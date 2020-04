Euroopassa kaksi linjaa koulujen avaamisessa: suurin osa maista käynnistää lähiopetuksen, jotkut pitävät koulut kiinni vielä kuukausien ajan

Katja Ihatsu

Suomessa hallitus ilmoitti keskiviikkona perusopetuksen alkavan kouluissa 14. toukokuuta. Suuri osa Euroopan maista aloittaa lähiopetuksen Suomen tavoin vaiheittain seuraavien viikkojen aikana, mutta koronaviruksen vakavimmin murjomissa maissa koulut pysyvät kiinni.

Kuolintilastoja johtavat Espanja ja Italia purkavat rajoituksia varovasti, mutta koulut avaavat ovensa aikaisintaan syyskuussa.

Espanja salli sunnuntaina alle 14-vuotiaiden lasten ulkoilun kuuden viikon ulkonaliikkumiskiellon jälkeen. Sekin oli säädeltyä: ulkona sai olla tunnin, jos pysyi kaukana leikkipuistoista.

Espanjassa, Italiassa ja Ranskassa on kuollut yhteensä yli 76 000 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin. Se on yli puolet Euroopassa kuolleista ihmisistä, joita on noin 133 000. Tartuntoja on todettu Euroopassa noin 1 355 000.

Oppilaat olivat lounastauolla Tanskan Randersissa kaksi viikkoa sitten, kun koulut aukenivat.

Ranskassa kouluvuotta on jäljellä kuukausi enemmän kuin Suomessa, sillä kesäloma alkaa 4. heinäkuuta.

Koulut avataan vaiheittain 11. toukokuuta. Ensiksi vuorossa ovat päiväkodit ja alakoulut. Päätöksen kouluun palaamisesta tekevät kuitenkin vanhemmat: lapset saavat jäädä myös etäopetukseen jos perhe niin haluaa. Sama koskee riskiryhmiin kuuluvia opettajia.

Päiväkotiryhmissä saa olla korkeintaan kymmenen lasta ja koululuokissa viisitoista. Kasvosuojusten etuja ja haittoja pallotellut hallitus päätyi siihen, että 11–15-vuotiaiden lasten on käytettävä kasvosuojusta.

Britanniassa koronavirukseen on kuollut toiseksi eniten ihmisiä Euroopassa: yli 26 000. Koulut ovat olleet kiinni yli kuusi viikkoa eikä niiden avaamisesta ole tehty päätöstä.

Maan opetusministeri Gavin Williamson on luvannut, että koulut eivät ala heinäkuun lopussa alkavan kesäloman aikana.

– Kaikkien koulujen avaaminen samanaikaisesti ei olisi realistista tai käytännöllistä. Koulut avataan vaiheittain, hän sanoi.

Saksassa pieni osa kouluista on jo avattu ja loput on tarkoitus avata vähitellen kesäloman alkuun mennessä.

Roomalaisen Mamiani-lukion luokat ovat tyhjinä, sillä Italiassa koulut avaaan aikaisintaan syyskuussa. Samoin Espanjassa.

Tanska avasi päiväkodit ja koulut ensimmäisenä Euroopassa huhtikuun puolivälissä. Opetus järjestettiin etänä kuukauden ajan. Väkiluvultaan Suomea vastaavassa Tanskassa on suunnilleen kaksinkertainen määrä todettuja tartuntoja ja kuolinuhreja Suomeen verrattuna.

Norjassa alle 10-vuotiaat oppilaat palasivat kouluihin tällä viikolla. Oppilaita voi olla luokassa korkeintaan viisitoista.

Rajoituksia karttaneessa Ruotsissa koulut ovat olleet auki koko ajan. Ainoastaan yliopistoissa ja korkeakouluissa on siirrytty etäopetukseen.

Leanne Gill ja Evelyn-tytär osallistuivat oppitunnille etänä Lontoossa maaliskuun lopussa. Virtuaaliopiskelu jatkuu Britanniassa edelleen.

Covid-19-taudin sairastaneista lapsista valtaosalla oireet jäävät lieviksi ja he paranevat siitä kokonaan, sanoi Maailman terveysjärjestö WHO keskiviikkona.

Kiinalaisten mukaan covid-19 sairastaneilla lapsilla oli samanlaisia oireita kuin flunssassa: yskää, kuumetta ja nuhaa, sanoo THL. Perussairaudet voivat altistaa lapsen vakavammalle taudille, mutta tietoa on vielä niukasti.

Koulujen sulkemisen vaikutuksista koronapandemiaan on vielä vähän tietoa, mutta The Lancet Child and Adolescent Health -tiedelehdessä julkaistun vertailututkimuksen mukaan hyödyt jäävät pieniksi.

– Tietoa saavutettavista eduista on vähän, mutta tietämämme perusteella vaikutus on pieni. Koulujen sulkemisen kustannukset ovat korkeat: lasten koulutus ja heidän psyykkinen terveytensä voi vahingoittua. Poliitikkojen pitää olla tietoisia asiaan liittyvästä epävarmuudesta, sanoi professori Russell Viner, toinen tutkimuksen tekijöistä BBC:n mukaan.

Tutkimusta kritisoitiin siitä, ettei se ottanut huomioon tehokkaampaa yhteisvaikutusta muiden rajoitusten kanssa.

Saksassa tehdyn tutkimuksen mukaan lasten kantama virusmäärä ei poikkea aikuisista.

– He voivat olla samanlaisia tartuttajia kuin aikuisetkin, sanoi tutkimusta johtanut virologi Christian Drosten Reutersin mukaan.

Juttua muokattu klo 15.36 : Lisätty loppuun tieto saksalaistutkimuksesta.