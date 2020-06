Rasisminvastaiset mielenosoitukset rauhoittuivat viikonloppuna Yhdysvalloissa – kansalliskaarti aikoo poistua Washingtonista

Ympäri Yhdysvaltoja on osoitettu mieltä rasismia ja poliisiväkivaltaa vastaan jo lähes kahden viikon ajan. Lauantaina pääkaupunki Washingtonissa järjestettiin tähän mennessä suurin mielenosoitus, johon osallistui uutistoimisto Reutersin mukaan kymmeniä tuhansia ihmisiä.

Mielenosoituksiin kerääntyi eri puolilla Yhdysvaltoja lauantaina yhteensä satoja tuhansia ihmisiä, kertoo brittilehti Guardian.

Mieltä on osoitettu viikonloppuna sekä suurkaupungeissa, kuten San Franciscossa, Chicagossa ja Miamissa, että maaseudun pienemmillä paikkakunnilla. 150–200 hengen protesti järjestettiin jopa texasilaisessa Vidorin pikkukaupungissa, jossa rasistisella Ku Klux Klanilla on pitkä historia.

Alkuviikosta mielenosoitukset kehittyivät paikoin mellakoiksi ja ryöstelyksi. Lisäksi poliisia on syytetty liiallisesta voimankäytöstä ja esimerkiksi rauhanomaisten mielenosoittajien pamputtamisesta.

Lauantain mielenosoitukset sujuivat kuitenkin pääosin rauhallisesti. Ainoa poikkeus oli Seattle, jossa poliisi käytti tainnutuskranaatteja yhteenotossa mielenosoittajien kanssa.

Rauhallista oli myös New Yorkissa, vaikka tuhansia ihmisiä keränneet protestit kestivät lähes puoleenyöhön asti iltakahdeksalta alkavasta ulkonaliikkumiskiellosta huolimatta. Asiasta kertoo New York Times.

Aiemmin tällä viikolla New Yorkin poliisi on lopettanut mielenosoituksia aggressiivisesti ja jopa väkivaltaisesti, jos ne ovat venyneet yli ulkonaliikkumiskiellon alkamisen. Lauantaina protestitapahtumia järjestettiin yli parikymmentä ympäri New Yorkia, mutta isommista yhteenotoista tai pidätyksistä ei raportoitu.

Kansalliskaartin sotilaat seurasivat mielenosoitusta lauantaina Los Angelesissa.

Guardianin mukaan Washingtonissa oli suljettu viikonloppuna katuja mielenosoitusten takia ja kehotettu autoilijoita välttämään kaupunkiin tulemista mahdollisuuksien mukaan.

Poliisi valvoi lauantain mielenosoitusta pääkaupungissa normaaleissa virka-asuissa, kun aiemmin heillä on ollut päällään mellakkavarusteet. Poliiseja oli paikalla myös aiempaa vähemmän.

Washingtonin kansalliskaartin komentaja William Walker kertoi uutiskanava CNN:lle, että kansalliskaartin joukot vedetään kaupungista todennäköisesti viikonlopun jälkeen.

– Heidät siirretään tällä viikolla, todennäköisesti jo maanantaina, Walker sanoi.

Puolustusministeriö on pyytänyt pääkaupunkiin lähes 4 000 kansalliskaartilaista 11 osavaltiosta. Viime maanantaina Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaati, että kuvernöörit kutsuisivat lisää kansalliskaartin joukkoja kaduille taltuttamaan mielenosoituksia.

Yhdysvaltalaismedioiden mukaan lauantain mielenosoituksessa Washingtonissa oli jopa juhlava tunnelma, kun ihmiset kerääntyivät tällä viikolla perustetulle Black Lives Matter Plazalle. Kaupunki on maalauttanut Valkoiselle talolle johtavalle kadulle "Black lives matter" -iskulauseen suurin keltaisin kirjaimin.

Myös presidentti Trumpin kanssa kiivaasti poliisien voimankäytöstä väitellyt Washingtonin pormestari Muriel Bowser nähtiin lauantain mielenosoituksessa.

Yhdysvaltojen rasisminvastaisille mielenosoituksille on osoitettu tukea ympäri maailmaa. Lauantaina Pariisissa järjestetyssä mielenosoituksessa muistettiin myös George Floydin kuoleman kaltaista tapausta vuodelta 2016, kun 24-vuotias ranskalainen afrikkalaistaustainen Adama Traoré kuoli poliisin pidätyksessä. Myös hänen viimeiset sanansa olivat poliisin mukaan "En saa henkeä".

Mielenosoitukset alkoivat, kun afroamerikkalainen George Floyd kuoli 25. toukokuuta Minneapolisissa. Sivustakatsoja kuvasi videon, jossa poliisi Derek Chauvin pitää polveaan Floydin kaulalla lähes yhdeksän minuutin ajan, vaikka tämä sanoo useasti, ettei saa henkeä.

Riippumattomien ruumiinavaustutkimusten mukaan Floyd kuoli tukehtumalla.

Mielenosoitukset yltyivät Yhdysvalloissa keskiviikon jälkeen, kun Floydin kuolemaan johtaneeseen tilanteeseen osallistuneet poliisit pidätettiin. Chauvin sai syytteen toisen asteen murhasta, mikä tarkoittaa tahallista tappamista. Kolme muuta tilanteessa ollutta poliisia on saanut syytteet avustamisessa toisen asteen murhassa.

Lauantaina Floydin synnyinkaupungissa Raefordissa Pohjois-Carolinan osavaltiossa järjestettiin satoja osallistujia kerännyt julkinen muistotilaisuus, jonka jälkeen Floydin omaiset pitivät kirkossa oman tilaisuuden. Floydin hautajaiset järjestetään tiistaina Houstonissa Texasissa, jossa Floyd asui ennen kuin muutti Minneapolisiin.

Keskiviikkona Helsingin Black Lives Matter -mielenosoitus jouduttiin keskeyttämään, koska Senaatintorilla oli yli 3 000 osallistujaa kokoontumisrajoitusten vastaisesti.

Yhdysvalloissa alkaneet mielenosoitukset ovat levinneet tällä viikolla ympäri maailmaa. Viikonloppuna rasisminvastaisia protesteja on pidetty esimerkiksi Australiassa, Alankomaissa, Ranskassa, Jamaikalla ja Britanniassa. Suomessa protestoitiin Tampereella sekä lauantaina että sunnuntaina.

Mielenosoittajien suuret joukot ovat aiheuttaneet huolta, koska koronaviruspandemia ei ole vielä ohi. Useissa maissa on edelleen voimassa kokoontumisrajoituksia viruksen leviämisen estämiseksi.

Esimerkiksi Lontoossa lauantain mielenosoitukseen kerääntyi tuhansia ihmisiä, vaikka maan hallitus on kehottanut välttämään suuria joukkokokoontumisia.

Britannian terveysministeri Matt Hancock sanoi sunnuntaina Sky Newsille, että mielenosoitukset ovat "epäilemättä" riski koronaviruksen leviämiselle.

– Kannatan vahvasti protestoijien argumenttia, mutta itse virus ei syrji. Kokoontuminen suuriin joukkoihin on väliaikaisesti vastoin sääntöjä juuri siksi, että se lisää riskiä viruksen leviämiselle, Hancock sanoi haastattelussa.

Keskiviikkona Helsingin senaatintorin Black Lives Matter -mielenosoitus loppui poliisin kehotuksesta, koska paikalle kerääntyi yli 3 000 ihmistä. Tällä hetkellä yli 500 henkilön yleisötapahtumat ovat kiellettyjä Suomessa koronaviruksen takia.