Vain luottamus nostaa EU:n kriisistä – Ursula von der Leyenin anteeksipyyntö todistaa, että yrityksiltä voidaan oppia

Ilman kykyä luottamukseen EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ei olisi pystynyt pyytämään Italialta anteeksi.

Huhtikuun 16:ntena hän pyysi anteeksi uskottavasti, nöyrästi ja empaattisesti. Syytä olikin. Muiden jäsenvaltioiden epäluulo Italiaa kohtaan viruskatastrofin hoidossa oli osoitus luottamuksen puutteesta ja loi yleistä turvattomuutta.

Tämän von der Leyen ymmärsi. Hän oli jättänyt pressitilan ulkopuolelle roolinsa komission puheenjohtajana, eikä hän esiintynyt ensisijaisesti EU:n merkittävimpänä vallankäyttäjänä, vaan henkilönä, joka oli pyytämässä Euroopan puolesta anteeksi. Se oli tarkoituksenmukaista.

Von der Leyen tiesi, että luottamus syntyy aidosta välittämisestä. Jos luottamus julkista valtaa kohtaan on korkea, kansalaiset ja eri sidosryhmät voivat hyväksyä EU-komission sekä kansallisvaltioiden ottavan aktiivisempaa roolia tulevasta taloudenhoidosta jo tehtyjen elvytysten ohella. Muutoin ei voida harkita uusia keinoja tai reformeja eikä käydä järkevää keskustelua vielä radikaalimmista ideoista, kuten vaikka EU:n kattavasta perustulomallista tai helikopterirahasta.

Uudessa maailmassa tuottavan vuorovaikutuksen peruskulmakivi on luottamus, josta voidaan luoda turvallisuudentunnetta.

Sitä Ursula von der Leyen pyrki käytöksellään osoittamaan. Anteeksipyyntö Italialle on yritys astua totuttujen hierarkioiden ja roolien ulkopuolelle ja avata uudenlaista keskustelua huomisen rakentamisesta. Vain luottamuksen avulla Eurooppa voi nousta takaisin sille kuuluvaan asemaan.

Sosiaalinen luottamus on tehokasta

Myös yrityksissä sosiaalinen luottamus vähentää transaktiokustannuksia ja on siten paljon tehokkaampaa verrattuna luottamuskeinoista yleisimpiin, sopimuksiin. Ilman sosiaalista luottamusta kaikki on usein viiteen kertaan varmistettu, valvottu ja sanktioitu sekä haettu vielä pantti, joilla minimoidaan kumppanin opportunistisesta tai taitamattomasta toiminnasta johtuvia riskejä.

Sosiaalisen luottamuksen panteista yleisin on maine. Sitten tulevat vakuus, tuleva kauppasuhde, transaktio ja viimeisimpänä oikeudellinen seuraamus. Luottamuksen kannalta näistä vaihtoehdoista maine toimii parhaiten. Potentiaalisen luottamuksen antaja, Italia, voi tarvittaessa vahingoittaa luottamuksen tarvitsijan, von der Leyenin, mainetta.

Poikkeustilanteissa luottamusryhmän on löydettävä yhteinen ylätason tavoite, joka ylittää prosessien osa- tai täysoptimoinnin ja johon kaikki ryhmän jäsenet voivat ankkuroida oman osatavoitteensa. Yhteisen tavoitteen tulisi vastata kysymykseen, miksi ryhmä ylipäätään on olemassa.

Ilman sosiaalista luottamusta kaikki on viisi kertaa varmistettu, valvottu ja sanktioitu. Jos yritysmaailman luottamusprosessi onnistuisi EU:n kesken, vaikutus olisi valtava.

Valvonnan sijasta ratkaisuja etänä

Vallitsevassa murrostilassa on jouduttu hakemaan uusia tapoja rakentaa luottamusta. On etsitty ja luotu luottamusrakenteita entuudestaan tuntemattomien toimijoiden välillä. Tämä on tapahtunut hyvin nopeasti, yön yli.

Kun matkustuskiellot pyyhkäisivät yli maapallon, esimerkiksi suomalaisen kemianyhtiön piti nopeasti muuttaa toimintaprosessejaan. Avainkysymykseksi nousi luottamus. Aiemmin työntekijät olivat matkustaneet asiakkaan tiloihin tarkkailemaan tuotantoprosessin käyttäytymistä tuotantokoeajon aikana ja tehneet tarvittavat säädöt tuotteen toimivuuden kannalta. Nyt kaikki oli tehtävä etänä.

Useita kymmeniä palveluntarjoajia ilmoittautui ja jokaisella oli ratkaisu haasteeseen. Näistä organisaatio valitsi yhden, ja kaikki tämä tapahtui etäyhteyksien välityksellä kolmen viikon aikana.

Valtava vaikutus tuottavuuden kasvuun

Mikäli eurooppalainen luottamusprosessi olisi saavutettavissa yritystoiminnan esimerkin mukaisesti ja tulisi laajasti käyttöön, luottamukseen perustuvan osaamisverkoston makroekonominen vaikutus tuottavuuden kasvuun olisi valtava. Transaktiokustannusten alentuessa voisimme tuttujen ratkaisujen sijasta tutkia parhaita ja myös epäkonventionaalisia ratkaisuja.

Tätä luottamusta Italia, muut Välimeren valtiot, EU-komission puheenjohtaja ja myös Euroopan keskuspankki nyt tarvitsevat. Laajan osaamisverkoston tulee ulottua vasemmisto-oikeisto-akselin ja pohjoinen-etelä-akselin yli.

Jäljelle jää kysymys, onko luottamus ja sen luoma turvallisuudentunne riittävä pohja tulevaisuuden rakentamiselle, vai ratkaisevatko suunnan sittenkin luottamuksen taustalla olevat yhteiset arvot – tai niiden puute?

Hammar on alustatalouden ja liiketoiminnan asiantuntija. Linturi on sarjayrittäjä ja tulevaisuudentutkija. Artikkelin tekoon osallistuivat myös Gaian osakas Kaisa Hietala ja palveluasiantuntija Mikael Hautala.