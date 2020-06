Britanniassa osa kouluista avautui – monet pelkäävät rajoitusten liian aikaista höllentämistä

Osa kouluista avasi jälleen ovensa Englannissa Britanniassa maanantaina. Ne olivat olleet kiinni 10 viikkoa koronaviruspandemian vuoksi.

Monet vanhemmat aikovat kuitenkin pitää lapsensa yhä kotona, koska he pelkäävät avaamispäätöksen tulleen liian varhain.

Oppitunnit kouluissa alkoivat 4–6-vuotiaille sekä 10–11-vuotiaille. Koulujen oville muodostuneissa jonoissa pyrittiin pitämään kahden metrin turvaväli.

Koulujen rehtoreille tehty kysely paljasti, että arviolta 46 prosenttia vanhemmista aikoo pitää lapsensa yhä kotona. Kyseessä on National Foundation for Educational Researchin tekemä kysely.

Myös muita koronarajoituksia höllennetään tästä päivästä alkaen: enintään kuusi ihmistä voi tavata toisensa ulkoilmassa ja toreilla voi käynnistyä kauppa. Huippu-urheilun kilpailut käydään ilman katsojia.

Kaikki riskiryhmiin kuuluvat pääsevät nyt ulos. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.

Britanniassa on ollut korkea kuolleisuus covid-19-tautiin, yksi korkeimmista maailmassa.

Covid-19-tautiin on kuollut maassa ainakin yli 38 000 ihmistä. Luku voi olla noin 10 000 korkeampi, jos mukaan otetaan ihmiset, joiden epäillään kuolleen koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Kuningatar Elisabeth II piti puheen televisiossa 8. toukokuuta, jolloin vietetään toisen maailmansodan päättymispäivää.

Toista tartuntapiikkiä pelätään

Britanniassa hallitus, samoin kuin muissakin maissa, on joutunut punnitsemaan haittoja ja hyötyjä, kun koronarajoituksia aletaan purkaa.

Monet hallituksen neuvonantajista ovat varoittaneet, että liikkumisrajoitusten höllentäminen voi johtaa toiseen tartuntapiikkiin.

– Sagen (hallitusta hätätilanteissa neuvova asiantuntijoiden ryhmä) kokonaisnäkemys on, että meidän täytyy höllentää rajoituksia varovaisesti, ja se on juuri sitä, mitä me teemme, liiketoimintaministeri Alok Sharma sanoi BBC:lle.

Maanantaina Britanniassa avasivat ovensa myös Ikea-tavaratalot. Warringtonissa Pohjois-Englannissa Ikea-jonossa oli yli tuhat ihmistä.

Leicesterin torilla asiakkaita muistutettiin kylteissä, että tuotteisiin ei saa koskea. Osa myyjistä piti hengityssuojaimia.

Kuningatar saatiin taas kuvaan

Britanniassa elämä palaa vähitellen normaaliksi myös kuninkaallisessa perheessä. Kuningatar Elisabeth II nähtiin ulkona ensimmäistä kertaa sitten 19. maaliskuuta.

94-vuotias hallitsija kuvattiin ratsastamassa 14-vuotiaalla Balmoral Fern -ponillaan viikonloppuna Windsorin linnan mailla.

Elisabeth on ollut eristäytyneenä Windsorissa Berkshiressä miehensä prinssi Philipin, 98, ja henkilökunnan kanssa. Asiasta kertoo BBC.