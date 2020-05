Hirmumyrsky on tappanut ainakin 24 ihmistä Intiassa ja Bangladeshissa – Uhriluvun odotetaan nousevan

Intiaan ja Bangladeshiin iskenyt sykloni on tappanut ainakin 24 ihmistä ja tehnyt maiden rannikoilla vakavia tuhoja.

Viranomaiset odottavat kuolonuhrien määrän nousevan, kun pelastustyöt etenevät. Viestintäyhteydet myrskyalueille ovat monin paikoin poikki, joten osalta tuhoalueilta ei ole saatu tietoja myrskytuhoista.

Amphaniksi nimetty hirmumyrsky saapui maiden rannikoille keskiviikkona. Sisämaahan edetessään myrsky on laantunut.

Sykloni on kiihdyttänyt tuulen hetkittäin jopa yli 50 metriin sekunnissa. Suomessa myrskytuulen raja on 21 metriä sekunnissa. Amphan syklonin kovimpia tuulennopeuksia ei ikinä nähdä Suomessa. Puolet kevyempi eli 25 metriä sekunnissa puhaltava keskituuli esiintyy Suomessa Ilmatieteen laitoksen mukaan keskimäärin vain kolmesti vuodessa.

Useimmat uhrit kuolivat rakennusten sortuessa ja irtonaisten tavaroiden ja puiden aiheuttamista kolhuista. Osa uhreista hukkui paikoin useita metrejä nousseen veden alle jäätyään.

Myrksy on tuhonnut tuhansia rakennuksia, siltoja on sortunut ja sähköverkkoja sekä vesijohtoja on katkennut.

Lähes 15 miljoonan asukkaan Kolkatan lentokenttä Intiassa on jäänyt suurilta osin veden alle. Suurkaupungin monet osat ovat ilman sähköä.

Yli kolme miljoonaa ihmistä on evakuoitu. Viranomaiset pelkäävät, että koronavirus pääsee leviämään ahtaissa väistötiloissa.

Viranomaiset arvioivat, että myrksyyn olisi kuollut selvästi enemmän ihmisiä, jos Bangladesh ja Intia eivät olisi tehneet valtavia evakuointejaan.

Maat ovat evakuoineet myrskyn alta yli kolme miljoonaa ihmistä.

Koronapandemia vaikeuttaa evakuointia. Monet koronaviruksen riskiryhmään kuuluvat ihmiset vastustelivat alkuun evakuointikäskyä.

Evakuointipaikoille on jaettu hengitysmaskeja ja hygieniatarvikkeita, mutta niitä ei ole saatavilla riittävästi. Väistötilat ovat ahtaita, ja niissä on vaikeaa pitää turvaetäisyyksiä.

Useimmat uhrit ovat kuolleet sortuvien talojen ja kaatuvien puiden alle.

Itäinen Intia ja Bangladesh kärsivät sykloneista säännöllisesti.

Nykyään maat evakuoivat rannikon asukkaita aiempaa nopeammin, mikä on säästänyt viime vuosien myrkyissä useita henkiä.

Amphan-sykloni on tämän hetkisten arvioiden mukaan voimakkain yli kymmeneen vuoteen.