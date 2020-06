Ruotsin pääministeri Olof Palme murhattiin kadulle Tukholman keskustassa 34 vuotta sitten – selviääkö tekijä vihdoin huomenna?

– Ruotsissa on avoin haava, koska emme tiedä, mitä tapahtui.

Näin kuvaili helmikuussa Ruotsin pääministeri Stefan Löfven edeltäjiinsä kuuluvan Olof Palmen murhaa. Se on pysynyt selvittämättömänä yli 34 vuotta.

Helmikuussa 1986 pääministeri Palme oli kävelemässä elokuvista kotiin vaimonsa, poikansa ja tämän tyttöystävän kanssa Tukholmassa, kun hänet ammuttiin. Palme, 59, kuoli välittömästi.

Huomenna keskiviikkona asiaan voi tulla selkoa, kun syyttäjä Krister Petersson esittelee tutkintansa tulokset. Petersson aloitti tutkintansa vuonna 2017.

Aftonbladetin lähteiden mukaan poliisit ovat löytäneet ainakin murha-aseen. Lehti kertoo, että Ruotsin hallitukselle kerrottiin etukäteen tutkinnan tuloksista.

Olof Palme toimi Ruotsin pääministerinä vuosina 1969–1976 sekä vuodesta 1982 kuolemaansa saakka. Häntä pidetään Ruotsin hyvinvointivaltion arkkitehtinä.

Helmikuussa Petersson sanoi toivovansa pystyvänsä kertomaan, mitä tapahtui ja kuka on syyllinen. Hän kertoi myös, että hän oli lähellä tutkinnan lopettamista, vaikka syytettä ei nostettaisikaan.

Peterssonin lausuntoa tulkittiin niin, että epäilty murhaaja on jo kuollut.

Lausunto keskitti Ruotsissa huomion yhteen epäiltyyn: Skandia-miehenä tunnettu graafikko. Skandia-talossa työskennellyt mies oli yksi murhan todistajista, ja useissa asiaa käsitelleissä kirjoissa häntä pidettiin tekijänä.

Christer Pettersson tuomittiin Palmen murhasta elinkautiseen vuonna 1989, mutta hänet vapautettiin seuraavana vuonna.

SVT:n mukaan viimeksi vuodenvaihteessa tutkijat kävivät miehen kodissa Täbyssä, jossa hän asui murha-aikaan. Mies kuoli vuonna 2000.

Skandia-mies antoi useita haastatteluja tiedotusvälineille. Viimeisimmässä haastattelussa hän kertoi, kuinka murha hänen mukaansa todennäköisesti tapahtui.

Skandia-miehen entinen vaimo kertoi Aftonbladetille vuonna 2018, että hän oli varma siitä, että mies ei ollut murhan takana.

Kalleimpia ja laajimpia murhatutkintoja

Palmen murhatutkinta kuuluu maailman laajimpiin ja kalleimpiin. Poliisia syytettiin alustavassa tutkinnassa tapahtuneesta hutiloinnista.

Murha on poikinut useita teorioita siitä, mitä tapahtui, mutta mikään niistä ei ole tähän mennessä osoittautunut todeksi.

Tekijän paikalle on ollut jopa tunkua: arviolta 130 ihmistä on myöntänyt tappaneensa Palmen, mutta tutkinta on vapauttanut heidät.

Vuonna 1989 Palmen murhaan saatiin vähäksi aikaa syyllinen. Christer Pettersson sai käräjäoikeudessa elinkautisen tuomion, mutta hovioikeus vapautti hänet. Pettersson kuoli vuonna 2004.

Tutkintamateriaalia on kertynyt noin 250 hyllymetriä, ja sen läpikäyminen veisi poliisin mukaan yhdeksän vuotta.

Olof Palmen murhapaikalla Tukholman keskustassa on muistolaatta.

Hyvinvointivaltion arkkitehti

Olof Palme toimi Ruotsin pääministerinä vuosina 1969–1976 sekä vuodesta 1982 kuolemaansa saakka.

Palmea pidetään Ruotsin hyvinvointivaltion arkkitehtinä: hän laajensi merkittävästi terveydenhuollon palveluja, antoi valtaa ammattiliitoille ja investoi koulutukseen. Naiset pääsivät töihin, kun päiväkoteja alettiin perustaa.

Uudistukset kuitenkin suututtivat yrittäjiä ja liberaaleja Ruotsissa.

Palmella oli kuuluva ääni myös kansainvälisesti: hän arvosteli sekä Yhdysvaltoja että Neuvostoliittoa.

Hän esimerkiksi vertasi Yhdysvaltain pommituksia Pohjois-Vietnamissa natsien keskitysleireihin toisessa maailmansodassa, mikä johti Ruotsin ja Yhdysvaltain välien jäähtymiseen lyhyeksi aikaa.