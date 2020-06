BBC: Kolme ihmistä puukotettu kuoliaaksi Glasgow'n keskustassa – poliisi kertoo ampuneensa epäillyn puukottajan

Helsinki/Glasgow

Ainakin kolme ihmistä on kuollut puukotuksessa Glasgow'ssa Skotlannissa, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Puukotus tapahtui porraskäytävässä lähellä hotellia West George Street -kadulla Glasgow'n keskustassa, Skotlannin poliisi kertoo.

Poliisi kertoo aseistautuneen yksikön ampuneen miespuolista epäiltyä, jonka jälkeen tilanne saatiin hallintaan.

Poliisi vahvistaa, että epäilty on kuollut. Poliisi ei kuitenkaan ole vielä vahvistanut median kertomaa tietoa kuolleista.

Poliisin mukaan epäilty haavoitti kuutta ihmistä, jotka on viety sairaalahoitoon. Yksi heistä on poliisi ja hän on kriittisessä, mutta vakaassa tilassa.

BBC:n mukaan silminnäkijät kertovat nähneensä, että ambulansseihin oli viety neljä haavoittunutta ihmistä.

Skotlantilaisen The Herald -lehden mukaan silminnäkijä oli nähnyt puukotettujen ihmisten makaavan jalkakäytävällä hotellin ulkopuolella.

Skotlannin poliisi ei etsi muita epäiltyjä

Poliisi vartioi tapahtumapaikkaa edelleen ja kehottaa ihmisiä pysymään loitommalla, vaikka ulkopuolisille ei ole enää vaaraa.

– Emme etsi ketään muita epäiltyjä puukotukseen liittyen, Skotlannin poliisin apulaisylikonstaapeli Steve Johnson sanoo.

Myös Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon vetosi tviitissään ihmisiin, jotta he pysyttelisivät poissa alueelta. Hän pyysi ihmisiä myös olemaan jakamatta vahvistamattomia tietoja tapahtuneesta.

Britannian pääministeri Boris Johnson tviittasi olevansa syvästi surullinen puukotuksesta ja kiitti poliisin sekä pelastuslaitoksen toimintaa.

Britanniassa Readingissä sattui puukotus, jossa kuoli kolme henkilöä ja useampi haavoittui, viime sunnuntaina.

