Koronavirus on Putinin 20-vuotta jatkuneen valtakauden suurin haaste – kritiikki voimistuu, mutta presidentti tuskin vaihtuu

Daniel Wallenius

Venäjän oli tarkoitus järjestää kansanäänestys perustuslakiuudistuksesta eilen keskiviikkona. Uudistus olisi mahdollistanut presidentti Vladimir Putinin pysymisen vallassa vuoteen 2036 asti.

Kansanäänestys on siirretty hamaan tulevaisuuteen. Samoin kävi paraatille, jolla piti juhlistaa toisen maailmansodan voiton 75-vuotispäivää.

Putin sen sijaan vietti keskiviikon keksien ratkaisuja yhteen vuodesta 2000 alkaneen valtakautensa suurimmista kriiseistä, koronaviruspandemiaan.

Putin on selvinnyt useista aiemmistakin kriiseistä, eikä ole olemassa mitään merkkejä siitä, että koronaviruskaan kaataisi häntä. Ongelmat kuitenkin alkavat kasaantua.

Ensinnäkin koronavirustilanne on viime päivien aikana pahentunut voimakkaasti Venäjällä. Maan alhaisia tartuntalukuja epäiltiin pitkään, mutta nyt vahvistettuja tartuntoja on jo yli 60 000, mikä on kymmenenneksi eniten maailmassa.

Koronaviruksen vuoksi asetetut rajoitukset iskevät Venäjän talouteen, mutta uhka tulee myös ulkopuolelta. Venäjän taloutta kannattelevan öljyn hinta on alimmillaan lähes kahteen vuosikymmeneen ja ruplan kurssi laskee. Venäjän suurin pankki on arvioinut bruttokansantuotteen laskevan jopa 15 prosenttia, jos öljyn hinta putoaa alle kymmeneen dollariin barrelilta.

– Koko talous ei romahda, mutta olen huolissani siitä, että ihmiset menettävät elantonsa, sanoo Venäjältä vuonna 2013 lähtenyt taloustieteilijä Sergei Guriev uutistoimisto Reutersille.

Entinen valtiovarainministeri Alexei Kudrin puolestaan arvioi, että työttömien venäläisten määrä voi jopa yli kolminkertaistua kahdeksaan miljoonaan tänä vuonna.

Venäjän öljystä ja kaasusta saamien tulojen määrä voi pudota 165 miljardilla dollarilla (yli 150 miljardilla eurolla). Paikatakseen sitä hallituksen täytyisi turvautua hätävaraansa pitääkseen maan budjetin kasassa, ja budjetti on jo nyt suuresti alijäämäinen.

Suunniteltu yli 300 miljardin euron ohjelma, jonka piti nostaa elintasoa, uudistaa infrastruktuuria ja pönkittää Putinin imagoa ei saavuta koronakriisin vuoksi niitä vaikutuksia, joita siltä odotetaan.

– Kaikki nämä asiat yhdessä ovat suurin haaste Putinille hänen 20-vuotisen valtakautensa aikana, sanoo moskovalainen professori Sergei Medvedev Reutersille.

Medvedevin mukaan Putinin valta on huomattavasti hatarammalla pohjalla kuin aiemmin, ja Venäjän poliittisessa ja taloudellisessa eliitissä saattaa alkaa kyteä vastustusta.

– Hallinto tulee olemaan selviytymistilassa koko tulevan vuoden ajan, Medvedev sanoo.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Koronaviruspandemia on ajanut Putinin etätöihin Moskovan ulkopuolella sijaitsevaan presidentin virka-asuntoon, josta käsin hän pitää kokouksia videoyhteyden välityksellä.

Tällä hetkellä Putinin kannatus on 63 prosenttia, mikä on alin lukema sitten vuoden 2013. Myös ensimmäisiä merkkejä kansan tuntemasta levottomuudesta alkaa olla näkyvissä.

Siellä täällä internetissä on noussut esiin mielenilmauksia, yritykset valittavat enenevissä määrin siitä, ettei hallinto tee tarpeeksi auttaakseen niitä kriisin keskellä. Maanantaina Etelä-Venäjällä oli rajoitustoimia vastustava mielenosoitus. Hallinto kutsui sitä laittomaksi, mutta sanoi, että ihmisten huolia on kuunneltava ja että yritysten auttamiseksi tehdään enemmän, jos se on tarpeen.

Yrittäjiä on käsketty laittamaan putiikit kiinni ja jatkaa siitä huolimatta palkanmaksua.

– Vallankumoukset alkoivat ennen tällä tavalla, työväestöstä, sanoo autokorjaamoa pitävä Dariya Kaminskaya Reutersille. Hänen autokorjaamonsa on kiinni, mutta seitsemän työntekijän palkka juoksee.

Putinin rooli koronaviruskriisin hoidossa on kyseenalaistettu, ja hänen on syytetty pysyttelevän poissa viruksen torjunnan etulinjasta. Kreml on kiistänyt kritiikin ja sanonut, että oikea tapa toimia on antaa kuvernöörien hoitaa asiat paikallisella tasolla.

Putinin päätös lähettää lääkintätarvikkeita Yhdysvaltoihin ja muihin maihin on saanut jotkut venäläiset huolehtimaan maan omista varastoista.

Putinin neljäs kausi presidenttinä jatkuu vuoteen 2024. Valtion televisio on hänen puolellaan, poliisi on harjoitellut mielenosoitusten lopettamista hyvin ja oikeusjärjestelmä on osoittanut, että se on valmis antamaan kovia rangaistuksia mielenosoittajille.

Venäjällä on yli 500 miljardia euroa hätävarantoja, ja valtiovarainministeriö on sanonut, että Venäjä kestää öljyn hinnan pitkänkin alamaissa olon. Oppositiosta ei ole uhkaa Putinille, sillä se on tukahdutettu. Kriitikoiden mukaan talouskurimus ja tyytymättömyys voivat Putinin kriitikoiden mukaan kiehua yli.

– Sorto ja kansalliskaarti eivät voi tehdä paljoakaan yleiselle tyytymättömyydelle, oppositiopoliitikko Vladimir Milov kirjoitti.

Professori Medvedev ei ole valmis ennustamaan vallankumousta.

– Ihmiset voivat kärsiä enemmän. Levottomuuksia tai mellakoita voi tulla, mutta ne eivät ainakaan välittömästi tuo muutosta poliittiseen järjestelmään, hän sanoo.