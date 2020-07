"Maa, joka ei eristäytynyt, eristettiin" – Ruotsissa asuva suomalainen sanoo ruotsalaisten ymmärtävän miksi ulkomaille ei pääse

Ruotsissa asuva Eevamaria Raudaskoski sanoo, että ruotsalaiset ymmärtävät, miksi ulkomaille ei pääse, mutta se harmittaa silti.

Naapureitaan pahemmin koronaviruspandemiasta kärsineessä Ruotsissakin on otettu hitaita askelia kohti normaalia elämää, vaikka uusia tartuntoja todetaan päivittäin satoja.

Tukholmassa asuva Eevamaria Raudaskoski kertoo välttelevänsä yhä julkista liikennettä ja toimistolla työskentelyä. Jälkimmäinen olisi ollut sallittua, muttei suositeltavaa koko kevään ja alkukesän ajan.

Lännen Media haastatteli Raudaskoskea viimeksi maaliskuun puolessavälissä. Tuolloin esimerkiksi hänen tanssikurssinsa jatkuivat normaalisti.

– Kurssi jatkui toukokuulle asti ja kaikki tunnit pidettiin, mutta en enää mennyt sinne.

Viime viikolla hän kävi pitkän tauon jälkeen kuntosalilla. Rannalla hän on käynyt pari kertaa, mutta ne ovat olleet varsin täysiä.

– Täällä oli helleaalto, eikä ihmisillä ole oikein muutakaan paikkaa mihin mennä, kun lomalle ei pääse.

Raudaskoski on alkanut käydä myös ravintoloissa.

– Silloinkin pitää miettiä, missä on ulkoterassi ja paljonko siellä on väkeä. Yritän hoitaa asiat silloin, kun liikkeellä on mahdollisimman vähän ihmisiä.

Ruotsista on pitkin koronapandemiaa nähty kuvia täysistä terasseista, puistoista ja rannoista. Raudaskoski on noudattanut suosituksia tiukempia rajoituksia, samoin hänen lähipiirinsä.

– Tuntuu siltä, että ympärillä on ollut vielä minuakin enemmän huolestuneita ihmisiä, jotka ovat ottaneet viruksen vakavasti. Vähättelevää asennetta olen nähnyt lähinnä televisiossa, hän kertoo.

Sekä Raudaskoski että hänen ruotsalainen kumppaninsa ovat käyneet vasta-ainetesteissä. Raudaskosken testi oli negatiivinen, kumppanin positiivinen.

– Todennäköisesti hän sai tartunnan huhtikuussa. Hänelle nousi kuume ja tuli nuhaa. Haju- ja makuaisti katosivat kokonaan. Hän piti sitä hyvin outona, Raudaskoski sanoo.

Suomalaiset reagoivat kumppanin vasta-ainetestin tuloksiin järkytyksellä, ruotsalaiset pitivät sitä positiivisena asiana.

Ruotsin tapaa vastata koronaviruspandemiaan on ihmetelty ja kritisoitu laajasti ulkomailla. Esimerkiksi pääministeri Stefan Löfven, valtionepidemiologi Anders Tegnell, ulkoministeri Ann Linde ja sisäministeri Mikael Damberg ovat vastanneet kritiikkiin kritiikillä.

Raudaskoski ymmärtää osin, mitä Ruotsi on muista poikkeavalla koronastrategiallaan hakenut, mutta ei puolusta sitä.

– Se hoidettiin huonosti, ja Ruotsi saa nyt tavallaan maistaa omaa lääkettään. Maa, joka ei eristäytynyt, eristettiin.

Kärkipoliitikkojen kritiikin kaltaisia ulostuloja Raudaskoski ei ole omassa lähipiirissään havainnut.

– Ruotsalaiset ovat kovia reissaamaan ja tietenkin heitä harmittaa. Mutta minusta tuntuu, että ihmiset kyllä ymmärtävät.

Kaikki eivät ole ymmärtäneet. Ruotsin yleisradioyhtiö SVT uutisoi torstaina, että ruotsalaiset turistit ajavat salaa öisin Norjaan, kun Norjan poliisi ei pysty valvomaan rajoja vuorokauden ympäri.

Raudaskoski voisi matkustaa Suomeen maahantulorajoituksista huolimatta, sillä hän on Suomen kansalainen ja hänellä on täällä perhe. Tulo vaatisi kahden viikon omaehtoisen karanteenin.

– En kuitenkaan halua ottaa sitä riskiä, että tartuttaisin läheiseni, joten emme nyt tule Suomeen, hän sanoo.

The Local -verkkolehti uutisoi tiistaina, että Ruotsissa kasvosuojaa käyttäneet ja turvavälien noudattamista pyytäneet ulkomaalaiset ovat kohdanneet muukalaisvihaa ja rasistista käytöstä.

Tämä on ilmennyt The Localin mukaan esimerkiksi nimittelynä, tönimisenä ja tahallisena päälle yskimisenä. The Localin haastattelemat ihmiset ovat kertoneet kokeneensa epäasiallista käytöstä jopa sairaalan hoitohenkilökunnalta.

Raudaskoski sanoo, että katukuvassa näkyy jonkin verran maskeja käyttäviä ihmisiä.

– Tuollaiseen käytökseen en itse ole törmännyt, hän sanoo.

Lehden mukaan useat Ruotsissa asuvat ulkomaalaiset noudattavat omien kotimaidensa viranomaisten suosituksia. 77 prosenttia lehden kyselyyn vastanneista vastasi kannattavansa tiukempia rajoituksia kuin mitä Ruotsi on asettanut ja iso osa heistä kertoi toimivansa kotimaansa suositusten mukaan.

Monesti nämä rajoitukset ovat ruotsalaisviranomaisten antamia tiukempia. Ruotsi ei esimerkiksi ole säätänyt maskipakkoa kuten ei Suomikaan.