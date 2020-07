Oikeus epäsi paljastuskirjan, joka lupaa kertoa Trumpin suvun "painajaismaisista traumoista ja tuhoavista ihmissuhteista"

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin veljentytär Mary Trump on kirjoittanut suvustaan paljastuskirjan.

Kirjaa ei kuitenkaan toistaiseksi saa levittää. Asiasta päätti tuomioistuin New Yorkissa tiistaina sen jälkeen, kun presidentin veli Robert Trump vei asian oikeuteen.

Mary Trumpin oli määrä julkaista kirjansa Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man 28. heinäkuuta.

Ajankohdasta olisi vain joitakin viikkoja republikaanien puoluekokoukseen, jossa Donald Trump saa puolueen virallisen ehdokkuuden marraskuun presidentinvaaleihin ja toisen kauden tavoittelemiseen.

Mary Trumpin asianajajat valittivat tuomiosta pian päätöksen jälkeen, ja sitä käsitellään uudelleen 10. heinäkuuta. Asiasta kertovat muiden muassa BBC, uutistoimisto Reuters ja Washington Post.

Trumpin perheellä "synkkä historia"

Mary Trump, 55, on presidentin vanhimman veljen Fred Trump Jr:n tytär ja valmistunut kliinisen psykologian tohtoriksi. Fred Trump Jr kuoli 42-vuotiaana sydänkohtaukseen vuonna 1981. Hänen kerrotaan kärsineen alkoholiongelmasta.

Mary Trump oli tuolloin 16-vuotias.

Hänen uusi kirjansa lupaa kertoa "painajaismaisista traumoista, tuhoavista ihmissuhteista sekä laiminlyönnin ja pahoinpitelyn traagisesta yhdistelmästä".

Kirjan kustantaa Simon & Schuster, joka julkaisi hiljattain myös Donald Trumpin entisen turvallisuusneuvonantajan John Boltonin paljastuskirjan. Trump yritti pysäyttää myös Boltonin kirjan julkaisun.

Kustantajan mukaan Mary Trumpin kirjasta käy ilmi Trumpin perheen "synkkä historia". Se selittää, miksi Donald Trumpista "tuli mies, joka nyt uhkaa maailman terveyttä, taloudellista turvaa ja sosiaalista kudosta".

Kirjan on määrä kertoa myös, miten Mary Trump antoi amerikkalaislehti The New York Timesille luottamuksellisia asiakirjoja presidentin henkilökohtaisesta taloudenpidosta.

Sittemmin Pulitzerilla palkittu selvitys väitti vuonna 2018, että presidentti ja hänen sisaruksensa välttelivät veroja "vilpillisesti", kun he perivät omaisuutta vanhemmiltaan.

Sisarukset muun muassa panivat pystyyn valeyrityksen, jonka avulla he pystyivät peittämään verottajalta miljoonien eurojen arvoiset lahjat vanhemmiltaan.

Presidentti sai lopulta vanhemmiltaan yli 355 miljoonaa euroa.

Perinnönjako riitautti sukua

Kesäkuussa presidentti Trump sanoi, että hänen veljentyttärensä Mary Trump allekirjoitti salassapitosopimuksen vuonna 2001 ja hänen kirjansa rikkoo sopimusta. Trumpien isän Fred Trump Sr:n jälkeensä jättämästä omaisuudesta syntyi kiista, minkä jälkeen salassapitosopimus laadittiin.

– Hän ei saa kirjoittaa kirjaa, presidentti Trump sanoi Axiosille.

Trumpin mukaan salassapitosopimus on "hyvin vahva" ja "kaiken kattava".

Fred Trump Sr kuoli vuonna 1999. Mary Trump ja hänen veljensä Fred Trump III riitauttivat perinnönjaon, koska he saivat siinä yhteensä vähemmän kuin heidän isänsä olisi saanut. Lisäksi perheyritys katkaisi sairausvakuutuksen Fred III:n cp-vammaiselta pojalta Williamilta.

– Kun on tästä perheestä kyse, olisi hyvin naiivia sanoa, että asialla ei ole mitään tekemistä rahan kanssa. Minulle ja veljelleni kysymys on paljon enemmän siitä, että isämme asema tunnustetaan. Hän oli olemassa, hän eli, hän oli vanhin poika. Ja William on isäni lapsenlapsi. Hän on yhtä lailla osa tätä perhettä kuin kuka tahansa. Hän todellakin tarvitsee hoitoa, Mary Trump sanoi Daily Newsille tuolloin.