Analyysi: Demokratia on nyt kriisissä, ja se voi koitua äärioikeiston voitoksi – Saksassa oikeistopopulististen puolueiden kannatus on koronakriisin myötä laskenut

Analyysi

Saksan oikeistopopulistinen puolue Alternative für Deutschland (AfD) on tällä hetkellä pinteessä. Puolueen kannatus on laskenut, ja perinteiset hallituspuolueet paistattelevat taas suosiossa.

Pinnan alla kuitenkin tapahtuu. Saksan tilannetta tarkastelemalla piirtyvät myös yleiseurooppalaiset suuntaviivat, sillä oikeistopopulistien ja äärioikeiston tavat ja tavoitteet ovat kansainvälisesti hyvin samanlaisia.

Saksan oikeistopopulistit flirttailevat äärioikeiston kanssa

Perinteisesti oikeistopopulistit ovat saaneet medianäkyvyyttä provokatiivisilla heitoillaan ja hallitusta kritisoimalla, mutta nyt korona on vienyt palstatilan kritiikiltä. AfD-puolue on noussut otsikoihin lähinnä ristiriitaisilla kannanotoilla, joissa on vaadittu milloin rajojen sulkemista, milloin sulkutoimien purkamista.

Otsikoita nousi myös Brandenburgin osavaltion AfD-poliitikon Andreas Kalbitzin erottamisesta. Tässä näkyy puolueen sisäinen valtakamppailu maltillisen puoluejohdon ja äärioikeistolaitaa johtavan Björn Höcken joukkojen välillä. Saksan poliisi on luokitellut kotiseudulleen uskollisten saksalaisnuorten Die Heimattreue Deutsche Jugend -järjestön äärioikeistolaiseksi, ja järjestön kanssa veljeilleen Kalbitzin erottaminen on puoluejohdon yritys tehdä selvä ero äärioikeistoon.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Höcken joukoilla eroa äärioikeistoon ei ole. Äärioikeiston kanssa avoimesti flirttaileva politiikka kerää suosiota erityisesti idässä.

Toinen puolueen jakolinja kulkee idän ja lännen välillä. Höcke on ollut koronakriisin ajan hiljaa kuin odottaen aikaansa – sitä, että puolueen sisäiset vastapelurit tekisivät itsensä turhiksi, ja sitä, että koronakriisi koituisi lopulta hänen joukkojensa voitoksi.

Äärioikeisto valmistautuu ottamaan vallan – vastustajien nimilistat ovat jo valmiina

Demokratian kaatamiseen tähtäävä äärioikeisto on myös valmiina. Siellä koetaan, että koronakriisin myötä yhteiskunnan rakenteet heikkenevät ja päivä X on entistä lähempänä. Se on päivä, jolloin äärioikeisto ottaa vallan.

Tätä varten laajalti verkottuneet äärioikeistotoimijat treenaavat kamppailulajeja ja keräävät aseita poliisissa ja armeijassa toimivien jäsentensä avulla. Lisäksi he ovat koonneet nimilistoja maahanmuuttajista, juutalaisista, maahanmuuttomyönteisistä poliitikoista ja toimijoista, jotka kerätään päivänä X leireille eliminoitaviksi.

Osin tämä on jo aloitettu, kun maahanmuuttomyönteinen kristillisdemokraattisen CDU:n poliitikko Walter Lübcke murhattiin kesällä 2019 Kasselissa. Viime vuosien aikana eri puolilla Saksaa on toteutettu useita äärioikeistolaisia iskuja.

Saksan äärioikeiston aktiivisten toimijoiden määrästä ei ole varmuutta. Erityisesti nuoria rekrytoidaan aktiivisesti. Vanhat aatteet on paketoitu uusiin vaatteisiin, ja myös toimijoiden tyyli on vaihtunut hillitympään.

Nipsterit eli natsi-hipsterit pukeutuvat pilottitakin ja maihareiden sijaan hillitysti, eikä aate näy kuin merkeissä, joita osaavat lukea vain ne tuntevat. Vuosituhansia vanhat antisemitistiset salaliittoteoriat ovat siirtyneet graffiteihin ja tarroihin. Äärioikeistolaista musiikkiakin löytyy joka genrestä: on rockia, poppia ja jopa räppia, joka on kuitenkin alun perin mustien musiikkia.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tällä hetkellä äärioikeistotoimijoita koulutetaan puhumaan hillitysti ja puheillaan koettelemaan sallitun rajoja. Erilaiset rasistiset puheet normalisoidaan ja normaalin rajaa venytetään.

Olennaista on se millä tavoin tästä kriisistä palataan normaaliin

Eri tutkimuksissa 2000-luvulla on saatu viitteitä äärioikeistolaisen ajattelun vahvistumisesta saksalaisessa yhteiskunnassa. Erityisen selvästi ovat vahvistuneet nationalistiseen ajatteluun ja muukalaisvastaisuuteen liittyvät asenteet.

Äärilaidat keräävät perinteisesti kannatusta niinä aikoina ja niissä paikoissa, joissa menee taloudellisesti huonosti. Euroopan edellisen talouskriisin jälkeen kaikkein pahimman kolauksen saaneissa maissa kuten Kreikassa talouskriisi näkyi äärioikeistolaisen "Kultainen aamunkoitto" -puolueen kannatuksen nousuna.

Demokratia on nyt kriisissä, josta oikeistopopulistit ja äärioikeisto voivat hyötyä. Olennaista on se, millä tavoin palataan normaaliin. Vaarana on, että nationalistiset tendenssit vahvistuvat, taloudellinen eriarvoistuminen lisääntyy ja valtiot kaivautuvat poteroihinsa. Euroopalla on jo kokemusta siitä, mihin tällainen kehitys aiemmin johti.

Juttua varten on haastateltu taustaksi Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen dosentti Kimmo Eloa sekä Thüringenin maapäivien tutkijaa Jennifer Petzeniä.