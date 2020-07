Etiopialainen suosikkilaulaja haudattiin mittavien turvajärjestelyjen saattelemana

Etiopiassa haudattiin torstaina muusikko Hachalu Hundessa, jonka maanantainen ampuminen aiheutti levottomuuksia ympäri maata. Ainakin 81 ihmistä on kuollut, joista 78 on siviilejä, kertoi Reuters.

Kuusi ihmistä loukkaantui maan turvallisuusjoukkojen ja hautajaisiin pyrkineiden ihmisten välisissä yhteenotoissa.

Pääkaupunkiin Addis Abebaan kerääntyneet fanit yrittivät aiemmin estää Hachalun ruumiin siirtämisen tämän kotipaikkakunnalle Amboon noin sadan kilometrin päässä Addis Abebasta. 35 ihmistä pidätettiin.

Turvajärjestelyt hautajaisissa Ambon stadionilla olivat mittavat, sillä turvallisuusjoukot ja poliisi pelkäsivät levottomuuksien kärjistyvän. Poliisi ampui ilmaan saadakseen hautajaisiin tulleen ihmisjoukon hajaantumaan paikalta.

Levottomuudet jatkuivat hautajaisten jälkeen Addis Abebassa, jossa sotilaat partioivat aseistautuneita, toisiaan vastaan kilpailevia etnisiä ryhmiä.

Muusikko ammuttiin autoonsa

Oromo-heimoon kuulunut 36-vuotias Hachalu ammuttiin autoonsa Addis Abebassa maanantaina. Poliisi tutkii surmaa ja sanoo sen olevan suunniteltu. Muusikko oli kertonut saamistaan tappouhkauksista.

Hachalu oli paitsi muusikko, myös maan suurimman etnisen ryhmä oromojen keulakuva. Oromot olivat katkeria siitä, että heidät oli syrjäytetty päätöksenteosta maan edellisten hallintojen aikaan.

Hachalu oli tärkeä etenkin nuorille oromoille, joiden kolme vuotta jatkuneet veriset protestit johtivat pääministeri Hailemariam Desalegnin yllätyseroon helmikuussa 2018.

Hachalun musiikki korostaa oromojen identiteettiä ja oikeuksia, ja hänen kappaleensa nousivat protestien tunnusmusiikiksi. Lauluissa kehotetaan oromoja puolustamaan itse oikeuksiaan, koska ulkopuolista apua ei ole luvassa.

Hachalu joutui 17-vuotiaana itsekin viideksi vuodeksi vankilaan osallistuttuaan protesteihin. Hänen suosiotaan vauhditti se, että hän jäi kokemuksistaan huolimatta Etiopiaan eikä monen muun tavoin lähtenyt maanpakoon.

– Hachalu ei ole kuollut. Hän säilyy ikuisesti niin minun kuin miljoonien oromojen sydämissä, sanoi muusikon leski Santu Demisew Diro torstaina.

Laulajalla oli kolme lasta, joista nuorin on kuukauden ikäinen.

Etiopialaisen muusikon Hachalu Hundessan fanit ovat surreet idolinsa kuolemaa myös sosiaalisessa mediassa.

Ensimmäinen oromo-pääministeri

Etiopian ensimmäinen oromo-pääministeri Abiy Ahmed, 43, nousi valtaan 2018 ja sai 2019 Nobelin rauhanpalkinnon nopeasta onnistumisestaan levottomuuksien kitkemisessä. Hän purki korruptoituneita valtarakenteita ja vapautti tuhansia poliittisia vankeja.

Abiy ajaa vapaita vaaleja, mikä on uutta verrattuna edellisiin hallintoihin, joiden aikana opposition kannattajia kidutettiin ja vangittiin.

Abiyn onnistuminen koronapandemian takia ensi vuoteen siirtyneissä vaaleissa ei ole kuitenkaan enää selvää. Osa oromoista on ryhtynyt syyttämään häntä siitä, että hän ei puolustaisi heimon etuja.

Yksi heistä on mediamoguli Jawar Mohammed, joka pidätettiin levottomuuksien yhteydessä. Oromo Media Network -yhtiötä hallitsevalla Jawarilla on valtaa saada ihmiset liikkeelle vaikka internet ei toimisi. Nyt verkko on ollut poissa käytöstä tiistaista lähtien.