Nälänhätä uhkaa rahatonta Venezuelaa – koronaviruksen pelätään iskevän maahan rajusti

Daniel Wallenius

Öljyn hinnan romahdus uhkaa suistaa Venezuelan nälänhätään.

95 prosenttia maan vientituloista on aiemmin tullut öljystä, mutta maan öljyntuotanto on supistunut joihinkin kymmeniin tuhansiin barreleihin päivässä. Parhaimmillaan maa on tuottanut öljyä yli kolme miljoonaa barrelia päivässä.

Tuotanto oli ongelmissa jo ennen hintaromahdusta. Yhdysvaltojen pakotteiden vuoksi Venezuelan on ollut vaikea saada öljyään kaupaksi. Maa on joutunut myymään öljyä alle markkinahinnan ja tuotantokustannusten eikä ottajia siltikään ole.

Venezuelan öljyvarastot ovat olleet täynnä jo kuukausia. Maa on vuokrannut ulkomailta tankkereita, jotka seisovat nyt karibialaisissa satamissa ruuma täynnä venezuelalaista öljyä.

– Maalla ei ole enää rahaa maksaa edes niiden vuokria, sanoo Suomen suurlähettiläänä Venezuelassa vuosina 2006–2013 toiminut suurlähettiläs emeritus Mikko Pyhälä.

Kansainvälinen valuuttarahasto on arvioinut, että Venezuelan talous supistuu tänä vuonna 15 prosenttia ja jatkaa ainoana Latinalaisessa Amerikassa supistumista myös ensi vuonna.

Venezuelassa on osoitettu tällä viikolla mieltä ruoka- ja polttoainepulan vuoksi, ja käytännössä maassa on pulaa lähes kaikesta.

Ajatus polttoainepulasta maassa, jossa öljyä on yli oman tarpeen ja bensiini on ollut lähes ilmaista, kuulostaa hassulta. Pyhälän mukaan maan öljynjalostusteollisuus on ajettu alas jo vuosia sitten. Käytännössä kaikki polttoaine tuodaan ulkomailta, ja rahaa sen ostamiseen ei enää ole. Polttoainetta säännöstellään ja bensa-asemia vartioivat sotilaat.

– Huhun mukaan tankin täyteen saamisesta pitää maksaa 75 dollaria. Se on enemmän kuin monen venezuelalaisen vuosipalkka, Pyhälä sanoo.

Koska polttoainetta ei ole autoihin, sitä ei ole myöskään maanviljelijöille. Satoja ei saada kauppaan, ja ruoka mätänee pelloille. Kun rahaa tuoda ruokaa ulkomailta ei ole ja maan teollisuus on käytännössä romahtanut, ei ruokaa ole enää kaupoissakaan.

– Maissijauhoa valmistetaan vielä, mutta sen hinta on noussut niin korkeaksi, ettei köyhillä ole siihen enää varaa. He syövät maniokkia, Pyhälä sanoo.

Pahin tilanne on maaseudulla. Pääkaupunki Caracasissa elämä on yhä lähes normaalia. Siellä nautitaan yhä maahantuotuja elintarvikkeita. Sähköä saa jonkin verran joka päivä. Juoksevaa vettä ei välttämättä kaikilla ole.

– Se normaaliuden illuusio, joka Caracasissa oli vielä maaliskuussa, alkaa nyt luhistua, Pyhälä sanoo.

Maa, jossa juuri mikään normaali toiminta ei enää pyöri, ei olisi kaivannut koronavirusta. Virallisten tilastojen mukaan maassa on todettu reilut 300 koronavirustartuntaa. Kuolonuhreja on kymmenkunta.

– Venezuelan hallitus lakkasi jo vuosia sitten antamasta luotettavaa tietoa kansanterveydestä. Kaikissa muissa Latinalaisen Amerikan maissa luvut ovat suurempia, Pyhälä sanoo.

Yleisesti sairaaloissa ei ole juoksevaa vettä ja ne kärsivät sähkökatkoista. Saippuaa ei ole, ei myöskään lääkkeitä, hoito- ja analyysilaitteita, suojavarusteita tai tarpeeksi hengityskoneita.

– Maan terveydenhuolto oli käytännössä romahtanut jo viisi vuotta sitten. Tilanne oli jo valmiiksi katastrofi kansanterveydelle, ja koronavirus vain pahentaa tilannetta, Pyhälä kertoo.

Venezuela on asettanut muiden maiden tapaan tiukkoja rajoituksia koronaviruksen vuoksi. Kaoottisen tilansa vuoksi maan arvioidaan olevan pandemian edessä hyvin haavoittuva.

Sen lisäksi, että Venezuela on vuosia ollut keskellä taloudellista ja humanitaarista kriisiä, maata on piinannut yli vuoden jatkunut taistelu vallasta presidentiksi julistautuneiden Nicolas Maduron ja Juan Guaidon välillä. Länsimaat ovat tunnustaneet Guaidon presidentiksi, käytännössä maata kuitenkin johtaa Maduro Kuuban ja armeijan tuella. Armeijan tuki on saatu antamalla käytännössä koko maan talouselämä sen haltuun. Armeija pyörittää myös kaivosteollisuuden tuotteiden ja huumeiden salakuljetusta.

– Sotilailtakin alkavat kuitenkin loppua rahat. Yritykset eivät toimi, ja kun sotilaatkaan eivät meinaa saada bensaa autoihinsa, salakuljetus kärsii, Pyhälä sanoo.

Tämän lisäksi öljytulojen loppuminen tarkoittaa sitä, että valtiolla ei ole enää varaa maksaa palkkoja tai eläkkeitä.

– Sotilaiden kapina tietäisi Maduron loppua, Pyhälä sanoo.

Venezuelalle on ehdotettu hätätilahallituksen perustamista, mutta Guaido ei suostu hallitukseen, jossa Maduro on, eikä Maduro suostu luopumaan vallasta.

– Venezuelan tilanteeseen tulisi nyt hakea kansainvälisesti ratkaisua mahdollisimman korkealla taholla, Pyhälä sanoo.