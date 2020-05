Lääkärit evakuoivat koronaan sairastuneita alkuperäiskansojen jäseniä – "se on viimeinen mahdollisuutemme pelastaa heidän henkensä"

Koronavirus leviää niin nopeasti Amazonin sademetsässä asuvien alkuperäiskansojen keskuudessa, että lääkärit ovat alkaneet evakuoida sairastuneita. Heidät lennätetään tehohoitoon niihin harvoihin paikkoihin lähialueilla, jossa hoitoa on saatavilla.

– Potilaiden määrä on kasvanut paljon. Lennämme lisää koneita yläjuoksulle. Se on viimeinen mahdollisuutemme pelastaa heidän henkensä, sanoo Amazonasin osavaltiossa lääkärinä työskentelevä Edson Santos Rodrigues Reutersille.

Manaus, Amazonasin osavaltion pääkaupunki, on harvoja kaupunkeja, jossa on tehohoitopaikkoja alueella.

– AIna emme ehdi ajoissa, koska emme voi laskeutua öisin syrjäisille lentokentille, joilla ei ole valoja, Santos Rodrigues sanoo.

Suurin osa tartunnoista Amazonasin alueella

Brasilian alkuperäiskansojen terveyspalvelu Sesai kertoi maanantaina, että ainakin 23 alkuperäiskansoihin kuuluvaa on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen. Uhrit olivat kaukaisilta heimoalueilta, 11 heistä Amazonin yläjuoksulta Kolumbian ja Perun rajojen läheisyydestä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Brasilian alkuperäisasukkaiden kattojärjestö APIB puolestaan laskee kaupunkeihin muuttaneiden alkuperäiskansojen edustajien koronatilastoja. Se kertoo 103 kuolleesta. Kuukauden aikana heistä on kuollut lähes 90 ihmistä.

Brasilian 40 heimon parissa on todettu 540 koronavirustartuntaa. Kolme neljäsosaa niistä on Amazonasin alueella. Pandemia on iskenyt Manauksen kaupunkiin niin pahasti, että siitä tuli ensimmäinen Brasilian kaupunki, jossa tehohoitopaikat loppuivat. Kuolleet haudataan hautausmailla joukkohautoihin.

Epidemia alkoi alkuperäiskansojen alueella Sao Gabriel da Cachoeiran kaupungista, joka sijaitsee lähellä Venezuelan rajaa.

– Epidemia saattoi alkaa sieltä, mutta se pahenee syrjäseuduilla. Kaupunkien on eristäydyttävä ja estettävä siten viruksen leviämistä kyliin, tai kuolleita voi tulla paljon lisää, lääkäri Daniel Siguiera sanoo.