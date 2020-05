Fortumin tytäryhtiö Uniper avasi kiistellyn hiilivoimalansa Saksassa

Fortumin tytäryhtiö Uniper otti virallisesti käyttöön uuden suuren hiilivoimalan Saksassa lauantaina mielenosoitusten ympäröimänä. Ruhrin alueella sijaitseva 1000 megawatin Datteln-4 on samalla todennäköisesti viimeinen suuri hiilivoimala, joka Saksaan koskaan rakennetaan.

Paikalla oli noin 500 mielenosoittajaa eri ryhmistä. Thomas Krämerkämper ympäristöjärjestö Bundista kertoo olleensa paikalla aamusta alkaen.

– Koemme hyvin tärkeänä olla täällä osoittamassa mieltä, kertoo Krämerkämper Lännen Medialle voimalan luota.

Voimalasta on tullut hiilen käyttöä vastustavien mielenosoittajien pääkohde Saksassa. Voimala on ainoa Saksassa sen jälkeen avattu, kun maa päätti luopua hiilen energiakäytöstä vuoteen 2038 mennessä.

– Aiomme jatkaa mielenosoittamista täällä myös tulevaisuudessa, Krämerkämper kertoo.

Uniper aikoo sulkea muun hiilivoiman

Uniper vahvisti voimalan virallisen käyttöönoton lauantaina, mutta ei muuten halunnut kommentoida päivän tapahtumia. Yhtiö sai talvella luvan avata uuden hiilivoimalan Saksassa sitä vastaan, että se sulkee vastaavasti vanhoja ja saastuttavampia voimaloita. Datteln-4 on tehokkaampi ja tuotettuun sähkömäärän verrattuna vähemmän päästöjä aiheuttava kuin muut Uniperin hiilivoimalat.

Datteln-4-voimalaa lukuun ottamatta Uniper aikoo sulkea kaiken hiilivoimansa vuoteen 2025 mennessä. Yhtiö on jo neljän viime vuoden aikana vähentänyt hiilidioksidipäästöjään 40 prosenttia. Yhtiön tavoitteena on päästä hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä.

Voimala on erittäin suuri myös Saksan markkinoilla. Jo koekäytön aikana toukokuun toisella viikolla Datteln-4 tuotti 159 gigawattituntia sähköä, mikä on 37 prosenttia kaikesta siitä sähköstä, minkä Saksan kivihiilivoimalat tuottivat tällä ajanjaksolla.

Rakentamisessa vastoinkäymisiä

Datteln-4:n rakentaminen on kokenut jo pitkään vastoinkäymisiä. Se piti alun perin saada käyttöön jo 9 vuotta sitten, mutta suunnitteluvirheet, oikeuden päätöksen odottelut ja tekniset ongelmat ovat myöhästyttäneet käyttöönottoa.

Rakentaminen on myös tullut huomattavasti oletettua kalliimmaksi. Voimalan rakentaminen on maksanut 1,5 miljardia euroa, joten Uniperille on tärkeää saada voimala käyttöön ja investointi tuottamaan.

Pitkän rakentamisvaiheen aikana myös sähkön markkinatilanne on muuttunut. Tuuli- ja aurinkovoiman hinta on laskenut hiilivoima halvemmaksi. Aurinkoisina ja tuulisina päivinä, kun sähköä on ollut liikaa tarjolla Saksassa, hiili- ja kaasuvoimaloita on kytketty irti verkosta.

Vaikka hiilivoimalaitoksia ei siis vielä ole kokonaan ole suljettu, niitä käytetään aiempaa vähemmän. Koronakriisin aikana Saksassa on tänä keväänä ollut poikkeuksellisen paljon hetkiä, jolloin sähkön hinta markkinoilla on jopa kääntynyt negatiiviseksi eli sähköntuottajan on pitänyt maksaa, jos se on halunnut syöttää sähköään verkkoon.

Vaikka investoinnit uuteen energiantuotantoon ovat nyt hidastuneet, uusiutuvan energian osuus kasvaa Saksassa edelleen lähitulevaisuudessa uusien voimaloiden valmistuessa.