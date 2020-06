Venäjällä valtava öljyvuoto – Putin julisti hätätilan

Venäjän presidentti Vladimir Putin on julistanut hätätilan Norilskiin, Siperian pohjoisimpaan kaupunkiin. Toukokuun 29. päivänä paikallisen voimalaitoksen öljytankista oli vuotanut 20 000 tonnia öljyä jokeen, kertoi Reuters.

Oletteko päästänne vialla?

Venäjän hallituksen televisioidussa keskustelutilaisuudessa Putin kertoi kuulleensa, että paikalliset viranomaiset olivat saaneet tietää onnettomuudesta vasta kaksi päivää tapahtuneen jälkeen. Erityisen järkyttävänä hän piti sitä, että tieto oli tullut sosiaalisen median kautta.

Putin moitti alueen kuvernööri Alexander Ussia suorassa lähetyksessä.

– Mitä, alammeko kuulla hätätilanteista sosiaalisesta mediasta? Oletteko siellä päästänne vialla, Putin kyseli päätään pudistellen.

Joen toipumiseen menee vuosikymmeniä

Venäjän ympäristöviranomaisten mukaan öljyn saastuttaman Ambarnaya-joen toipumiseen menee vuosikymmeniä. Öljyä oli päässyt vesistön lisäksi maaperään.

180 000 asukkaan Norilsk on suljettu kaupunki eikä sinne pääse rauta- eikä maanteitä pitkin. Koko kaupunki on rakentunut kaivosyhtiö Norilsk Nickelin ympärille. Yhtiö on maailman suurin nikkelin ja palladiumin tuottaja.

Norilsk Nickel vakuuttaa tekevänsä kaikkensa vuotoalueen puhdistamiseksi. Yhtiö tilasi Moskovasta asiantuntijoita, jotka ovat pyrkineet saamaan öljyvuotoa kuriin puomien avulla.