Norjalaismiljonäärin ja kadonneen vaimon yhteisestä kodista löytyi poliisitutkinnassa miljonäärin verta

Norjalaisen miljardöörin Tom Hagenin vaimon Anne-Elisabeth Hagenin katoamista tutkinut poliisi löysi parin talosta verta, kengänjälkiä, nippusiteitä ja kiristyskirjeen, kertoo norjalaislehti Dagbladet.

Poliisin mukaan veri on Tom Hagenin. Sitä löytyi pieniä määriä kahdesta eri paikasta talossa, kylpyhuoneesta ja eteisestä.

Dagbladetin mukaan poliisi pitää verta tärkeänä osana Tom Hageniin kohdistettuja epäilyksiä. Hagen pidätettiin huhtikuun lopulla epäiltynä murhasta tai avunannosta murhaan. Hovioikeus kuitenkin oli sitä mieltä, ettei kerätty näyttö riittänyt Hagenin pitämiseen vangittuna.

Dagbladetin tietojen mukaan poliisi ei usko, että Hagen liittyisi fyysisesti katoamiseen tai murhaan. Hagenilla on alibi vaimonsa katoamisen ajalle, ja hänen tiedetään olleen työpaikallaan. Toukokuussa poliisi teki toisen pidätyksen murhaan liittyen. Pidätetty on kolmekymppinen Tom Hagenin tuttu, joka on norjalaisen median mukaan erikoistunut tietotekniikkaan sekä virtuaalivaluuttoihin.

Verijälkien täytyy osoittaa jotain

Dagbladetin tietojen mukaan Tom Hagen on tutkittu sellaisten vammojen varalta, jotka voisivat selittää veren, mutta mitään ei löytynyt.

– Asuinrakennuksista löytyy lähes aina verijäämiä, vaikkei siellä olisi tapahtunut mitään rikollista, Per Angel Norjan keskusrikospoliisista kommentoi Dagbladetille.

Myös sen määritteleminen, milloin verijäljet ovat syntyneet, on hyvin vaikeaa.

– Veren hyytyminen vaatii jonkin aikaa, mutta sen tapahduttua on hyvin vaikea kertoa, milloin jälki on syntynyt. Se voi olla päivistä kuukausiin, sanoo rikoskirjailija ja entinen poliisin tutkija Jørn Lier Horst.

Horstin mukaan verijäljet itsessään eivät todista mitään, vaan niiden täytyy osoittaa jotain.

– Jäljillä on enemmän arvoa, jos ne ovat esineissä tai ne muodostavat esimerkiksi iskuista kertovan kuvion, hän sanoo.

Poliisi kiinnostunut harmaasta pakettiautosta

Muita Dagbladetin paljastamia merkittäviä löydöksiä pariskunnan kotoa olivat Biltemasta ostetut nippusiteet, joiden ostopaikkaa poliisi pyrkii nyt selvittämään.

Lisäksi kotoa löytyi kirje, jossa vaadittiin 90 miljoonan dollarin lunnaita kryptovaluutassa, sekä kirjekuori, jossa kirje tuli. Sekä kirjepaperia että kirjoitusta on tutkittu, ja poliisi on päätellyt niiden olevan peräisin Clas Olsonilta. Myöskään niiden tarkkaa ostopaikkaa se ei ole kyennyt selvittämään.

Lisäksi talosta löytyi useita kengänjälkiä, jotka olivat kokoa 44, 45 tai 46. Jälleen kerran poliisi on pystynyt selvittämään kengän merkin ja ne myyneen kauppaketjun, mutta ei niitä myynyttä liikettä.

Poliisi on ollut myös kiinnostunut Hageneiden talon lähellä katoamisaikaan liikkuneista autoista. Tutkinnan alussa se pyrki kartoittamaan noin sadan auton liikkeitä, helmikuussa jäljitettäviä autoja oli enää 20.

Erityisesti poliisia kiinnostaa harmaa pakettiauto, joka liikkui talon läheisyydessä päivää ennen Anne-Elisabeth Hagenin katoamista. Tietävästi sitä ei ole saatu jäljitettyä.

– Olin ulkoiluttamassa koiraa, kun näin auton pysäköitynä. Kun se ajoi pyörätien suuntaan, yritin ottaa siitä valokuvaa, mutta se oli kääntynyt ja ajanut nurmikon poikki, naapuri kertoo Dagbladetille.