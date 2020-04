Boris Johnson palasi töihin pohtimaan eristystoimien helpottamista

Ilkka Timonen

Britannian pääministeri Boris Johnson palasi takaisin töihin maanantaina toimistossaan Lontoon Downing Street 10:ssä, minne hän muutti takaisin sunnuntai-iltana.

Asiasta kertoivat BBC, Reuters ja Guardian-lehti. Johnson vietti viikon sairaalassa sairastuttuaan covid-19-tautiin, minkä jälkeen hän on toipunut taudista kaksi viikkoa maaseutuasunnollaan.

– Hän tulee takaisin kuskin paikalle nyt kun me puhumme, jatkamaan työtä, sanoi toinen terveysminister Edward Argar Reutersin mukaan.

– Hän on täynnä energiaa, kuten voi odottaa.

Johnsonin oli määrä maanantaina johtaa hallituksen päivittäistä covid-19-hätäkokousta. Argarin mukaan vielä oli liian aikaista purkaa rajoituksia.

Britanniassa paineet siitä, miten Johnson ja muu hallitus ovat hoitaneet koronakriisin, ovat kasvaneet. Ministerit varoittivat, että tulevista eristystoimien purkamisista huolimatta ihmisten toisistaan erillään pysymisestä on tullut "uusi normaali".

Pääministeriä painostetaan nyt selittämään, miten koulut ja toimistot voivat avata ilman riskiä. Hallituksesta on tullut merkkejä siitä, miten se aikoo hoitaa pandemian seuraavan vaiheen, mihin kuuluu muun muassa karanteenimääräykset niille, jotka saapuvat Britannian lentoasemille.

Eristystoimien helpottamisesta kerrotaan tällä viikolla?

The Telegraph -lehti uutisoi, että Johnson aikoo kertoa kuukauden kestäneiden eristystoimien helpottamisesta jo tällä viikolla.

Johnson on keskustellut ministerien kanssa eristystoimien "muuntamisesta" eikä lopettamisesta. Telegraphin mukaan rajoitukset jatkuvat, vaikka työpaikat ja koulut alkaisivatkin avautua.

Britanniassa on kuollut covid-19-tautiin 20 732 ihmistä, missä on ollut 413 hengen kasvu vuorokauden aikana. Vahvistettuja tautitapauksia on maassa 152 840, missä on 4 463 tapauksen nousu.

Ulkoministeri Dominic Raab, joka on toiminut Johnsonin sijaisena tämän sairauden aikana, sanoi sunnuntaina olevan käsittämätöntä, että lapset voisivat palata takaisin kouluun ilman "lisätoimenpiteitä" sen tarkistamiseksi, miten virus on levinnyt.

Vapaaehtoiset jäljittämään tautiketjuja

Hän myös ehdotti, että avattavien toimistojen olisi otettava oppia niistä ruokakaupoista ja muista työpaikoista, jotka ovat pysyneet auki. Hän antoi esimerkiksi supermarketien ovien edessä olevat jonot, joissa huomioitiin turvaväli.

Raabin mukaan 23. maaliskuuta asetettuja eristystoimenpiteitä tarkastellaan 7. toukokuuta mennessä.

Pääministerin henkilökohtainen rooli epidemian alkuvaiheessa on joutunut kritiikin kohteeksi. Samaan aikaan hallitusta on arvosteltu siitä, että se ei ole pystynyt toimittamaan riittävästi turvavarusteita etulinjan terveystyöntekijöille. Myös koronavirustestien vähäisyyttä on arvosteltu.

Terveysministeri Matt Hancock ilmoitti lopulta viime viikolla, että hän pestaa 18 000 vapaaehtoista etsimään ja jäljittämään covid-19-tautiketjuja. Työväenpuolue on vaatinut tautitapausten jäljittämistä jo viikkoja. Samaa ovat vaatineet terveysasiantuntijat ja Hancockin edeltäjä Jeremy Hunt.