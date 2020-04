Näkökulma: Koronavirus paljastaa epätasa-arvon Yhdysvalloissa

Johanna Frondelius

Näkökulma

Koronakriisissä on korostettu, kuinka me kaikki olemme samassa veneessä. On sanottu, että koronavirus ei katso yhteiskuntaluokkaa tai taustaa. Pandemia ei kuitenkaan vaikuta samalla tavalla kaikkiin.

Manhattanin hyväosaisten, valkoisten asuttamilla alueilla on hiljaista. Vain kevääseen heräilevät linnut laulavat puissa. Varakkaimmat newyorkilaiset pakenivat jo viikkoja sitten maalle suurille rantahuviloillensa.

Moni New Yorkin etätyöläinen taas on vuokrannut kriisin ajaksi asunnon kaupungin ulkopuolelta tai lähtenyt sukulaisten luo rauhallisimmille seuduille.

Köyhimmissä lähiöissä eletään kuin eri maailmassa. Mustien ja latinalaisamerikkalaisten asuttamilla alueilla elämä jatkuu. Kaduilla kävellään edelleen ja metrot kuljettavat työläisiä, montaa valkoihoista ei silti joukossa näy. Useiden ihmisten on mentävä työpaikalle, sillä kotiin eristäytyminen on luksusta mihin kaikilla ei ole mahdollisuutta.

Katukuva näyttää nyt räikeällä tavalla, ketkä ovat palvelijoita ja ketkä palveltavia.

New Yorkissa koronavirus kaataa ihmisiä sänkyyn erityisesti Queensin ja Bronxin työläisalueilla. Mustat ja latinalaisamerikkalaiset työskentelevät usein ammateissa, joissa ollaan kontaktissa ihmisten kanssa, kuten kaupan kassalla, bussinkuljettajana tai ruokalähettinä. Näillä aloilla ei aina ole tarjolla edes riittäviä suojavarusteita.

Palvelualoilla ja suorittavassa työssä palkallista sairaslomaa ei välttämättä saa, ja siksi moni on joutunut menemään töihin sairaana.

Yhdysvaltojen miljoonat paperittomat siirtolaiset eivät ole yhteiskunnan avun piirissä, ja heidän on pakko jatkaa työskentelyä huolimatta maailman tilanteesta. Työtä ei ole kaikille tarjolla ja moni on nyt joutunut leipäjonoon.

New Yorkissa vuokrat ovat päätähuimaavia. Pienituloiset asuvat monesti huonokuntoisissa taloissa ja monet heistä isojen, saastuttavien teiden lähellä, jolloin keuhkosairaudet ovat yleisempiä.

Perheet elävät ahtaasti ja joskus useita sukupolvia saattaa asua saman katon alla. Siirtotyöläiset majoittuvat usein asuntoloissa, joissa yksityisyyttä ei ole tarjolla. Pienissä tiloissa virus leviää kulovalkean tavoin.

Terveydenhuolto on Yhdysvalloissa suuri ongelma. Yksityiseen terveysvakuutukseen perustuva järjestelmä ei ole tasa-arvoinen, sillä rahalla saa parempaa hoitoa. Pienituloisilla on enemmän astman ja liikalihavuuden kaltaisia hoitamattomia kroonisia tauteja, jotka lisäävät koronariskiä.

New Yorkissa kaupungin päättäjät ovat huomanneet tilanteen epätasa-arvoisuuden ja lisänneet testikapasiteettia köyhillä alueilla. Kaupunki on myös luvannut ilmaista hotellimajoitusta sairastuneille, jotta he pääsisivät eristäytymään muista.

Huono-osaisimmissa yhteisöissä korona saattaa aiheuttaa lisää eriarvoisuutta.

Useissa kaupoissa ja verkkokaupoissa työntekijät protestoivat riittävien suojavälineiden ja palkallisen sairasloman puutetta, ja moni yritys on jo myöntynyt vaatimuksiin. Kansanliikkeet vaativat nyt näille aloille parempaa palkkausta ja työehtoja.

Toiveikkaat pohtivat, voisiko kriisissä olla mahdollisuus muuttaa Yhdysvaltoja pysyvästi tasa-arvoisemmaksi.

Kriisi on herättänyt huomaamaan, mitkä alat kannattelevat yhteiskuntaa vaikeinakin aikoina. Joka ilta seitsemältä kotien ikkunoista kaikuvat aplodit, kellot kilisevät ja kattilat paukkuvat terveydenhuollon työntekijöille. Empire State building on valaistu valkoisen ja punaisen värein, valot sykkivät tahdissa kuin sydän ikään.

Toivottavasti myös aiemmin aliarvostetut ja matalasti palkatut palveluammatit, joita nyt välttämättömiksi aloiksi kutsutaan, saavat enemmän arvostusta kriisin jälkeen.