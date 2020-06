Kymmenet tuhannet ihmiset kokoontuivat Lontoossa tukimielenosoitukseen George Floydin surman johdosta

Yhdysvalloissa valkoihoisen poliisin surmaaman mustaihoisen George Floydin kuolemasta alkanut protestiaalto poiki tukimielenosoituksia ympäri maailmaa.

Lontoon keskustassa kymmenet tuhannet ihmiset marssivat keskiviikkona kaduilla rasismia vastaan huutaen Floydin nimeä ja "Black lives matter" -iskulausetta, kertoi Reuters.

Tuhannet ihmiset laskeutuivat kaupungin aukioilla polvensa varaan. Eleen teki kuuluisaksi amerikkalainen jalkapalloilija Colin Kaepernick ja sen tarkoitus on tehdä näkyväksi poliisin rasistista väkivaltaa

Mielenosoittajat kehottivat Lontoossa poliisia yhtymään eleeseen, minkä jotkut virkavallan edustajat tekivätkin.

Kymmenet tuhannet ihmiset kokoontuivat keskiviikkona Lontoossa rauhallisesti sujuneeseen rasismin vastaiseen mielenosoitukseen.

Mielenosoittajat muistuttivat rasismin olevan maailmanlaajuinen ongelma. "Britannia ei ole viaton: vähemmän rasistinen on rasistinen", yhdessä kyltissä luki.

Protestiin osallistunut Karen Koromah sanoi Reutersille, että väkivaltaan reagoiminen on välttämätöntä myös Britanniassa.

– Muuten meillä on edessämme samanlaisia ongelmia kuin Yhdysvalloissa. Valkoinen ylivalta on kestänyt vuosia ja vuosia. Tämä on ollut tulossa, hän sanoi.

Yhdysvalloissa mielenosoitukset ovat kääntyneet joissakin kaupungeissa väkivaltaisiksi mellakoiksi. Lontoossa protesti oli pääosin rauhallinen.

Muutamat protestoijat ottivat poliisin kanssa yhteen pääministerin virka-asunnon edustalla Downing Streetillä, mutta tilanne oli nopeasti ohi.

Britannian pääministeri Boris Johnson lähetti keskiviikkona pyynnöstä terveisiä Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpille. Rasismilla ei ole sijaa yhteiskunnassa, hän sanoi.

Pääministeri Boris Johnson sanoi keskiviikkona olevansa "kauhistunut" ja "järkyttynyt" Floydin kohtalosta.

– Me suremme George Floydin kuolemaa, hän sanoi.

Johnsonilta kysyttiin, mitä hän sanoisi Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpille Floydin kuolemasta ja mielenosoituksista.

– Viestini – mielipide, josta uskoakseni ylivoimainen enemmistö maailmassa on samaa mieltä – presidentti Trumpille ja kaikille yhdysvaltalaisille on, että yhteiskunnassamme ei ole sijaa rasismille eikä rasistiselle väkivallalle, hän sanoi.

Johnsonia on kritisoitu hänen ulkoministerinä esittämistään rasistisista kommenteista.

Britannian poliisijohto sanoi myös olevansa järkyttynyt Floydin kuolemasta, mutta kehotti mielenosoittajia muistamaan koronavirusrajoitukset.

Hollannin Rotterdamissa poliisi pyysi keskiviikkona tuhansia mielenosoittajia hajaantumaan, koska he eivät noudattaneet turvavälejä.