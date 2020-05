Etelä-Korean tiedustelu: Ei merkkejä Kim Jong-unin sydänleikkauksesta

Lea Peuhkuri, Reuters

Ei ole merkkejä siitä, että Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un olisi ollut sydänleikkauksessa. Näin kertoi Etelä-Korean tiedustelupalvelu maan parlamentin tiedustelukomitealle. Asiasta uutisoi muun muassa Reuters.

Pohjois-Korean valtiollisen median mukaan Kim osallistui lannoitetehtaan valmistujaisiin viime perjantaina. Hän oli ensimmäinen kertaa julkisuudessa sitten 11. huhtikuuta.

Kimin katoaminen julkisuudesta käynnisti arvailuja hänen terveydentilastaan. Eteläkorealainen uutissivusto tiesi kertoi, että Kim oli ollut sydänleikkauksessa.

Etelä-Korean tiedustelupalvelun mukaan kyseiset raportit olivat "aiheettomia".

– Sillä aikaa, kun hän oli poissa julkisuudessa, hän teki normaalisti töitään, sanoi Reutersin mukaan Kim Byung-kee Etelä-Korean parlamentin tiedustelukomiteasta.

Tänä vuonna Kim Jong-un on esiintynyt julkisuudessa 17 kertaa, mikä on vähemmän kuin viime vuosina. Julkisia esiintymisiä on ollut keskimäärin 50 vuodessa.

Etelä-Korean tiedustelupalvelu arvioi syyksi mahdollista koronavirusepidemiaa Pohjois-Koreassa.

Pohjois-Korea on sanonut, että maassa ei ole yhtään vahvistettua koronavirustartuntaa.

Etelä-Korean yhdistymisministeri Kim Yeon-chul sanoi, että Kimin katoaminen ei ollut epätavallista, koska maa on pyrkinyt ehkäisemään epidemiaa. Yhdistymisministeri vastaa Pohjois-Korean asioista.

– Epidemiaa Pohjois-Koreassa ei voi sulkea pois. Kim on keskittynyt lujittamaan maan sisäisiä instituutioita, kuten puolustusvoimia ja puoluekokouksia. Huoli koronaviruksesta on entisestään rajoittanut hänen tehtäviään julkisuudessa, Kim Byung-kee sanoi Reutersin mukaan.