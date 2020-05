Yhdysvaltalaisraportti: Kiina varastoi lääkkeitä ja vähensi niiden vientiä ennen kuin ilmoitti viruksesta WHO:lle

Hannu Toivonen

Yhdysvaltain viranomaiset uskovat, että Kiina salasi koronaviruksen vakavuutta samaan aikaan, kun se lisäsi lääkkeiden varastointia ja vähensi niiden vientiä. Asia selviää Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriön vuodetusta raportista.

Raportissa on käyty läpi Kiinan tuontia ja vientiä alkuvuodesta.

– Kiina todennäköisesti vähensi lääketieteellisten tarvikkeiden vientiään ennen kuin se tammikuussa ilmoitti WHO:lle, että covid-19 on tarttuva, raportissa lukee CNN:n mukaan.

Raportin mukaan Kiina salasi tietoja koronaviruksesta Maailman terveysjärjestöltä (WHO), jotta se pystyisi paremmin hankkimaan lääketarvikkeita ulkomailta.

Asiasta ovat uutisoineet useat ulkomaiset mediat.

Sunnuntaina Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo väitti televisioyhtiö ABC:n haastattelussa, että Kiina yritti salata viruksen leviämisen laajuuden ja vakavuuden.

– Voimme vahvistaa, että Kiinan kommunistinen puolue teki kaikkensa varmistaakseen, että maailma ei saanut ajoissa tietää, mitä oli tapahtumassa, Pompeo sanoi haastattelussa.

Pompeo myös totesi, että Yhdysvalloilla on "huomattava määrä todisteita" siitä, että uusi koronavirus levisi laboratoriosta Wuhanista. Hän ei esittänyt tarkemmin, mitä nämä todisteet ovat.

Ulkoministerin väitteet ovat ristiriidassa Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten ja tieteen asiantuntijoiden tietojen kanssa. Viime viikon torstaina Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset kertoivat, ettei koronavirus ole ihmisten tekemä tai geneettisesti muunneltu.

Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on väittänyt, että virus sai alkunsa kiinalaisesta laboratoriosta. Viime viikon torstaina Trump väitti toimittajille, että hän on nähnyt asiasta todisteita, muttei voinut paljastaa niitä.

Jotkut Trumpin hallinnon kannattajat ovat väittäneet, että koronavirus on kehitetty Kiinan hallituksen laboratoriossa, jossa kehitetään biologisia aseita. Asiasta ei ole esitetty todisteita.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Trumpin Kiinan syyttelyn on nähty hänen yrityksenään peitellä omia toimiaan tai toimettomuuttaan koronaviruskriisissä. Trump vähätteli pitkään viruksen vaarallisuutta ja sen aiheuttamaa uhkaa Yhdysvalloille.

Sunnuntaina Trump väitti, että hän sai tiedon viruksesta vasta 23. tammikuuta.

– Tammikuun 23. päivä minulle kerrottiin, että virus voi olla tulossa, mutta sitä ei pidetty tärkeänä, Trump sanoi Fox Newsin haastattelussa.

Yhdysvaltalaismedioiden tietojen mukaan presidentin päivittäisissä turvallisuusraporteissa kerrottiin Kiinassa leviävästä viruksesta ja sen mahdollisuudesta levitä Yhdysvaltoihin jo 3. tammikuuta. Siitä ei ole varmuutta, lukiko Trump raportteja tai kerrottiinko hänelle viruksesta henkilökohtaisesti.

Pari viikkoa sitten hän pohdiskeli lehdistötilaisuudessa, voisiko koronaviruspotilaita auttaa, jos heidän kehoonsa ruiskutettaisiin desinfiointiainetta. Trump on myös kutsunut virusta kiinalaiseksi koronavirukseksi.

Monen epidemiologin mukaan on mahdollista, että koronavirus lähti leviämään wuhanilaisesta viruslaboratoriosta, jossa tutkitaan paljon koronaviruksia. Heidän mielestään on kuitenkin paljon todennäköisempää, että virus on siirtynyt lepakosta välittäjäeläimen kautta ihmiseen.

Kiinan viranomaiset ovat kiistäneet väitteet, että koronavirus olisi peräisin laboratoriosta. Kiina ei ole kuitenkaan päästänyt ulkomaalaisia, kuten WHO:n asiantuntijoita, tutkimaan, mistä virus on saanut alkunsa.

Trumpin hallinto on laatimassa CNN:n mukaan Kiinalle sanktioita koronaviruspandemian takia. Hallinnon sisältä saatujen tietojen mukaan puhetta on ollut muun muassa sanktioista, Yhdysvaltain velkasitoumusten perumisesta ja uusista kauppalinjauksista.