa eniten paikkoja parlamenttiin sunnuntain vaaleissa.

Valtiollisen television ovensuukyselyn mukaan HDZ voittaisi 61 paikkaa 151-paikkaisessa parlamentissa. Toiseksi tulisi johtava oppositiopuolue sosiaalidemokraatit (SDP), joka saisi 44 paikkaa.

Maan talous on viruksen vuoksi sukeltanut syvään ja parlamenttivaalien odotetaan johtavan poliittisiin neuvotteluihin uuden hallituksen muodostamisesta.

HDZ on johtanut täpärästi useimmissa mielipidemittauksissa. Toisena tuli SDP, mutta kummankaan puolueen ei odoteta pystyvän muodostamaan hallitusta yksin.

– Näinä sekä yleiselle terveydelle että taloudelle haastavina aikoina Kroatia ansaitsee tulla johdetuksi kokeneiden ja vastuuntuntoisten ihmisten toimesta, sanoi pääministeri ja HDZ:n johtaja Andrej Plenkovic kannattajilleen viime viikolla.

Hänen päähaastajansa ovat SDP:n johtaja Davor Bernardic ja suosittu laulaja Miroslav Skoro, jonka johtama kansallismielinen ja euroskeptinen Kotimaa-liike on ollut mielipidemittauksissa kolmantena noin runsaan 10 prosentin kannatuksella. Johtavien puolueiden kannatus on ollut noin 30 prosentissa.

Ennen puoltapäivää äänestämässä oli käynyt runsaat 18 prosenttia äänioikeutetuista, mikä on noin yksi prosenttiyksikkö vähemmän kuin neljä vuotta sitten. Useimmilla äänestäjillä oli maski.

– Valintani on Skoro, koska uskon, että hänen puolueensa haluaa vakautta ja lopettaa nuorten muuttamisen ulkomaille töitä etsimään, sanoi Ilija Grlic, joka äänesti Zagrebin alueella.

Uudella hallituksella on kova työ pitää koronavirus kurissa samaan aikaan kun talous pitäisi saada nousuun. Maan talouden odotetaan laskevan tänä vuonna noin 10 prosenttia. Maalle tärkeiden turismitulojen odotetaan putoavan jopa 70 prosenttia.

– Uskon että SDP voisi olla suhteellinen voittaja mutta HDZ voisi olla se, joka lopulta muodostaa (koalitio)hallituksen, sanoi opettaja Kristijan ennen äänestämään menoa.

Jotkut asiantuntijat uskovat, että kaksi suurinta puoluetta joutuu muodostamaan yhteishallituksen. Vaihtoehtona olisi yrittää hallitusta joko Skoron Kotimaan tai konservatiivisen Silta-puolueen kanssa, mikä olisi vaikeaa. Sekä Plenkovic että Bernardic ovat tiukasti torjuneet "suuren koalition" mahdollisuuden.

Kroatia on kertonut melko vähäisestä määrästä koronavirustartuntoja, noin 3 000 kappaletta. Covid-19-tautiin on siellä kuollut noin sata ihmistä. Tartuntojen määrä on kuitenkin lähtenyt uuteen nousuun parin viime viikon aikana.