Brasiliasta muodostumassa yksi koronaviruspandemian keskipisteistä

Ilkka Timonen

Brasilian koronavirustapaukset ylittävät sairaaloiden, ruumishuoneiden ja hautausmaiden kantokyvyn kun tästä Latinalaisen Amerikan suurimmasta maasta on tulossa yksi pandemian keskipisteistä.

Brasilian tilanteesta kertovat yhdysvaltalainen tv-kanava CNBC ja Reuters.

Rio de Janeiron ja ainakin neljän muun suuren kaupungin terveystyöntekijät varoittavat, että niiden sairaalajärjestelmät ovat vaarassa romahtaa tai että ne eivät pysty ottamaan enempää potilaita.

Asiantuntijoiden mukaan tartuntojen määrä tässä 211 miljoonan asukkaan maassa on paljon suurempi kuin mitä virallisesti on ilmoitettu, sillä virustestejä ei ole riittävästi.

Brasiliassa on tilastoitu yli 66 000 koronavirustartuntaa ja yli 4 500 kuolemaa covid-19:ään.

Muun muassa São Paulon yliopiston tutkijoiden mukaan todellinen tartunnan saaneiden määrä on jotain 587 000:n ja 1,1 miljoonan välillä.

Hallitus aikoo avata maan taloutta

Pandemian vaikutuksen maan talouteen odotetaan olevan vakava, joidenkin analyytikkojen mukaan talous putoaa pahemmin kuin koskaan aiemmin.

Brasilian hallitus aikoo kuitenkin vähittäin avata maan taloutta, joka on suljettu koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Talousministeriössä toivotaan, että jalkapallo-ottelut voidaan pian aloittaa ilman yleisöä.

Tuottavuuden ja kilpailun ministeri Carlos da Costa sanoi maanantaina, että vielä ei ole tiedossa päivää, jolloin liike-elämä voi avata ovensa tai jalkapallo-ottelut alkaa. Hänen mukaansa terveys ja turvallisuus ovat keskeisiä asioita näistä päätettäessä.

Myös baarit ja ravintolat voisivat hänen mukaansa avautua pian.

Brasiliassa on testattu henkeä kohden koronavirusta vähemmän kuin useimmissa muissa Latinalaisen Amerikan maissa. Costan mukaan hallitus kuitenkin työskentelee päämääränään tarjota ainakin 7–8 miljoonaa testiä kuukaudessa.

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro väittää edelleen, että covid-19 on vain melko vähäinen sairaus ja että laajoja eristystoimia sen leviämisen estämiseksi ei tarvita. Hänen mukaansa vain korkean riskin omaavat ihmiset on eristettävä muista ihmisistä.

Joukkohautoja Amazonilla

Amazonin sademetsäalueen suurimmassa kaupungissa Manausissa virkamiehet kertoivat hautausmaalle joudutun kaivamaan joukkohautoja, koska kuolemia on niin paljon. Päivittäin on haudattu noin 100 ruumista, mikä on kolminkertainen luku normaaliin verrattuna.

Ytalo Rodrigues, 20-vuotias hautaustoimiston autonkuljettaja Manausissa, sanoi hakeneensa joka tunti yhden vainajan yli 36 tunnin ajan ilman taukoa. Kuolleita oli niin paljon, että yrityksen piti hankkia toinen ruumisauto.

Rion osavaltiossa kuusi seitsemästä yleisestä sairaalasta, jotka pystyvät hoitamaan covid-19:ää, ovat täynnä. Ne pystyvät ottamaan uuden potilaan vasta kun toiset ovat joko parantuneet tai kuolleet, kertoo osavaltion terveysministeriö.