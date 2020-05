Hannu Toivonen

Etelä-Koreassa ollaan huolissaan koronavirusepidemian toisesta aallosta, kun yökerhoihin liittyvien tartuntatapausten määrä on noussut yli sataan.

Kasvavien tartuntamäärien takia maan viranomaiset ovat lykänneet koulujen avaamista. Alkuperäisen suunnitelman mukaan Etelä-Koreassa olisi avattu tällä viikolla kouluja.

Etelä-Korea on saanut koronaviruksen ensimmäisen aallon hyvin hallintaan tehokkaalla testaamisella ja altistuneiden jäljittämisellä. Yökerhoihin liittyvien koronatapausten jäljittäminen on BBC:n mukaan kuitenkin vaikeaa, koska alueella on seksuaalivähemmistöjen suosimia yökerhoja.

Seksuaalivähemmistöjen syrjiminen on hyvin yleistä Etelä-Koreassa, minkä takia jotkut asiakkaat eivät ole kertoneet oikeaa nimeään ja puhelinnumeroaan mennessään yökerhoon. Kun Etelä-Korean yökerhot avattiin 19. huhtikuuta, vaatimuksena oli, että asiakkaiden pitää ilmoittaa nimensä ja puhelinnumeronsa.

Yökerhoissa pitää myös käyttää kasvosuojainta ja desinfioida käsiä.

Maan mediassa homoseksuaaleihin liitettyjä koronavirustapauksia on käsitelty laajasti ja lehdistössä on julkaistu homofobista materiaalia. Tämän ja maan tehokkaan testaus ja jäljitä -periaatteen takia monet seksuaalivähemmistöihin kuuluvat eivät halua mennä koronavirustesteihin, koska pahimmassa tapauksessa voi menettää työpaikkansa ja perhesuhteet voivat katketa.

The Guardianin mukaan viranomaiset eivät ole saaneet yhteyttä yli kolmeen tuhanteen yökerhoissa käyneeseen. Parhaillaan yli kahdeksan tuhannen poliisin ryhmä jäljittää noin 11 000 Itaewon alueen yökerhoissa lomaviikonlopun aikana ollutta ihmistä, jotta heille voitaisiin tehdä koronavirustesti.

Lauantaina maan pääministeri Chung Sye-kyun vetosi ihmisiin, jottei vähemmistöjä kritisoitaisi.

Myös kansainvälinen ihmisoikeistojärjestö Amnesty on kritisoinut tapaa, jolla Etelä-Korean media on käsitellyt seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä. Samalla järjestö muistutti, että vähemmistön leimaaminen vaikeuttaa epidemian hillitsemistä.

Eteläkorealainen Lee Youngwu pelkää julkista nöyryytystä ja työpaikkansa menettämistä, jos hän menee testeihin ja sitä kautta hänen työnantajalleen selviää, että hän on homoseksuaali.

– Luottokorttiyhtiöni kertoi minulle, että he ovat välittäneet maksutietoni viranomaisille. Tunnen olevani loukussa ja ajojahdin kohteena. Tuntuu kuin koko elämäni olisi romahtamassa, Lee sanoi The Guardianille.

Jotta yökerhoihin liittyvät tartunnat saataisiin hallintaan, viranomaiset ovat antaneet ihmisille mahdollisuuden mennä nimettömänä testattavaksi, eikä heidän tarvitse ilmoittaa viranomaisille paikkaa, missä ovat käyneet.

Maanantaina Soulin kaupunginjohtaja Park Won-soon sanoi, että testeihin voi tulla nimettömänä, mutta muistutti noin 1 500 euron suuruisesta sakosta, jos testiin ei mene vapaaehtoisesti. Hän myös sanoi, että viranomaiset voivat tulla käymään niiden ihmisten kotona, jotka eivät ole menneet koronatestiin.

Etelä-Koreassa julkinen terveys on ajanut yksityisyydensuojan edelle koronaviruskriisin aikana. Jotkut paikallishallinnot ovat ilmoittaneet lehdistölle tartunnan saaneiden sukunimen, iän ja ammatin.