Suomi ei ole vetäytymässä Afganistanista – pääesikunta pitää väitteitä tapporahoista vakavina

Puolustusvoimien pääesikunta on noteerannut väitteet Venäjän Taliban-taistelijoille maksamista tapporahoista. Toistaiseksi tilannetta seurataan. Suomi ei ole vetäytymässä Afganistanista.

Maassa on parhaillaan noin 60 suomalaista rauhanturvaajaa, jotka toimivat yhdysvaltalaissotilaiden kanssa samassa Naton ”Resolute Support Mission” -operaatiossa.

Yhdysvaltain tiedustelupalvelujen mukaan Venäjä on tarjonnut Afganistanissa Taliban-liikkeeseen yhdistetyille ryhmille palkkioita yhdysvaltalaissotilaiden tappamisesta. Samaan aikaan Venäjä on Yhdysvaltojen tavoin johdonmukaisesti esiintynyt terrorisminvastaisena toimijana.

– Kyllähän se vakavalta kuulostaa. Pääesikunnassa tämä on noteerattu ja seuraamme turvallisuustilannetta, kertoo everstiluutnantti Jussi Puustinen, puolustusvoimien pääesikunnan viestintäosaston apulaisosastopäällikkö.

New York Timesin saamien tietojen mukaan kymmenien yhdysvaltalaissotilaiden uskotaan kuolleen järjestelyn seurauksena. Lehden tietojen mukaan afganistanilainen pikkurikollinen olisi toimittanut Venäjältä saamansa rahat sotilaita tappaneille afganistanilaisille.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok) totesi torstaina, että nyt on olennaista selvittää voiko Venäjän ja Yhdysvaltojen välisellä tapauksella olla vaikutusta paikalla olevien suomalaisten turvallisuustilanteeseen, vaikka he toimivatkin toisella maantieteellisellä alueella.

– On selvitettävä, kuinka tilanne mahdollisesti heijastuu turvallisuustilanteeseen Afganistanissa. Tätä ei voi jättää huomiotta, koska siellä on meikäläisiä sen verran paljon, Kanerva sanoi.

"Päätös osallistumisesta on poliittinen ratkaisu, Puolustusvoimien tehtävä on suunnitella ja toimeenpanna itse operaatio." Jussi Puustinen Everstiluutnantti

Puolustusvoimien pääesikunnassa tilanne on noteerattu. Afganistanin turvallisuustilannetta ja asiasta käytävää keskustelua seurataan, mutta Puustinen ei voi kommentoida asiaa tässä vaiheessa enempää.

– Suomalaisten joukkojen turvallisuus Afganistanissa otetaan vakavasti. Seuraamme turvallisuustilannetta, joka on siellä Afganistanissa yleisesti ottaenkin heikko. Eihän kriisihallintatilanteet ole riskittömiä. Niihin varaudutaan uhka-arvioiden perusteella olosuhteisiin, tehtäviin ja tilanteisiin sopivalla koulutuksella, menetelmillä ja varusteilla, Puustinen kuvailee.

Everstiluutnantti Jussi Puustinen on Puolustusvoimien Pääesikunnan viestintäosaston apulaisosastopäällikkö.

Puustisen tietoon ei ole tullut, että väitteillä olisi vaikutusta suomalaisjoukkoihin.

– Tilanne siellä on ennallaan. Minun korviini ei ole kantautunut mitään muutosta tilanteeseen. Minulla ei ole tietoa, että Suomi vetäytyisi Afganistanista, eikä edes keskustelua siitä. Päätös osallistumisesta on poliittinen ratkaisu, puolustusvoimien tehtävä on suunnitella ja toimeenpanna itse operaatio.

Suomi on ollut mukana Nato-johtoisessa Resolute Support (RS) -operaatiossa sen alusta, vuodesta 2015, alkaen. Operaation tehtävänä on tukea Afganistanin hallitusta saavuttamaan ja ylläpitämään turvallinen toimintaympäristö maan jälleenrakentamiseksi ja demokraattisten rakenteiden vahvistamiseksi.

Suomalaisia rauhanturvaajia on ollut Afganistanissa jo vuodesta 2003 lähtien. Silloin käynnistyi RS-operaatiota edeltänyt International Security Assistance Force (ISAF). Se oli Nato-johtoinen operaatio, joka tuki Afganistanin väliaikaishallintoa. Suomen vahvuus oli korkeimmillaan noin 200 sotilasta.