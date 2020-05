Maailmassa on todettu yli 3,5 miljoonaa koronavirustartuntaa – laumasuojasta ollaan silti vielä hyvin kaukana

Reuters

Hannu Toivonen

Koronavirustartuntojen määrä ylitti maanantaina 3,5 miljoonan rajan. Viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut maailmanlaajuisesti lähes 250 000 ihmistä.

Luvut perustuvat uutistoimisto Reutersin tilastoihin.

Asiantuntijoiden mukaan todelliset luvut tartunnan saaneista ja kuolleista ovat selvästi suuremmat kuin tilastoidut, koska monet sairastavat taudin oireettomana, eikä kaikkia oireita saaneita testata. Monessa maassa on myös pulaa testausvälineistöstä, mikä estää laajamittaisen testauksen.

– Meidän pitää edelleen olla skeptisiä saamiemme lukumäärien suhteen, sanoo Australian pääkaupungin Canberran sairaalan tartuntatautien lääkäri ja mikrobiologi Peter Collignon.

Hän pitää suurena ongelmana sitä, ettei tartuntamäärien todellista lukumäärää tiedetä.

Viimeisen vuorokauden aikana koronavirustartunta todettiin maailmassa lähes 75 000 ihmisellä. Luku perustuu Reutersin eri maiden hallituksilta saamiin tietoihin.

Viime viikkojen aikana tartuntojen määrä on kasvanut maailmanlaajuisesti noin 2–3 prosenttia päivässä. Taudin etenemisen huippu oli maaliskuun puolivälissä, jolloin testeillä todettujen koronavirustapausten määrä kasvoi 13 prosenttia päivässä.

Eniten uusia tartuntoja on todettu viime päivien aikana Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, vaikka taudin eteneminen on näillä alueilla hidastumassa. Muun muassa Ranskassa, Espanjassa ja Italiassa on todettu viimeisen vuorokauden aikana vähiten viruksen aiheuttamia kuolemia moneen viikkoon.

Tauti etenee edelleen muun muassa Afrikassa, Etelä-Amerikassa ja Venäjällä, jossa todettiin sunnuntaina kymmenen tuhatta uutta tartuntaa.

Terveysviranomaiset ovat huolissaan etenkin koronaviruksen etenemisestä maissa, joissa on pulaa testausvälineistöstä ja terveydenhuollon laitteista.

Monet maat ovat alkaneet helpottaa viruksen aiheuttamia rajoituksia, mutta samalla on herännyt huoli epidemian toisesta aallosta.

– Me saatamme kohdata viruksen toisen tai kolmannen aallon, koska monin paikoin virukselle ei olla immuuneja, Collignon sanoo Reutersin mukaan.

Hän huomauttaa, että maailmassa ollaan vielä kaukana laumasuojasta, joka vaatii sen, että arviolta 60 prosenttia väestöstä on sairastanut taudin.

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan tavallisen kausiluonteisen influenssan vakavan taudin sairastaa vuosittain 3–5 miljoonaa ihmistä.