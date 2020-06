"Ei tällaista ole tapahtunut toisen maailmansodan jälkeen" – saksalaisprofessori lähti Suomesta heti, kun poikkeustila julistettiin

Viimeisenä työpäivänä oli tärkeää kerätä mukaan työhuoneelta kaikki tarvittava. Sitä Helsingin yliopiston Saksan kielen professori Hartmut Lenk ei päässyt tekemään. Hän juuri tullut Suomeen, kun poikkeustila julistettiin. Ulkomailta tulleet eivät saaneet 14 päivään poistua kodeistaan. Yliopiston työhuoneelle ei enää päässyt.

– Ei tällaista tilannetta ole ollut sitten toisen maailmansodan, että laitetaan rajat kiinni ja julistetaan poikkeustila. Yhtäkkiä tuntui, että olen kovin yksin. Minulle tuli olo, että nyt on lähtö. Heti tiistaina 17. maaliskuuta lähdin kotiin Berliiniin vaimon luokse, Lenk kuvailee.

Suomeen Lenk tuli vuonna 1990 Berliinin Humboldtin yliopiston työvaihtona. Muutaman vuoden Helsingissä asui koko perhe. Laman myötä he muuttivat Berliiniin, josta Suomeen palasi enää Lenk, joka asuu vuoroviikoin Helsingissä ja Berliinissä. Se, että hänellä on vakituinen työpaikka ja asunto Suomessa, mahdollistaa liikkumisen maiden välillä myös pandemia-aikana. Matkustusoikeus on myös niillä, jotka omistavat mökin, ovat naimisissa tai vähintään kaksi vuotta kestäneessä parisuhteessa suomalaisen kanssa. Myös jokin pakottava syy, kuten hautajaiset, avaa rajan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Lenkin pariskunta majailee Kuhmossa Holmbergin järjestämässä vuokra-asunnossa. Lammasjärven vedet ovat tulleet tutuiksi.

Saksalaiset pääsevät Suomeen 14. heinäkuuta – ellei tautitilanne pahene

Saksalaisille Suomeen tuleminen ilman erityissyytä on mahdollista aikaisintaan 14. heinäkuuta. Valtioneuvosto tekee lopullisen päätöksen 10. heinäkuuta tautitilanteen pohjalta. Tartuntoja tulee olla alle kahdeksan sataatuhatta asukasta kohti. Suomesta voi jo matkustaa Saksaan, nyt myös ilman karanteenia.

Kun Saksa ei päässyt 12. kesäkuuta mukaan niiden maiden listalle, joista Suomeen saa tulla, Saksassa oltiin pettyneitä.

– Meille tuli yhden päivän aikana valtavasti kyselyitä. 400 puheluun emme edes ehtineet sinä päivänä vastaamaan. Saksassa on paljon Suomi-faneja ja monilla oli esimerkiksi mökki varattu jo edellisenä kesänä, kertoo Saksan Suomen suurlähetystön lehdistöneuvos Tanja Huutonen.

Koronatilanne Saksassa on saatu rauhoitettua. Paikoitellen jopa Suomea tiukempien rajoitusten purkua jatketaan nyt osavaltioittain. Poikkeuksen muodostaa kaksi piirikuntaa Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa, jossa paikallisen lihanjalostamon työntekijöillä todettiin lähes 1 600 koronatartuntaa. Alueen rajoitustoimia on kiristetty, testausta lisätty ja alueelliset liikkumisrajoitukset astuivat jälleen voimaan. Nyt asetettujen rajoitusten toivotaan tukahduttavan tartuntaketjut.

"Jos syksyllä tulee toinen aalto, tilanne tulee olemaan hankala"

Kuhmon kamarimusiikkijuhlat on koronan takia peruttu. Se tarkoittaa, että Lenkin ja tämän vaimon perinteeksi muodostunut kesämatka Kuhmoon jää. Matka Kuhmoon oli varattu jo tammikuussa samoin kuin vuokra-asunto, joka järjestyi Lenkin ystävän välityksellä.

– Olimme Kuhmossa jo viime ja toissa vuonna. Musiikin ja luonnon lisäksi tärkeää siellä on ystävien ja kollegoiden tapaaminen, Lenk kertoo.

Heinäkuussa pariskunta lomailee tänä vuonna Kuhmon sijaan Helsingissä.

Koko pandemia-ajan Lenk on pysytellyt kotonaan Berliinissä. Opetustyö on hoitunut kätevästi Saksan kotitoimistosta käsin.

– Olen siinäkin mielessä onnekas, että meneillään olevat kurssit ja seminaarit onnistuvat myös verkossa Moodlen, Teamsin ja videokonferenssien avulla. Se on mahdollista, koska opiskelijat ovat vanhempia ja tuttuja.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Syksyllä tilanne on toinen. Tiedekunnan dekaani on linjannut, että mikäli pandemia jatkuu, opetusta tullaan jatkamaan pääosin verkossa. Suuret 200 hengen luontosalit ovat käytössä vain rajatulle opiskelijamäärälle.

– Monet kollegat ja opiskelijat ovat nyt epäselvän tilanteen vuoksi hyvin hermostuneita. Syksyllä aloittavat uudet opiskelijat ja jos tulee toinen aalto, opetuksen järjestäminen tulee olemaan hankalaa.