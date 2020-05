Jokaista potilasta on epäiltävä taudinkantajaksi – työtavat kalifornialaisissa sairaaloissa ovat täysin muuttuneet

Tomi Hinkkanen

Kalifornialaiset sairaalatyöntekijät koettavat selviytyä tehtävistään parhaansa mukaan koronaviruspandemian aikana. Työ vaatii nyt entistä enemmän henkilökuntaa ja suojavarusteita. Jokaista potilasta on epäiltävä taudinkantajaksi.

Brian Mayfield, 52, työskentelee röntgenteknikkona pittoreskissa Santa Rosan kaupungissa, tunnin ajomatkan päässä San Franciscosta pohjoiseen.

– Taannoin sairaalaan tuotiin nuori, 25-vuotias miespotilas, joka murjoi vitsejä kuvatessani häntä. Mies osoittautui myöhemmin koronavirustartunnan saaneeksi, Mayfield kertoo.

Toinen viruksenkantaja oli 70-vuotias nainen.

– Hänellä oli koronavirusoireita – yskää ja hengitysvaikeuksia. Nainen oli tajuissaan ja kykeni hengittämään omillaan, mutta joutui myöhemmin hengityskoneeseen, röntgenhoitaja muistelee.

Santa Rosa Memorial Hospital -sairaalassa on kymmenkunta koronaviruspotilasta, joista toistaiseksi kukaan ei ole kuollut. Muutamia on päästetty kotiin. Tauti etenee salakavalasti.

– Ensimmäisenä sairaalapäivänä kymmenessä prosentissa keuhkoja saattaa näkyä täpliä. Pari päivää myöhemmin sairastunut alue on kaksinkertaistunut ja potilas saattaa kuumeilla useita päiviä, Mayfield tietää.

Koronaviruslääkkeiden puutteessa sairaalle annetaan influenssalääkkeitä ja tämän olo koetetaan tehdä mahdollisimman miellyttäväksi.

-On arvoituksellista, kuinka tauti vaikuttaa eri ihmisiin eri tavalla. Jotkut ratsastavat sen yli kotonaan, toiset päätyvät hengityskoneeseen, Mayfield hämmästelee.

Röntgenhoitaja Brian Mayfield Santa Rosa Memorial Hospital –sairaalassa (kuva Brian Mayfield).

Ilmapiiri sairaalassa on huolestunut – työntekijät pyyhkivät pintoja ja koettavat suojautua mahdollisimman hyvin.

Pelättyä potilasryntäystä ei onneksi ole tullut. Kalifornian koronavirustilanne kokonaisuudessakin tuntuu olevan asettumassa.

– Näyttäisi siltä, että toimenpiteet, jotka kuvernööri Gavin Newsom otti käyttöön, tasoittivat kurvia, röntgenhoitaja kiittää.

Sairaanhoitaja Lana Passi, 51, työskentelee suuressa losangelesilaisessa sairaalassa. Hän oli päiväpotilaiden leikkausosastolla, mutta se suljettiin pandemian tieltä, ja hoitajat siirrettiin muihin tehtäviin.

Passi puhuu sujuvaa venäjää ja on tarjonnut apuaan kääntäjänä kieltä puhuville potilaille. Lasaretin sisäänkäynneillä kaikilta mitataan lämpö ja kysytään koronaoireista.

– Pidämme kasvosuojainta koko päivän ja pysyttelemme kahden metrin päässä toisistamme, emmekä enää syö lounastakaan yhdessä, Passi kuvailee.

Suojaimia säännöstellään. Yhden pitää riittää koko päiväksi. Sairaanhoitajaa ei hirvitä mennä töihin.

– Ei oikeastaan, sillä tunnen itseni suojatuksi. Kun olen töissä, olen onnellinen, Passi toteaa.

Kovaa, haastavaa työtä ja hyvin sairaita potilaita, kiteyttää Liana Korsun, 44, tämänhetkistä työnkuvaansa eteläkalifornialaisessa aluesairaalassa.

– Emme olleet valmistautuneita tällaiseen pandemiaan. Aloitimme tavallisilla kirurgisilla maskeilla ja sen jälkeen aina vain jykevämmillä varusteilla. Olemme joutuneet muuttamaan työtapamme täysin lyhyessä ajassa, hengitysterapeutti luonnehtii.

Sairaalan parkkipaikalle on pystytetty teltta koronavirusta mahdollisesti kantaville.

– Potilaan tullessa sisään emme tiedä hänen statustaan. Jos hänellä on koronaoireita, arvioimme hänen tilanteensa ensin teltassa muista erillään, Korsun selittää.

Hänellä on päivittäin 4–5 potilasta. Jokaista heistä on oletettava taudinkantajaksi. Siksi hoitajien on pukeuduttava avaruuspukuja muistuttaviin asuihin, joihin hengitysilma tulee suodattimen läpi.

– Tarvitaan enemmän henkilökuntaa. Varotoimenpiteet ovat aikaa vieviä. Potilaat on eristettävä. Meidän on pukeuduttava ilmassa olevan viruksen varalta, Korsun listaa.

Sairaanhoitaja Lana Passi työpaikallaan losangelesilaisessa sairaalassa (kuva Lana Passi).

Kun potilas ei kykene hengittämään itse, tämä on laitettava hengityskoneeseen. Toimenpiteessä henkilö puudutetaan ja tämän kurkusta alas työnnetään muoviputki.

– Se on vasta alkua. Potilasta on jatkuvasti pidettävä silmällä. Häntä tarkkailevat lääkärit, sairaanhoitajat, hengitysterapeutit, röntgenhoitajat ja laborantit. Tarvitaan monta ihmistä huolehtimaan potilaasta, Korsun huomauttaa.

Potilashuoneissa on jalustoilla kulkevat monitorit, joista hoitajat voivat tarkkailla potilasta ja tämä itse voi kommunikoida läheistensä kanssa. Omaisia ei päästetä fyysisesti edes kuolevan potilaan luo. Korsunilla on ollut läheltä piti -tilanteita, joissa hän on ollut vaarassa altistua koronavirukselle. Nainen painaa 12-tuntisia päiviä viitenä päivänä viikossa.

– Uskon, että tulemme jatkossakin olemaan kiireisiä, Korsun huokaa.

Pandemian yli pääseminen tulee kestämään odotettua kauemmin, arvioi Brian Mayfield.

– Matkustamiseen tarvitaan varmaan jatkossa lääkärintodistus siitä, ettei kanna virusta, hän arvelee.

– En usko, että tästä jää pysyviä muutoksia ihmisten jokapäiväiseen elämään pitemmän päälle. Ehkä vain vähäksi aikaa, Lana Passi miettii.

– Tämä oli vakava varoitus luontoäidiltä. Wuhanin wet-marketeissa myytiin villieläimiä ihmisravinnoksi. Sen on loputtava. Toivon, että USA:ssa terveydenhuolto mietitään uusiksi. Ehkä jatkamme sosiaalista eristäytymistä ja kasvosuojainten käyttöä julkisuudessa, Liana Korsun aprikoi.

Torstaihin mennessä Kaliforniassa oli sairastunut noin 50 000 ja kuollut noin 2 000 ihmistä. Koko Yhdysvalloissa oli sairastunut yli miljoona ja kuollut yli 60 000 ihmistä. Luvut ovat suurempia kuin missään muussa maassa.