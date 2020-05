Hongkongin poliisi pidätti kymmeniä mielenosoittajia ja ampui heidän joukkoonsa pippuripanoksia

Hongkongin mellakkapoliisi ampui pippuripanoksia hajottaakseen protestit finanssikeskuksen kaduilla lounasaikaan keskiviikkona ihmisten osoittaessa mieltään Pekingin ajamia uusia kansallisen turvallisuuden lakeja vastaan.

Asiasta kertoivat muun muassa BBC, Guardian-lehti ja Reuters. Kaupungin kaduilla oli tuhansia poliiseja.

Poliisi oli ympäröinyt paikallisen lakiasäätävän neuvoston, missä lakiesityksiä käsiteltiin. Uudet lait muun muassa kriminalisoivat Kiinan kansallishymnin pilkkaamisen. Protestoijien mukaan uudet lait uhkaavat puoliautonomisen kaupungin vapauksia.

Paikallisen median mukaan poliisi pidätti ainakin 80 protestoijaa eri puolilla kaupunkia.

Kaupungin hallintojohtaja Carrie Lam on kiistänyt, että uudet kansalliset turvallisuuslait rajoittaisivat hongkongilaisten oikeuksia. Laissa kriminalisoidaan myös maanpetos, Kiinasta irtautuminen, kapinan lietsominen ja kumouksellisuus.

Lakien myötä myös Kiinan tiedusteluelimet voisivat perustaa toimistoja Hongkongiin.

Kiinan kansallishymniä pilkkaava tai väärinkäyttävä voi saada 50 000 hongkongin dollarin (5 892 e) sakot ja jopa kolmen vuoden vankeustuomion.

Lopullinen äänestys ensi kuun alussa

Mikäli lakiesitys hyväksytään keskiviikkona, se käsitellään vielä kolmannen kerran ja siitä äänestetään ensi kuun alussa.

Kaupungin kaduilla protestoi kaiken ikäisiä ihmisiä, osa heistä oli pukeutunut mustaan. Mielenosoittajat huusivat iskulauseita, kuten "Hongkongin itsenäisyys on ainoa tie" ja "Vapauttakaa Hongkong! Vallankumous meidän aikanamme!".

Eräs protestoija kannatteli kylttiä, jossa luki: "Yksi maa, kaksi järjestelmää on vale" viitaten sopimukseen, jonka Britannia ja Kiina tekivät vuonna 1997 kun kaupunki luovutettiin Kiinalle. Sopimuksen mukaan Peking takaisi Hongkongin vapaudet ainakin vuoteen 2047 saakka.

– Olen tullut syystä, josta välitän syvästi, nimittäin vapauden takia, sanoi Guardianille 40-vuotias juristi, joka ei halunnut kertoa nimeään.

Hän mainitsi esimerkkeinä kansallisen turvallisuuden lait, Pekingin sekaantumisen Hongkongin asioihin sekä hiljattain julkaistun raportin, jonka mukaan paikallinen poliisi ei syyllistynyt väärinkäytöksiin tukahduttaessaan viime vuoden protestit kovalla kädellä.

– Mikäli pysyttelemme hiljaa, he saavat tahtonsa läpi. En usko että me voimme muuttaa asioita, mutta meidän on saatava äänemme kuulumaan.

Monet kaupat, pankit ja liikelaitokset sulkivat ovensa aikaisin. Kymmenien ihmisten nähtiin jäävän istumaan kaduille mellakkapoliisien ympäröiminä.

Trump ilmoittaa tällä viikolla "voimakkaista toimista"

Muun muassa Yhdysvallat, Australia ja Hongkongin entinen siirtomaaisäntä Britannia ovat ilmaisseet huolensa uusien lakien vuoksi. Lakien pelätään muuttavan olennaisesti elämää Kiinan vapaimmassa kaupungissa ja yhdessä maailman johtavista finanssikeskuksista.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi tiistaina, että Yhdysvallat aikoo tällä viikolla ilmoittaa voimakkaista toimista Hongkongin uusien lakien takia.

Kiina reagoi tähän sanomalla ryhtyvänsä tarvittaviin vastatoimenpiteisiin kaikenlaista ulkomaista sisäisiin asioihin sekaantumista vastaan.

