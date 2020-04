Koronavirus levisi yhdysvaltalaiseen hoivakotiin – jo lähes 70 veteraania on kuollut ja yli 80 sairastunut

Ida Kannisto

Lähes 70 sotaveteraania on menehtynyt koronaviruksen levittyä veteraanien hoivakotiin Holyoken kaupungissa Massachusettsin osavaltiossa Yhdysvaltojen koillisrannikolla. Asiasta kertovat uutistoimisto muun muassa AP News ja The Guardian.

Tähän mennessä 68 hoivakodissa asuvaa veteraania on kuollut koronavirustartunnan saatuaan. Tiistaina tartunta oli vahvistettu kuolleiden lisäksi 82 muulla asukkaalla ja 81 henkilökunnan jäsenellä.

Hoivakodissa oli tiettävästi vielä maaliskuun lopulla lähes 230 asukasta. Maanantaina asukkaita oli enää noin sata.

Nyt viranomaiset selvittävät, miksi koronavirus pääsi leviämään hoivakodissa niin pahasti. The Guardianin mukaan hoivakodissa on ollut pulaa henkilökunnasta ja työntekijät ovat jatkuvasti liikkuneet apuun muihin yksikköihin. Samalla he ovat saattaneet kuljettaa tautia mukanaan.

Viranomaiset selvittävät, saivatko asukkaat asianmukaista hoitoa. Syyttäjä pohtii, onko tapauksesta syytä nostaa kanne.

Holyoken hoivakoti on tiettävästi koronan pahiten koettelema hoivakoti Yhdysvalloissa. Hoivakotien koronakuolemista ei kuitenkaan tällä hetkellä ole virallisia tietoja.

Uutistoimisto Associated Press on koonnut oman tilaston, joka perustuu terveysviranomaisten tietoihin ja mediaraportteihin. Uutistoimiston tietojen mukaan hoivakodeissa ja muissa pitkäaikaishoitolaitoksissa eripuolilla maata on ollut ainakin reilut 13 700 koronakuolemaa. Luvun arvellaan kuitenkin olevan todellisuudessa suurempi, sillä kaikkia kuolleita ei ole testattu.

Osavaltiot pohtivat rajoituksia

Yhdysvalloissa noin kymmenen osavaltiota on alkanut lieventää koronan takia asetettuja rajoitteita. Terveydenhuollon asiantuntijat ovat varoittaneet, että jos rajoitteita aletaan keventää liian aikaisin uusien tartuntojen määrä voi lähteä uudelleen kasvuun.

Rajoitusten ansiosta koronaviruksen leviäminen on hidastunut, mutta samalla talous on kärsinyt. Viimeisten viiden viikon aikana työttömyyskorvausta on hakenut jopa 26,5 miljoonaa amerikkalaista.

Parhaillaan liittymistä rajoituksia keventäneiden osavaltioiden joukkoon harkitsee Florida. Floridan kuvernööri Ron DeSantis tapasi presidentti Donald Trumpin Valkoisessa talossa tiistaina keskustellakseen talousrajoitteiden keventämisestä.

Tapaaminen ajoittui samaan aikaan, kun Floridassa vahvistettiin eniten koronasta aiheutuneita kuolemantapauksia yhden päivän aikana. Osavaltiossa annetun määräyksen pysyä kotona oli määrä päättyä kaksi päivää Trumpin ja DeSantisin tapaamisen jälkeen. Trump ja DeSantis kertoivat tapaamisensa jälkeen toimittajille julkistavansa keskiviikkona suunnitelman rajoitteiden keventämisen ensimmäisestä vaiheesta.

Kuvernööri DeSantis kieltäytyi antamasta tiistaina tarkempia yksityiskohtia. Hän kuitenkin kutsui suunnitelmaa "pieneksi askeleeksi".

Koronavirukseen on nyt kuollut enemmän yhdysvaltalaisia kuin Vietnamin sodassa. Koronakuolemien määrä lähenee 60 000:tta Yhdysvalloissa. Tartunta on vahvistettu yli miljoonalla yhdysvaltalaisella, mutta todellisuudessa tartuntoja uskotaan olevan enemmän.