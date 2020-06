Koronaan kuollut jo puoli miljoonaa, noin neljännes uhreista Yhdysvalloissa

Covid-19- eli koronavirukseen on kuollut maailmanlaajuisesti jo yli puoli miljoonaa ihmistä. Vahvistettujen tartuntojen määrä on noussut kymmeneen miljoonaan, kertoo uutistoimisto Reuters.

Heinäkuun aikana koronaan on Reutersin mukaan kuollut keskimäärin 4700 ihmistä vuorokaudessa. Laskennallisesti tämä tarkoittaa 196 tapausta tunnissa, eli heinäkuussa koronavirukseen on kuollut ihminen laskennallisesti 18 sekunnin välein.

Noin neljännes kaikista koronan aiheuttamista kuolemista on raportoitu Yhdysvalloissa. Muita koronan kurittamia maita ovat mm. Intia ja Brasilia, jossa on todettu yli 30 000 uutta koronatapausta päivässä.

Ensimmäinen koronan aiheuttama kuolema dokumentoitiin Kiinan Wuhanissa tammikuun yhdeksäntenä päivänä. Sen jälkeen on raportoitu keskimäärin noin 78 000 koronakuolemaa kuukaudessa.

Suomessa koronavirustilanne on viime aikoina rauhoittunut. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n perjantain tiedon mukaan Suomessa on raportoitu yhteensä 328 koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa ja sairaalahoidossa oli 24 henkilöä. Yhteensä Suomessa on todettu runsaat 7000 koronavirustapausta.