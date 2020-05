SpaceX:n miehistöalus telakoitui historiallisesti kansainväliselle avaruusasemalle

Washington

SpaceX-yhtiön Crew Dragon -miehistöalus telakoitui kansainväliselle ISS-avaruusasemalle sunnuntaina. Alus telakoitui avaruusasemalla Suomen aikaa kello 17.22.

Yhtiön raketti laukaistiin onnistuneesti Yhdysvaltain Floridasta lauantaina. Falcon 9 -raketti vei astronautit Robert Behnkenin ja Douglas Hurleyn ensin avaruuteen, ja siellä matka jatkui Crew Dragonilla avaruusasemalle.

Lento oli ensimmäinen yksityisen yrityksen toteuttama miehitetty avaruuslento. Kyseessä oli myös Yhdysvaltojen ensimmäinen miehitetty lento sitten vuoden 2011. Yhdysvaltain miehitetyt avaruuslennot päättyivät vuonna 2011, kun avaruussukkulat poistettiin käytöstä. Sen jälkeen amerikkalaiset ovat lentäneet kansainväliselle avaruusasemalle venäläisillä raketeilla.

SpaceX on sähköautovalmistaja Teslan toimitusjohtajana myös tunnetun Elon Muskin yritys, joka on pyrkinyt kaupallistamaan avaruuslennot. Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa on maksanut yhtiölle yli kolme miljardia dollaria seuraajan kehittämisestä avaruussukkuloille.

SpaceX:n ohella Nasalla on sopimus miehitetyistä lennoista myös Boeingin kanssa. Sen Starliner-alus ei ole kuitenkaan vielä valmis.

Ensimmäinen yritys epäonnistui

Astronauttien oli määrä lähteä kohti avaruusasemaa jo keskiviikkoillasta puoli kahdeltatoista Suomen aikaa, mutta huono sää sotki suunnitelmat. SpaceX-yhtiön edustaja ilmoitti noin kaksikymmentä minuuttia ennen lähtöä, ettei laukaisu onnistu. Syyksi ilmoitettiin muun muassa salamoinnin mahdollisuus.

Astronautit Behnken ja Hurley olivat jo sisällä aluksessa, ja raketin tankkaaminen oli käynnissä, kun laukaisun siirtämisestä ilmoitettiin.

Falcon-kantoraketti ja Dragon-aluksen rahtiversio ovat kuljettaneet täydennyksiä ISS-asemalle jo usean vuoden ajan. Crew Dragon -aluksen ero rahtiversioon on sen pelastautumismahdollisuus eli kyky ampaista omilla rakettimoottoreilla irti kantoraketista, jos jotain menisi pieleen matkan alkuvaiheessa.

Crew Dragonin on tarkoitus pysyä telakoituneena avaruusasemalle elokuuhun asti.

