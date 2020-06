Latinalaisessa Amerikassa yli 100 000 on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin

Latinalaisessa Amerikassa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleiden määrä on noussut yli 100 000:een.

Tartuntoja havaitaan ja tautiin kuolee yhä hälyttävän paljon. Samaan aikaan Euroopassa ja osissa Aasiassa epidemiat ovat laantumassa.

Brasiliasta tuli tällä viikolla toinen maa, jossa yhteensä yli 50 000 ihmistä on kuollut covid-19-tautiin.

Enemmän koronakuolemia on vain Yhdysvalloissa.

Maailmassa yhteensä yli 478 200 ihmistä on menehtynyt sairauteen.

Brasilia on Latinalaisen Amerikan suurin ja runsasväkisin maa.

Meksikossa on pahin koronatilanne Brasilian jälkeen Latinalaisessa Amerikassa. Maassa todettiin tiistaina eniten tartuntoja päivässä sitten epidemian alun.

Asiantuntijat pelkäävät, että tautitapauksia on Latinalaisessa Amerikassa paljon enemmän kuin viralliset luvut kertovat.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Monet maat eivät ole onnistuneet käynnistämään laajoja testaamisohjelmia, ja terveydenhuoltojärjestelmät ovat joutuneet kovan paineen alaisiksi.

Taistelua virusta vastaan vaikeuttaa köyhyys. Esimerkiksi monet kädestä suuhun elävät työntekijät eivät pysty välttämättä olemaan eristyksissä.

Lisäksi Brasilian ja Meksikon presidenttejä on moitittu siitä, että he eivät ota pandemiaa tarpeeksi vakavasti ja sen sijaan pyrkivät avaamaan maiden talouksia ennen kuin tartunnat on saatu hallintaan.

Brasiliassa oikeus määräsi tiistaina presidentti Jair Bolsonaron pitämään kasvomaskia julkisilla paikoilla. Bolsonaro oli osallistunut poliittisiin tilaisuuksiin ilman maskia.