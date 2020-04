Huhumylly Pohjois-Korean diktaattorin ympärillä kiihtyy – Onko Kim Jong-unin terveydentila romahtamassa vai miksi johtaja piileskelee?

Jussi Orell

Spekulaatiot Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin terveydentilan ympärillä lisääntyvät päivä päivältä. Uutistoimisto Reuters kertoi lauantaina lähteisiinsä viitaten, että Kiina on lähettänyt useasta lääkäristä koostuvan delegaation tutkimaan Pohjois-Korean johtajan terveyttä. Ryhmään kuuluu myös kommunistisen puolueen korkea-arvoisia virkailijoita.

Keskustelut Kimin mahdollisesta sairaudesta alkoivat viime viikolla, koska diktaattori ei ilmestynyt julkisuuteen Pohjois-Korean perustajan ja isoisänsä Kim Il-sungin syntymäpäiväjuhlallisuuksien yhteydessä. Kyseistä juhlaa pidetään Pohjois-Korean tärkeimpänä pyhäpäivänä.

Tiedot terveydentilasta vaihtelevat

Pohjois-Koreaan erikoistunut eteläkorealainen Daily NK -uutissivusto uutisoi maanantaina Kimin toipuvan 12. huhtikuuta tehdystä sydänleikkauksesta. Vaivojen taustalla arvellaan olevan diktaattorin huonot elintottumukset, kuten kova tupakointi, ylipaino ja liiallinen työnteko.

Pohjois-Korean valtiollinen media uutisoi johtajan olinpaikasta viimeksi päivää ennen leikkausta. Kimin kerrottiin olleen johtamassa politbyroon kokousta.

Amerikkalaiskanava CNN on puolestaan uutisoinut, että Kimin tilanne on heikentynyt leikkauksen jälkeen entisestään ja hänen henkensä on vaarassa.

Etelä-Korean hallinto on ainakin toistaiseksi ollut arvioissaan varovaisempi. Sen mukaan Pohjois-Koreasta ei ole kuulunut mitään tavallisesta poikkeavaa. Myös Reutersin alkuviikolla haastattelema amerikkalainen tiedustelulähde kiisti huhut hengenvaarasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on hänkin suhtautunut epäilevästi tietoihin vakavista terveysongelmista.

Pohjois-Korean tärkein liittolainen Kiina ei ole ottanut kantaa terveystietoihin.

Kimin iästä ei ole länsimaissa täyttä varmuutta, mutta hänen arvioidaan olevan noin 36-vuotias. Tarkkojen tietojen saanti suljetusta Pohjois-Koreasta ja sen johtajista on vaikeaa, sillä tiedonkulkua rajoitetaan tiukasti.

Kuka olisi Kimin seuraaja?

Spekulaatiot Kimin terveydentilasta ovat herättäneet kysymyksiä siitä, kuka Koreaa ja ydinaseilla varustettua armeijaa johtaa, jos Kim joutuisi terveyssyistä luopumaan vallasta. Kim Jong-un peri asemansa isältään Kim Jong-ililtä vuonna 2011. Tämä puolestaan nousi valtaan isänsä Kim Il-sungin jälkeen vuonna 1994.

Kim Jong-unilla uskotaan olevan lapsia, mutta heistä tiedetään hyvin vähän.

Asiantuntija-arvioissa seuraavaksi johtajaksi on istutettu muun muassa Kimin pikkusiskoa Kim Yo-jongia, joka on kasvattanut vaikutusvaltaansa. Yhtenä mahdollisuutena pidetään väliaikaishallintoa, joka toimisi siihen asti, että Kimin lapset ovat riittävän vanhoja nousemaan valtaan.

Pohjois-Korean johtajavaihdoksia on jännitetty myös ulkomailla, koska niillä voi olla merkitystä koko maailman turvallisuudelle. Kommunistiseen Juche-aatteeseen perustuvan valtiojärjestelmän luhistumista pidetään epätodennäköisenä, vaikka hallinto maassa vaihtuisikin.

Kim Jong-un on edeltäjiensä tapaan uhitellut maan asearsenaalilla, mutta esiintynyt ajoittain myös sovittelevasti.