Suomalaisperheiden pako voi motivoida al-Holin leiriin jääneitä lähtemään

Al-Holin leiri vuotaa. Kolme al-Holin leirillä ollutta suomalaisperhettä pakeni leiriltä ja saapui Suomeen.

Leirin jäti kolme suomalaisnaista ja yhdeksän lasta. Suomalaisten lisäksi Koillis-Syyriassa sijaitsevalta leiriltä on paennut lähiaikoina ruotsalaisia. Kaksi ruotsalaisnaista ja neljä lasta on Dagens Nyheterin mukaan karannut leiriltä viime viikon alussa.

Viime syksyn ja tämän kevään aikana kurdien hallinnoimalta al-Holin leiriltä on paennut useita ryhmiä. Esimerkiksi viime lokakuussa kaksi hollantilaista naista lapsineen pakeni leiriltä.

Turkin lokakuussa alkaneiden Pohjois-Syyriaan kohdistuneiden hyökkäysten myötä pakojen on pelätty lisääntyvän. Turkki onkin onnistunut kurdialueille kohdistuneilla sotilaallisilla toimillaan lisäämään alueen levottomuutta ja kurdien työtaakkaa.

– Turkin toimilla alueella on suuri vaikutus. Se on aiheuttanut paineita, Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta kommentoi.

Myös koronavirus voi lisätä halua paeta.

Koronapandemian takia valtioneuvoston joulukuinen päätös al-Holin suomalaislasten kotouttamista on toistaiseksi jäissä. Leirillä odottavat voivat tuntea epätoivoa, mutta myös pelkoa, sillä leiri on otollinen paikka koronaviruksen leviämiselle.

Al-Holin leirillä on vielä alle kymmenen suomalaisäitiä ja parisenkymmentä suomalaislasta. Kolmen suomalaisperheen pako voi motivoida jäljelle jääneitä leiriläisiä kokeilemaan onneaan.

– Suomalaisten paolla voi olla vaikutusta. Se osoittaa, että pakeneminen on mahdollista, Alaranta kommentoi.

Leirin olosuhteet ovat vaativat. Neljäsosa kymmenistä tuhansista asukkaista on alle 5-vuotiaita.

Suomalaisten pakoreitistä on annettu julkisuudessa vain vähän tietoa. Se voidaan sanoa, että reitti leiriltä Turkkiin on vaarallinen, sillä alueella on sotilaallisia toimia.

Alaranta kertoo, että alueella on monenlaisia ryhmittymiä, joista vain osa on valtioiden toimijoita. Tämä lisää matkan riskejä.

– Alueella on hurja määrä erilaisia sotilaallisia johtajia, joiden kohtaaminen voi olla riski. Alueella voi tapahtua kidnappauksia ja lunnasvaatimuksia, mutta on hyvin vaikea sanoa mitä yksittäiset ihmiset matkallaan kohtaavat.

Sotilaallisten toimien lisäksi Koillis-Syyrian olosuhteet ovat ankarat. Al-Holin leiri sijaitsee aavikolla ja lämpötila voi tähän aikaa vuodesta nousta päivisin jopa yli 40 asteeseen.

Syyrian ja Turkin rajalla odottaa uusi haaste – raja on tarkasti vartioitu ja sen ylittämiseksi tarvitaan apua.

Suomen viranomaiset auttoivat leiriltä paenneita Syyrian ja Turkin rajanylityksessä konsulipalvelulain mukaisesti. Viranomaiset myös myönsivät Turkin pääkaupungin Ankaran suurlähetystössä matkustusasiakirjat suomalaisperheille.

Leiriltä pako on voinut kuitenkin olla mahdollista ilman virallista apua.

– Leirillä on valtavasti ihmisiä, ja kysymys ei ole mistään virallisesta valtion toimijasta. Tilanne leirillä järjestyksenpidon ja muun kanssa vaihtelee, Alaranta toteaa.

Se miten pako on leiriltä tapahtunut, ei ole selvää. Suomalaiset ovat voineet lahjoa leirin vartijoita tai käyttää ulkopuolisia salakuljettajia.

– Leirin sisällä pystytään mahdollisesti lahjomaan vartioita. Leirin sisällä on ilmeisesti Isisin toimijoita, jotka pystyvät avustamaan pakenemisessa. Leirillä saattaa olla myös ulkopuolisia toimijoita.