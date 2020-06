Toukokuulta siirretty Punaisen torin sotilasparaati marssittiin koronaviruksen varjossa

Venäjän presidentin Vladimir Putinin oli määrä keskiviikkona seurata näyttävää sotilasparaatia Moskovan Punaisella torilla. Kriitikkojen mukaan paraatin tarkoitus on nostaa presidentin suosiota juuri ennen kansanäänestystä, jolla siunattaisiin hänen valtansa jatkuminen aina vuoteen 2036 saakka.

Paraatilla juhlistetaan Neuvostoliiton natsi-Saksassa saamaa voittoa toisessa maailmansodassa 75 vuotta sitten. Alun perin paraati piti järjestää 9. toukokuuta, mutta sitä siirrettiin koronaviruspandemian vuoksi.

Voitonpäivän paraatiin osallistuu yli 14 000 sotilasta, yli 200 panssaroitua ajoneuvoa ja 75 sotilaskonetta. Mukana on myös edustajia 13 muusta maasta.

Venäläisjoukot asettuivat muodostelmiin ennen voitonpäivän paraatin alkua Moskovan Punaisella torilla keskiviikkona.

Venäläiset naiskadetit saapuivat Moskovan Punaiselle torille keskiviikkona osallistumaan suureen sotilasparaatiin Neuvostoliiton natsi-Saksasta ottaman voiton 75-vuotispäivän kunniaksi.

Kansalaisia kehotettu katsomaan paraati tv:stä

Koronavirustilanne on kuitenkin edelleen vaikea Venäjällä, ja paraatin pelätään nostavan tapausten määrää, jos paikalle kerääntyy suuria kansanjoukkoja.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kreml on toista mieltä. Sieltä sanotaan uusien päivittäisten tartuntojen määrän olevan laskussa varsinkin pääkaupungissa Moskovassa. Paraatin järjestämisessä on myös pyritty noudattamaan turvatoimenpiteitä.

Moskovan pormestari Sergei Sobjanin on Moscow Timesin mukaan kehottanut asukkaita pysymään kotona ja katsomaan paraatia televisiosta.

Paikan päälle kutsutuille sotaveteraaneille on annettu turvavälit, minkä ansioista heidän ei tarvitse pitää kasvomaskeja. Kaikki kutsuvieraat on testattu koronaviruksen varalta.

Voitonpäivän paraatiin osallistuvat sotilasyksiköt ovat olleet karanteenissa harjoitusten ajan. Yksikköjen sotilaat eivät ole saaneet tuolloin olla tekemisissä sellaisten kanssa, jotka eivät osallistu tapahtumaan.

Maanantaina Putin sanoi sotilaskatedraalin avajaisissa, että Neuvostoliiton voitto toisessa maailmansodassa on pyhä muisto.

– Se on aina kanssamme ja se antaa meille voimaa, voimaa palvella maatamme ja se on moraalinen viesti, josta emme saa koskaan perääntyä emmekä me koskaan tee niin, hän sanoi.

Toisessa maailmansodassa kuoli 20 miljoonaa neuvostoliittolaista.

Valtiollisen mielipidemittauslaitoksen VTsIOM:n tuoreen mittauksen mukaan 95 prosenttia venäläisistä pitää vuonna 1945 saavutettua voittoa viime vuosisadan tärkeimpänä tapahtumana Venäjällä.

Turvallisuuspalvelun tarkka-ampuja tähtäili Punaiselle torille ennen suuren sotilasparaatin alkua Moskovassa keskiviikkona.

Protestimielialaa koronan kurittaessa taloutta

Venäläiset voivat äänestää torstaista lähtien 1. heinäkuuta saakka perustuslain muutoksista, joihin kuuluu lisäys, joka sallisi Putinille kaksi uutta kuusivuotiskautta presidenttinä, mikäli hän voittaa vaalit. Nykyisen perustuslain mukaan hän ei voi asettua enää uudelleen ehdolle kun hänen kautensa päättyy vuonna 2024.

Asiantuntijat povaavat 67–71 prosentin äänestäjistä hyväksyvän muutokset. Kremliin kriittisesti suhtautuvat sanovat, että tulokset väärennetään.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Riippumattoman tutkimuslaitoksen Levadan mukaan Putinia kannattaa noin 59 prosenttia venäläisistä. Luku on alimmillaan sitten vuoden 1999.

Mielipidemittausten mukaan kansalaiset ovat halukkaita protestoimaan kun öljyn hinta on alhaalla ja eristystoimenpiteet koronan vuoksi ovat heikentäneet maan taloutta. Työttömyys on kasvussa ja Kreml on joutunut muuttamaan suunnitelmia korottaa vuosia laskeneita reaalipalkkoja.