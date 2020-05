Ruotsin koronaviruskuolemien määrä ylitti 3 000:n – asukaslukuun suhteutettuna maan kuolleisuus on maailman kymmenen kärkeä

Tehohoidossa olevien potilaiden määrä laskee. Yhteensä virustartuntoja on todettu lähes 25 000.

Daniel Wallenius

Koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin on nyt kuollut Ruotsissa yli 3 000 ihmistä.

Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell kertoi päivittäisessä tiedotustilaisuudessaan torstaina, että virus on vaatinut Ruotsissa 3 040 uhria. Yhteensä koronavirustartuntoja on todettu maassa nyt hieman alle 25 000.

Terveyden- ja vanhustenhoitohenkilöstön antamien positiivisten koronavirusnäytteiden osuus kaikista positiivisista koronavirusnäytteistä on kasvanut. Tegnellin mukaan se on osoitus siitä, että testaaminen toimii ja potilaita sekä vanhainkotien asukkaita pystytään suojelemaan aiempaa paremmin.

Päivittäin viruksen vuoksi menehtyvien määrä on vakiintunut noin 70:een ihmiseen. Tehohoidossa olevien potilaiden määrä laskee.

Ruotsin koronavirustilanteesta saa paremman kuvan vertaamalla tartuntojen määrää ja kuolleisuutta asukaslukuun.

Ruotsissa vahvistettuja koronavirustartuntoja on 2 368 miljoonaa asukasta kohti ja kuolleita on 291 miljoonaa asukasta kohti. Kuolleiden määrä asukaslukuun suhteutettuna on maailman kymmenen korkeimman joukossa.

Esimerkiksi Suomessa vastaavat luvut ovat 1 005 ja 45 ja Tanskassa 1 700 ja 87. Baltian maissa tilanne on vielä parempi. Virossa koronavirustartuntoja miljoonaa asukasta kohti on todettu noin 1 200 ja kuolleita miljoonaa asukasta kohti on 42. Latviassa vastaavat luvut ovat 482 ja 10 ja Liettuassa 526 ja 18.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Hyvän tilanteen vuoksi Baltian maat päättivätkin sallia kansalaistensa matkustamisen alueillaan toukokuun puolivälistä alkaen. Muista maista matkustavat joutuvat edelleen karanteeniin maahan tultuaan.

Myös Suomi on tällä viikolla ilmoittanut matkustusrajoituksien lieventämisestä Schengen-maiden sisärajat ylittävässä liikenteessä. Toukokuun 14. päivästä alkaen työmatkojen välttämättömyyttä ei enää tarvitse perustella, mutta matkustaminen on silti mahdollista vain työhön ja toimeksiantoon liittyvissä matkoissa sekä muissa välttämättömissä matkoissa.

Ruotsi on harvojen maiden joukossa, joka ei ole sulkenut rajojaan täysin. Schengen-alueista ja pohjoismaista pääsee yhä matkustamaan Ruotsiin. Tätä on myös hyödynnetty.

Pääsiäisviikolla yli 2 300 norjalaista joutui kahden viikon karanteeniin, koska olivat lähteneet tekemään ruokaostoksia Ruotsiin. Ruotsalaiset eivät tosin itse ole päässeet nauttimaan avoimista rajoistaan, sillä naapurimaat sallivat vain välttämättömän työmatkaliikenteen.

Ensimmäisten joukossa rajoituksia purkamaan lähtenyt Tanska ei tällä hetkellä suunnittele maahanpääsyn helpottamista. Pääministeri Mette Frederiksenin mukaan asiasta on liian aikaista keskustella.