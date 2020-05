Koronapandemia aiheuttaa ahdinkoa lukuisille tytöille maailmassa – väkivalta ja hyväksikäyttö lisääntyvät kriisin aikana

Ida Kannisto

Epävarmuus tulevasta sekä huoli perheen terveydestä ja taloudesta, nämä asiat painavat 20-vuotiaan yhdysvaltalaisen Fatiman mieltä. Fatima kertoo ajatuksiaan lastenoikeusjärjestö Plan Internationalin tuoreessa raportissa.

Yhdysvalloissa on kirjattu enemmän koronavirustartuntoja ja covid-19-taudin aiheuttamia kuolemia kuin missään muualla maailmassa. Huolet painavat kuitenkin nuorten naisten ja tyttöjen mieliä kaikkialla maailmassa.

Useat lähteet kertovat, että miehet kuolevat koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin naisia todennäköisemmin. Esimerkiksi The New York Times kertoi huhtikuun alussa, että Yhdysvalloissa koronavirus on tappanut miehiä selvästi enemmän kuin naisia.

Naiset ja tytöt ympäri maailmaa näyttävät kuitenkin kärsivän miehiä enemmän pandemian vaikutuksista, jotka eivät kohdistu suoraan terveyteen, esimerkiksi sosiaalisista ja taloudellisista seurauksista. Kriisin jäljet näkyvät tyttöjen ja naisten arjessa vielä pitkään sen jälkeen, kun kriisi jonain päivänä on selätetty.

Plan Internationalin tuore raportti kertoo, millaisia vaikutuksia koronapandemialla on tyttöjen elämään eri puolilla maailmaa. Lännen Media on tutustunut raporttiin yksinoikeudella.

Raportin pohjana on käytetty aikaisempaa tutkimusta tyttöjen tilanteesta kriiseissä sekä järjestön kokemuksia aikaisemmista kriiseistä, muun muassa ebolaepidemiasta, joka levisi Länsi-Afrikassa vuonna 2014.

Koronapandemia on seisauttanut poikkeuksellisella tavalla yhteiskunnat ja ihmisten arkielämät eri puolilla maapalloa. Kouluja on suljettu, osa maista on asettanut tiukkoja ulkonaliikkumiskieltoja tai laittanut koko maan karanteeniin. Koronaviruksen takia ainakin puolet koko maailman väestöstä joutuu olemaan kotona.

Rajoitteiden takia perheet viettävät useissa maissa enemmän aikaa yhdessä neljän seinän sisällä kuin tavallisesti.

Lasten ja nuorten opinnot on järjestetty uudella tavalla ja osalla opinnot ovat kokonaan keskeytyneet. Koulujen sulkeminen heikentää osan oppimismahdollisuuksia, mutta päätös vaikuttaa paljon muuhunkin. Sosiaaliset kontaktit vähenevät, eikä esimerkiksi opettajien ja ikätovereiden tukea ole samalla tavalla saatavilla.

Tytöt ja nuoret naiset saivat ruokatarvikkeita ja opiskeluun liittyviä välineitä Guatemalassa huhtikuun lopulla.

On todennäköistä, että kaikki lapset eivät enää pääse palaamaan takaisin koulunpenkille. Etenkin tytöillä kotityöt lisääntyvät, ja osa joutuu työskentelemään perheen heikkenevän taloudellisen tilanteen takia. Myös elämäntilanne voi muuttua, sillä kriisien aikana lapsiavioliitot ja ei-toivotut raskaudet lisääntyvät. Ebolakriisin aikana teiniraskauksien määrä kasvoi 65 prosentilla Sierra Leonessa, selviää raportista.

Tyttöjen tilanteesta erityisen vaikean tekee se, että naisten asema on jo nyt monissa yhteiskunnissa epätasa-arvoinen. Yhdysvaltalaislehti The Atlantic kertoo, että ebolakriisin tapaan myös esimerkiksi zikavirusepidemialla oli pitkäaikaisia seurauksia sukupuolten väliseen tasa-arvoon.

Kaikille koti ei ole turvallisin paikka, sillä hyväksikäytön ja kotona koetun väkivallan mahdollisuus kasvaa kriisin hetkellä. Kotiväkivallan lisääntyminen näkyy jo nyt useissa maissa. Muun muassa Kiinassa karanteenin aikana naisten turvakoteihin väkivallan takia soitettujen puhelujen määrä kolminkertaistui.

Raportin mukaan lasten huolet ovat monenlaisia: jos rokotetta ei onnistuta kehittämään, jatkuuko eristys pitkään, tai onko saatavilla oleva tieto taudista tarkistettua vai huhupuhetta.

Suomalainen 15-vuotias Aava kaipaa lähiopetuksen pariin ja pelkää, ettei opi tämänhetkisellä tavalla riittävästi. Aavaa huolestuttaa, ettei valtioilla ole enää jatkossa varaa ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön.

Samaan aikaan 24-vuotias Aimee elää korona-arkea Togossa. Hän liikkuu pyörätuolilla ja kertoo, että välimatkan pitämistä muihin ihmisiin vaikeuttaa se, että hän tarvitsee jatkuvasti muiden apua – eikä voi koskaan olla varma, onko auttaja terve.