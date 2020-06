Näkökulma: Sopu EU:n elpymisrahastosta voi poistaa yhden esteen monivuotisen rahoituskehyksen tieltä

EU-jäsenmaat ovat viime vuosina tottuneet kiistelemään rahasta.

Neuvotteluja EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä on käyty pian kaksi vuotta. Niitä ei ole saatu vieläkään päätökseen, mutta nyt pitäisi tehdä suuria ja vähintään yhtä vaikeita päätöksiä elpymisrahastosta.

Monivuotinen rahoituskehys, päätös siitä, miten suuri EU-budjetti voi tulevina vuosina olla ja mitä se sisältää, on jäänyt taka-alalle, kun elpymisrahasto on syönyt huomion. Samalla, kun Eurooppa-neuvosto, eli EU-maiden johtajat vääntävät elpymisrahastosta, on tarkoitus käsitellä myös monivuotista rahoituskehystä.

Tiukimpia vaatimuksia esittäneet maat ovat halunneet EU-budjetin olevan prosentti unionin jäsenmaiden bruttokansantuotteesta. Komission esitykset ovat pyörineet 1,1 prosentin molemmin puolin. Parlamentti on vaatinut eniten, 1,3 prosenttia. Lisäksi se on vaatinut, että EU saa kerätä omia varoja.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

EU:n elpymisrahasto tulee käytännössä varmasti. Kysymykset liittyvät nyt siihen, miten ja kenelle rahaa jaetaan ja onko se lainaa vai ei.

Ainakin osa europarlamentaarikoista uskoo, että elpymisrahasto johtaa väistämättä myös siihen, että EU saa kerätä itse varoja, sillä lainaa on myös maksettava takaisin. Jos EU ei saa omia varoja, elpymisrahastoon EU:n nimissä otettua velkaa lyhennettäisiin jäsenmaksuista, mikä olisi kaikki pois EU:n toiminnasta.

Jos taas EU:n omat varat saadaan mukaan rahoituskehykseen, parlamentti voi hyväksyä pienemmän budjetin, mitä se vielä talvella ei sanonut missään tapauksessa tekevänsä.

Parlamentti on useaan otteeseen pitkin talvea vaatinut, että rahoituskehyksen on oltava kunnianhimoinen, tai se ei mene läpi. Vielä toukokuussa se vaati kunnianhimoista budjettia.

Enää oikein kukaan parlamentissa ei usko, että komission esitystä merkittävästi enempää olisi saatavilla. Yksi este rahoituskehyksen tieltä olisi siis poissa, enää tarvitaan jäsenmaiden yksimielisyys.